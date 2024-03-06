"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053727674.html
"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России. Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-06T04:40
2024-03-06T04:40
новости
россия
киев
запорожская область
сергей суровикин
нато
сво
всу
оборона
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/86/1032978662_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9c3e77dc29eb5e4cb60898d7b22c68b7.jpg
Построить линию обороны ВСУ могут глубоко в тылу, чтобы попытаться не пустить армию РФ за Днепр. Для этого придется отдать еще километров 100 территории от нынешней линии боевого соприкосновения, рассказал волонтер.Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России, компании, которые могли выпускать бетонные тетраэдры (так называемые "зубы дракона". - Ред.), добавил специалист.Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет, подчеркнул технолог.В лучшем случае они смогут набрать по мобилизации 300 тысяч. Но мы готовы воевать еще год, и эти 300 тысяч сточатся очень легко. Поэтому сейчас и пошли разговоры о введении контингента НАТО на Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053710618.html
россия
киев
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/86/1032978662_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_93fe8a5c9b40d3e2d595112f8eeae9fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, запорожская область, сергей суровикин, нато, сво, всу, оборона, мобилизация
Новости, Россия, Киев, Запорожская область, Сергей Суровикин, НАТО, СВО, ВСУ, оборона, мобилизация

"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ

04:40 06.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Читать в
Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России. Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Построить линию обороны ВСУ могут глубоко в тылу, чтобы попытаться не пустить армию РФ за Днепр. Для этого придется отдать еще километров 100 территории от нынешней линии боевого соприкосновения, рассказал волонтер.
Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России, компании, которые могли выпускать бетонные тетраэдры (так называемые "зубы дракона". - Ред.), добавил специалист.
Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет, подчеркнул технолог.
"Но я не уверен, что у них хватит на это ресурсов, которые сейчас тратятся на вооружение. Кого они погонят копать окопы? Женщин? У них кончаются люди", - отметил Алехин.
В лучшем случае они смогут набрать по мобилизации 300 тысяч. Но мы готовы воевать еще год, и эти 300 тысяч сточатся очень легко. Поэтому сейчас и пошли разговоры о введении контингента НАТО на Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Видеманн интервью
Вчера, 14:53
Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с КеннедиПисатель Владимир Видеманн о том, стоит ли серьезно относится к заявлению президента Франции и разговорам немецких офицеров о возможности уничтожения Крымского моста
 
НовостиРоссияКиевЗапорожская областьСергей СуровикинНАТОСВОВСУоборонамобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:49Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."
06:25Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны
06:15Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
06:00Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова
05:40Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация
05:30"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
05:25"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта
05:20Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию
05:14Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии
05:10"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
05:05"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
05:00"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
04:50"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке
04:40"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
04:40"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
04:30"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
04:20"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
04:00Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
03:50Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
03:30"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
Лента новостейМолния