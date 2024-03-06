"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России. Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Построить линию обороны ВСУ могут глубоко в тылу, чтобы попытаться не пустить армию РФ за Днепр. Для этого придется отдать еще километров 100 территории от нынешней линии боевого соприкосновения, рассказал волонтер.
Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России, компании, которые могли выпускать бетонные тетраэдры (так называемые "зубы дракона". - Ред.), добавил специалист.
Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет, подчеркнул технолог.
"Но я не уверен, что у них хватит на это ресурсов, которые сейчас тратятся на вооружение. Кого они погонят копать окопы? Женщин? У них кончаются люди", - отметил Алехин.
В лучшем случае они смогут набрать по мобилизации 300 тысяч. Но мы готовы воевать еще год, и эти 300 тысяч сточатся очень легко. Поэтому сейчас и пошли разговоры о введении контингента НАТО на Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.