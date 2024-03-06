https://ukraina.ru/20240306/1053727674.html

"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ

"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру

"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ

Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России. Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-06T04:40

2024-03-06T04:40

2024-03-06T04:40

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всу

оборона

мобилизация

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Построить линию обороны ВСУ могут глубоко в тылу, чтобы попытаться не пустить армию РФ за Днепр. Для этого придется отдать еще километров 100 территории от нынешней линии боевого соприкосновения, рассказал волонтер.Когда возводили "линию Суровикина" в Запорожской области, к этому подключились все регионы России, компании, которые могли выпускать бетонные тетраэдры (так называемые "зубы дракона". - Ред.), добавил специалист.Мы навалились всей Россией на создание этой оборонительной линии. Таких возможностей у Киева нет, подчеркнул технолог.В лучшем случае они смогут набрать по мобилизации 300 тысяч. Но мы готовы воевать еще год, и эти 300 тысяч сточатся очень легко. Поэтому сейчас и пошли разговоры о введении контингента НАТО на Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053710618.html

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новости, россия, киев, запорожская область, сергей суровикин, нато, сво, всу, оборона, мобилизация