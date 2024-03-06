"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери - 06.03.2024 Украина.ру
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"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери - 06.03.2024 Украина.ру
"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
Рано или поздно ВС РФ придут к универсализации сухопутных родов войск. Нам пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T04:30
2024-03-06T04:30
новости
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Я уверен, что рано или поздно российское командование придет к универсализации сухопутных родов войск. Они станут частично инженерными, частично стрелковыми и частично авиационными (сейчас беспилотники имеют важное значение), рассказал историк.Российские десантники и морские пехотинцы уже выполняют роль штурмовиков, потому что классические морские и воздушные десанты сейчас невозможны. Следовательно, им надо придавать средства усиления – реактивную и ствольную артиллерию, а также какую-то бронетехнику, добавил публицист.ВС РФ пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Мы научимся воевать. Просто это потребует времени и жертв, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вс рф, войска, морпехи, десант, мо рф, технологии, бпла, авиация
Новости, Россия, ВС РФ, войска, морпехи, десант, МО РФ, технологии, БПЛА, авиация

"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери

04:30 06.03.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Рано или поздно ВС РФ придут к универсализации сухопутных родов войск. Нам пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Я уверен, что рано или поздно российское командование придет к универсализации сухопутных родов войск. Они станут частично инженерными, частично стрелковыми и частично авиационными (сейчас беспилотники имеют важное значение), рассказал историк.
Российские десантники и морские пехотинцы уже выполняют роль штурмовиков, потому что классические морские и воздушные десанты сейчас невозможны. Следовательно, им надо придавать средства усиления – реактивную и ствольную артиллерию, а также какую-то бронетехнику, добавил публицист.
"К сожалению, наши генералы учатся медленнее, чем хотелось бы. Я имею в виду недавние эпизоды, когда наши бойцы попадали под огонь украинских "Хаймарсов" при построении. Похоже, они никак не могут привыкнуть к тому, что сегодня даже 5-10 километров от фронта – это уже передовая", - отметил Стаценко.
ВС РФ пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Мы научимся воевать. Просто это потребует времени и жертв, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 15:44
Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления СШАИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
 
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