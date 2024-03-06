"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Рано или поздно ВС РФ придут к универсализации сухопутных родов войск. Нам пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Я уверен, что рано или поздно российское командование придет к универсализации сухопутных родов войск. Они станут частично инженерными, частично стрелковыми и частично авиационными (сейчас беспилотники имеют важное значение), рассказал историк.
Российские десантники и морские пехотинцы уже выполняют роль штурмовиков, потому что классические морские и воздушные десанты сейчас невозможны. Следовательно, им надо придавать средства усиления – реактивную и ствольную артиллерию, а также какую-то бронетехнику, добавил публицист.
"К сожалению, наши генералы учатся медленнее, чем хотелось бы. Я имею в виду недавние эпизоды, когда наши бойцы попадали под огонь украинских "Хаймарсов" при построении. Похоже, они никак не могут привыкнуть к тому, что сегодня даже 5-10 километров от фронта – это уже передовая", - отметил Стаценко.
ВС РФ пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Мы научимся воевать. Просто это потребует времени и жертв, резюмировал собеседник издания.
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