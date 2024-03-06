https://ukraina.ru/20240306/1053715298.html

"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта

"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта - 06.03.2024 Украина.ру

"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта

Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления российской армии. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T04:40

2024-03-06T04:40

2024-03-06T04:40

новости

украина

россия

вс рф

наступление

авдеевка

окружение

всу

потери

вермахт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053515058_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_e3efd5b9652a69f5e6a061240d229e15.jpg

Для ВС РФ было бы замечательно, если бы ВСУ использовал тактику "фестунгов". В этом случае используя свои преимущества, российские военные смогут замыкать противника в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, рассказал историк.ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке, добавил публицист.Кроме того, Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает. Но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053706407.html

украина

россия

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вс рф, наступление, авдеевка, окружение, всу, потери, вермахт