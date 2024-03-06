"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления российской армии. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы ВСУ использовал тактику "фестунгов". В этом случае используя свои преимущества, российские военные смогут замыкать противника в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, рассказал историк.
ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке, добавил публицист.
"В Авдеевке у нас котла не получилось. Да, ВСУ понесли там потери, но "золотой мост" (когда при отступлении противник теряет большую часть своих сил) мы им не создали. В окружение у них попали сотни людей. Это ощутимые, но не критичные потери", - отметил Стаценко.
Кроме того, Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает. Но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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