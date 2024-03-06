"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053715298.html
"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта - 06.03.2024 Украина.ру
"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления российской армии. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T04:40
2024-03-06T04:40
новости
украина
россия
вс рф
наступление
авдеевка
окружение
всу
потери
вермахт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053515058_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_e3efd5b9652a69f5e6a061240d229e15.jpg
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы ВСУ использовал тактику "фестунгов". В этом случае используя свои преимущества, российские военные смогут замыкать противника в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, рассказал историк.ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке, добавил публицист.Кроме того, Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает. Но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053706407.html
украина
россия
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053515058_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58374ebb32949ce0c112582f7b75a5a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вс рф, наступление, авдеевка, окружение, всу, потери, вермахт
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, наступление, Авдеевка, окружение, ВСУ, потери, вермахт

"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта

04:40 06.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
Пострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления российской армии. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Для ВС РФ было бы замечательно, если бы ВСУ использовал тактику "фестунгов". В этом случае используя свои преимущества, российские военные смогут замыкать противника в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут, рассказал историк.
ВСУ будут применять другую тактику, которую применяли в вермахте. Украина будет до последнего держать отдельные города, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы замедлить темпы наступления ВС РФ. Такую тактику украинские военные применили в Авдеевке, добавил публицист.
"В Авдеевке у нас котла не получилось. Да, ВСУ понесли там потери, но "золотой мост" (когда при отступлении противник теряет большую часть своих сил) мы им не создали. В окружение у них попали сотни людей. Это ощутимые, но не критичные потери", - отметил Стаценко.
Кроме того, Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает. Но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Виталий Волков интервью
Вчера, 13:00
Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с РоссиейСМИ России 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора
 
НовостиУкраинаРоссияВС РФнаступлениеАвдеевкаокружениеВСУпотеривермахт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны
06:15Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
06:00Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова
05:40Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация
05:30"Там начался разброд и шатание": эксперт о том, протянет ли Украина полгода без денег и вооружения
05:25"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта
05:20Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию
05:14Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии
05:10"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
05:05"Это разорвет фронт": эксперт о том, какой шаг российских военных заставит ВСУ сломаться
05:00"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
04:50"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в Авдеевке
04:40"У них кончаются люди": военный волонтер о том, пошлет ли Киев женщин в окопы, пока ВС РФ стачивают ВСУ
04:40"Золотой мост" не получился: публицист объяснил, как в Авдеевке Украина применила старую тактику вермахта
04:30"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
04:20"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
04:00Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
03:50Будут выскакивать в последний момент: публицист рассказал, как Украина стала копировать тактику вермахта
03:30"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
03:20Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
Лента новостейМолния