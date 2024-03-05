https://ukraina.ru/20240305/1053717749.html

"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис

"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис - 05.03.2024 Украина.ру

"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис

Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* 5 марта в своем телеграм-канале обрушился с критикой на коллег и констатировал – страна вступила в пору парламентского кризиса

2024-03-05T16:58

2024-03-05T16:58

2024-03-05T16:58

эксклюзив

украина

верховная рада

владимир зеленский

виталий кличко

валерий залужный

кризис

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Без заседанийВо вторник, 5 марта, стало известно, что Верховная Рада отменила заседания, которые должны были пройти на этой неделе. Причина официально не озвучивается.По некоторым данным, это связано с необходимостью рассмотрения во втором чтении скандального законопроекта о мобилизации, к которому было подано более 4 тыс. правок.Как утверждает Гончаренко, контролируемая Владимиром Зеленским фракция "Слуга народа" не может наскрести голоса за принятие этого закона, поэтому власти взяли паузу, чтобы лучше подготовиться и склонить колеблющихся депутатов на свою сторону.В чем проблема закона о мобилизацииРазговоры о необходимости ужесточить мобилизацию активизировались на Украине во второй половине прошлого года, когда стали очевидны провал контрнаступления ВСУ и необходимость восполнения потерь.Тогдашнее руководство армии в лице главкома Валерия Залужного выдвинуло свои предложения, часть из которых при дальнейшей проработке убрали, сочтя чересчур жесткими. Из проекта, например, пропали ограничение на операции с недвижимостью и блокировка счетов для уклонистов.Среди нововведений, которые предполагает законопроект и которые вызывают споры – снижение призывного возраста до 25 лет, мобилизация аспирантов-контрактников и получающих второе образование, внедрение электронных повесток, повторная медкомиссия для тех, кто был признан ограниченно годным в течение последних 9 месяцев, консульские услуги за рубежом только для тех мужчин от 18 до 60 лет, которые имеют военно-учетные документы и др.Происки поправочных спамеровВ первом чтении законопроект поддержали 243 депутата, против – 12, еще 45 парламентариев воздержались.До 21 февраля законодатели вносили в законопроект правки, их набралось более 4 тысяч. Теоретически, чтобы не растягивать процесс принятия закона его можно рассмотреть по спецпроцедуре, то есть голосуя за проект без обсуждения правок и их учета.Судя по всему, часть депутатов хотят, по выражению парламентария Максима Бужанского, поработать "поправочным спамером", чтобы блокировать работу Рады на недели и даже месяцы.Запретные командировкиКак пишет Гончаренко и его коллега из фракции "Голос" Ярослав Железняк, некоторые фракции обратились к руководству Рады с ультиматумом – или для депутатов снимут запрет на выезд за границу в командировки или же они будут ставить каждую правку на голосование по отдельности.Можно предположить, что главным недовольным запретом на командировки была "Европейская солидарность", чей лидер Петр Порошенко несколько раз был остановлен на границе при попытке выехать за рубеж.В итоге заседания парламента на неделе просто отменили.Соратница Порошенко Ирина Геращенко у себя в телеграм-канале выложила переписку из якобы внутреннего чата депутатов от "Слуги народа", где сказано, что заседаний не будет из-за того, что парламентарии готовят отчет перед американским Сенатом, для чего группами по 10 человек отправляются в поездки на передовую.Время кризисаТот же Гончаренко отмечает, что больше всего правок к закону о мобилизации подали как раз члены президентской фракции. То есть, делает вывод он, депутаты, которые утвердили нынешнее правительство, не согласны с законопроектом этого самого правительства.Непростая ситуация в Верховной Раде продолжаются уже не первый месяц. После начала российской военной спецоперации украинские депутаты стали постепенно отказываться от мандатов. Из списка в 450 человек (в реальности меньше, так как учтены несуществующие депутаты от Крыма и Донбасса) на декабрь прошлого года остался 401 человек.Украинские СМИ ранее писали, что среди депутатов ширится число тех, кто хочет сложить с себя полномочия и уйти из Рады, однако их не отпускают.Офис Зеленского опасается, что парламент окончательно может уйти из-под контроля, тем более, что формальное большинство "слуг народа" зачастую не хочет брать ответственность за решения власти и добирать голоса приходится за счет иных фракций, депутатских групп и независимых.На позицию депутатов Рады, помимо ухудшающегося для ВСУ положения на фронте, влияет и активизация политических оппонентов власти. На днях мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного и заявил, что украинцы должны объединиться вокруг бывшего главкома, который по опросам имеет самый высокий рейтинг в обществе.Он оговорился, что сейчас не время плести заговоры против действующего президента, но высказался при этом в поддержку идеи "правительства национального единства". Схожая риторика наблюдается и в стане Порошенко.Учитывая зыбкий статус Зеленского после 20 мая, когда его полномочия, определенные конституцией, подойдут к концу, политический кризис на Украине будет проявляться все ярче. Внезапные командировки депутатов, отмены заседаний, затягивание голосований в Раде – это еще один маркер процесса бегства крыс с тонущего корабля украинской государственности.*Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240304/1053683972.html

https://ukraina.ru/20240219/1053397622.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, верховная рада, владимир зеленский, виталий кличко, валерий залужный, кризис