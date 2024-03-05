https://ukraina.ru/20240305/1053707020.html

Неуемный Макрон, атаки ВСУ, виртуозная операция Путина. Главное на Украине на 13:00 5 марта

Неуемный Макрон, атаки ВСУ, виртуозная операция Путина. Главное на Украине на 13:00 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру

Неуемный Макрон, атаки ВСУ, виртуозная операция Путина. Главное на Украине на 13:00 5 марта

Украина.ру, 05.03.2024

2024-03-05T13:00

2024-03-05T13:00

2024-03-05T14:44

эммануэль макрон

ес

владимир путин

фрг

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спецоперация

украина

россия

беспилотники

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Макрон продолжает запугивать Европу Россией, но ему не верят. Украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории. Европейские СМИ называют утечку разговора офицеров ФРГ виртуозной операцией Путина, оставившей канцлера Германии в дуракахФранцузский президент Эммануэль Макрон в преддверии визита в Прагу во вторник призвал европейцев подумать над соответствием их стратегии заявленным целям по Украине.Недавно он заверил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран якобы обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц заверил, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Другие страны Европы, а также США и Канада поспешно открестились от отправки бойцов Киеву.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Глава министерства иностранных дел (МИД) Италии, вице-премьер Антонио Таяни во вторник попытался сгладить ситуацию. Он сказал, что Италия даже не была в курсе предложения Макрона об отправке военных на Украину, эта идея уже "канула в забвение"."Потом сами французы частично поправили прицел, сказав, что речь шла о присутствии, а не боевых подразделениях, о консультантах, советниках. Мне кажется, что эта гипотеза уже предана забвению", - отметил Таяни.Он подчеркнул, что выступает "полностью против того", чтобы отправлять итальянских военных на "украинский фронт".При этом агентство "Блумберг" писало, что президент Франции может на этой неделе объявить о поддержке Парижем инициативы Чехии по закупке снарядов для Киева вне ЕС.По данным агентства, Макрон обсудит план с премьером Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу. Отдельная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС, где обсудят его детали, состоится позже на этой неделе.По словам неназванного французского чиновника, чешская инициатива будет финансироваться не механизмами ЕС, такими как Европейский фонд мира, а за счет двусторонних взносов. В то же время некоторые в НАТО считают, что Чехия слишком оптимистична относительно числа снарядов, которые удастся закупить, поскольку поставки оружейного пороха ограничены.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами Евросоюза возможность закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.Атаки ВСУНесмотря на проблемы с нехваткой оружия и бойцов, Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать российские территории.Утром во вторник украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Чуть ранее националисты сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - указали в представительстве.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате было повреждено одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.Также Приходько рассказал о ранении, которое получила минувшей ночью мирная жительница."В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Кроме прочего, ВСУ попытались совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа в Курской области. Его уничтожили средства противовоздушной обороны России, рассказали в Минобороны РФ.Также украинцы обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заверил, что пассажиры и железнодорожники не пострадали."В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет", - подтвердили в РЖД.Губернатор Воронежской области Александр Гусев во вторник днем объявил об авиационной опасности из-за приближающихся к Воронежу "со стороны Украины" беспилотников. Средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки."Со стороны Острогожского района летят три беспилотных воздушных судна", - сообщило ГУМЧС Воронежской области в своем телеграм-канале.Позже Гусев объявил об отбое опасности атаки беспилотников на Воронеж.При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник указал, что российские военные не позволили бежавшим из авдеевского узла украинским боевикам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в Западном направлении."Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи", - добавил Шойгу."Виртуозная операция" ПутинаЕвропейская газета Politico сообщила, что утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту оставила "в дураках" канцлера Германии Олафа Шольца."Виртуозная... операция (президента РФ Владимира) Путина оставляет Шольца в дураках", - говорится в заголовке статьи издания, посвященной теме публикации утечки записи разговора немецких военных.Эта же газета отметила, что утечка посеяла раскол среди противников России."За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет издание.Блумберг написало, что в НАТО указали на непрофессионализм немецких офицеров, чей разговор был перехвачен.По информации агентства, чиновники альянса по-разному отреагировали на инцидент.По мнению другого чиновника НАТО, "утечка, скорее всего, приведет к ужесточению мер (безопасности) повсюду, но особенно в Германии".Союзники ФРГ призывают ее ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации."Некоторые из союзников Германии призывают Берлин ужесточить меры безопасности, касающиеся секретной информации", - написало агентство.Немецкий чиновник предположил, что теперь больше встреч между должностными лицами в ФРГ будет проходить очно для снижения рисков в сфере безопасности на фоне перехвата разговора немецких офицеров.По мнению должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным, произошедшее демонстрирует незаконченность перемен в сферах безопасности и обороны Германии, начатых в связи с конфликтом на Украине.Газета Politico также предположила, что утечка разговора сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет Taurus, по крайней мере на данный момент.Как отмечает издание, оппозиционные немецкие политики дали понять, что могут потребовать расследования этого дела и того, был ли канцлер Германии откровенен в том, почему он не предоставил Киеву ракеты."Но этот процесс может занять недели, если не месяцы, и мало чем поможет Украине", - пишет издание.Оно также написало, что контрразведывательная система Германии остро нуждается в "капитальном ремонте"."Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - пишет издание.Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.В то же время главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров офицеров ФРГ. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад к ответственности за разрушительные действия, которые он планировал и во многом реализовал.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в свою очередь заверила, что страна усилила меры "защиты от шпионажа и дезинформации" на фоне перехвата беседы военных.

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https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html

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Сергей Зуев

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