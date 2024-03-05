"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине - 05.03.2024 Украина.ру
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"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине - 05.03.2024 Украина.ру
"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
Если говорить о современных средствах ПВО, в том числе американских системах Patriot— это опасное оружие. Эффективность ПВО противника против российского гиперзвукового оружия составляет 8–10%, максимально возможный урон - 25%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T03:50
2024-03-05T03:50
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Эффективность ПВО противника против российского гиперзвукового оружия составляет 8–10%. По их словам противника, максимум, который они могут сделать, — 25%. Кроме того, сейчас систем ПВО у Украины катастрофически не хватает, рассказал генерал-майор.Однако, если говорить о современных средствах ПВО, в том числе американских системах Patriot— это опасное оружие. Даже когда ВСУ присылают старые образцы — все равно они способны нанести большой ущерб, отметил эксперт."Не хочется вспоминать, но последние случаи со сбитыми российскими самолетами и вертолетами, которые в этом году произошли — это дело рук американцев. Их инструктора сидят на Patriot", - указал летчик.Но мы учимся на этих ошибках. Почему многие эксперты утверждают: уже идет не просто СВО, а началась настоящая война с Западом. Поставки западной техники и вооружения на Украину огромные, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, авиация, сво, потери, самолет, инструктор
Новости, ВСУ, ВС РФ, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), США, авиация, СВО, потери, самолет, инструктор

"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине

03:50 05.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Если говорить о современных средствах ПВО, в том числе американских системах Patriot— это опасное оружие. Эффективность ПВО противника против российского гиперзвукового оружия составляет 8–10%, максимально возможный урон - 25%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Эффективность ПВО противника против российского гиперзвукового оружия составляет 8–10%. По их словам противника, максимум, который они могут сделать, — 25%. Кроме того, сейчас систем ПВО у Украины катастрофически не хватает, рассказал генерал-майор.
"Несмотря на то что немцы и французы им защиту поставляют. Вроде бы Великобритания дала ПВО, но мы их еще не видели. Американские Patriot работают. У них ограниченное количество батарей. Мы пока справляемся", - отметил Попов.
Однако, если говорить о современных средствах ПВО, в том числе американских системах Patriot— это опасное оружие. Даже когда ВСУ присылают старые образцы — все равно они способны нанести большой ущерб, отметил эксперт.
"Не хочется вспоминать, но последние случаи со сбитыми российскими самолетами и вертолетами, которые в этом году произошли — это дело рук американцев. Их инструктора сидят на Patriot", - указал летчик.
Но мы учимся на этих ошибках. Почему многие эксперты утверждают: уже идет не просто СВО, а началась настоящая война с Западом. Поставки западной техники и вооружения на Украину огромные, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
Александр Песке интервью
Вчера, 15:00
Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах ШвейцарииПочему Германия не отправит ракеты Taurus для ВСУ? Что Швейцария готовит России и Украине? Чего добивается шеф Пентагона Остин своими заявлениями?
 
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