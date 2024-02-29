Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html
Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль
Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль - 29.02.2024 Украина.ру
Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль
Российский ракетный комплекс "Сармат" — грозная ядерная триада для сдерживания Европы и США в случае глобальной войны
2024-02-29T16:40
2024-02-29T18:07
интервью
ракеты
ядерное оружие
владимир путин
всу
пво
оборона
сармат
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041286817_77:5:899:467_1920x0_80_0_0_0d1a08097155ce374702d57340d5d4fc.jpg
Чтобы увидеть межконтинентальные баллистические ракеты России, Украине придется переделывать всю систему ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Владимир Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, президент сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ, а также отметил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю, а ракетные комплексы "Сармат" скоро будут продемонстрированы в районах на боевом дежурстве.— Владимир Александрович, комплекс "Сармат" может быть поставлен в войска. Владимир Путин сказал, что скоро оружие продемонстрируют. Расскажите, что это за оружие? В чем его эффективность и польза для нас?— "Сармат" — ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Это наш элемент сдерживания коллективного Запада.Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. Они в основном шахтного базирования. Но сейчас мы — в процессе разработки ракет "в подвижном варианте".Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем еще могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления). Соответственно, [противнику] достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом.Это значит, что система противоракетной обороны (ПВО) будет вынуждена работать практически по каждому объекту. Отсюда — расход ракет наземного базирования у противника увеличивается."Сармат" может нести в том числе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Когда плазма работает, этот объект на экранах отражается либо слабо, либо вообще не захватывается.Чтобы увидеть "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, точнее сказать — инфракрасного облучения. Тогда, возможно, им удастся "Сармат" где-то заметить.— Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России. Ранее мы предупредили Запад, что отправка их контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО. В каком случае мы пойдем на применение ядерного оружия?— У нас записано в государственной доктрине оборонных инициатив, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. Кстати, их сейчас больше по единицам, чем у Америки.Ранее у нас была "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". У нее примерно те же свойства, что и у МБР шахтного базирования.У нас еще есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Есть стратегическая дальняя авиация, которая задействована в дежурных российских силах и средствах. Это ракеты Х-155, Х-555 в ядерном варианте, крылатые ракеты с ядерными боеприпасами.Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Могут использоваться даже модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики типа Ту-22М3М — они тоже с ядерным оружием.То есть наш ядерный компонент, как верно сказал Владимир Путин, мы держим в готовности. Порох надо держать сухим в любом случае.Президент России предупреждает: относитесь к нам по-серьезному, с нами нужно разговаривать, а не принуждать нас. Силовые элементы воздействия как по линии дипломатии, так и по линии Минобороны нам — как одному месту припарки. Задумайтесь, говорит Путин.— Наш президент заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою. В строю находятся комплексы "Кинжал" и "Циркон". На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и другие новинки оборонно-промышленный комплекса. Где именно в рамках СВО мы применяем данные вооружения?— Это гиперзвуковое оружие, которое мы применяли и применяем частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать с обычными средствами — ракетами и даже крылатыми ракетами.Поэтому мы его используем по острой необходимости и когда точно знаем, где находится скопление войск или техники ВСУ. И по ним работаем. Или же бьем по промышленным предприятиям, производственным цехам противника, которые выпускают или ремонтируют бронетехнику, системы ПВО, обеспечивают авиацию для ВСУ.То есть работаем по самые угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести нам ощутимое поражение. В остальном же мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию, минометы и прочее — это уже в рабочем порядке.— Чем гиперзвук опасен для противника?— Если мы говорим о "Цирконах" и "Кинжалах" – Х-47 ракеты, это очень опасное и грозное оружие против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по отношению ко всему остальному боевому потенциалу, который мы имеем.К сожалению, их немного пока. Но наш Военно-промышленный комплекс старается. За последние полгода наша промышленность освоила их выпуск в достаточном количестве.Мы раз в полмесяца-месяц пользуемся против ВСУ этими ракетами. Пока в основном цели одиночные, небольшие. В январе было пусков пять. За ноябрь и декабрь 2023 — конечно, побольше. Тогда не только одиночные, но и залповые удары проводились.Нам бы надо массированно бить по противнику, чего мы пока не делаем по разным причинам. В том числе ВПК дорабатывает. Как только это все придет к нам, будем, скорее всего, использовать в этом году.Думаю, с весны и лета мы вынужденно начнем наносить массированные удары по скоплению войск ВСУ, по зонам промышленности и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отодвинуть противника подальше.— Какие возможности противостоять нашему гиперзвуковому оружию есть у ПВО противника?— Эффективность ПВО противника против нашего гиперзвукового оружия составляет 8–10%. Максимум по противодействию, который они могут сделать, — 25%. Они и сами об этом говорят.Кроме того, систем ПВО на сегодняшний день у сопредельного государства Украины катастрофически не хватает. Несмотря на то что немцы и французы им защиту поставляют. Вроде бы Великобритания дала ПВО, но мы их еще не видели.Американские Patriot работают. У них ограниченное количество батарей. Мы пока справляемся.Однако, если говорить о современных средствах ПВО, в том числе Patriot— это опасное оружие. Кто бы и как бы ни говорил, что ВСУ получают старые образцы — все равно они большой ущерб нам могут наносить. Мы потеряли много авиации за последние два месяца — примерно столько, сколько за половину прошлого года. Не хочется вспоминать, но последние случаи со сбитыми российскими самолетами и вертолетами, которые в этом году произошли — это дело рук американцев. Их инструктора сидят на Patriot. Ни для кого не секрет, что украинцы занимаются лишь охраной обороны и передвижения — остальное делают граждане США.Но мы учимся на этих ошибках. Почему и говорят многие: уже идет не просто СВО, а настоящая война с Западом началась. Поставки иностранной техники на Украину огромные.
https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html
https://ukraina.ru/20240229/1053617308.html
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041286817_161:0:796:476_1920x0_80_0_0_370d8a120d3ed9fb481a2dbde90ba153.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, ракеты, ядерное оружие, владимир путин, всу, пво, оборона, сармат, украина, россия, запад, циркон, сво
Интервью, ракеты, Ядерное оружие, Владимир Путин, ВСУ, ПВО, оборона, Сармат, Украина, Россия, Запад, Циркон, СВО

Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль

16:40 29.02.2024 (обновлено: 18:07 29.02.2024)
 
© arms-expo.ruВладимир Попов интервью
Владимир Попов интервью
© arms-expo.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российский ракетный комплекс "Сармат" — грозная ядерная триада для сдерживания Европы и США в случае глобальной войны
Чтобы увидеть межконтинентальные баллистические ракеты России, Украине придется переделывать всю систему ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Владимир Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, президент сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ, а также отметил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю, а ракетные комплексы "Сармат" скоро будут продемонстрированы в районах на боевом дежурстве.
— Владимир Александрович, комплекс "Сармат" может быть поставлен в войска. Владимир Путин сказал, что скоро оружие продемонстрируют. Расскажите, что это за оружие? В чем его эффективность и польза для нас?
— "Сармат" — ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Это наш элемент сдерживания коллективного Запада.
Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. Они в основном шахтного базирования. Но сейчас мы — в процессе разработки ракет "в подвижном варианте".
Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем еще могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления). Соответственно, [противнику] достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом.
Это значит, что система противоракетной обороны (ПВО) будет вынуждена работать практически по каждому объекту. Отсюда — расход ракет наземного базирования у противника увеличивается.
Владимир Попов
29 мая 2023, 23:42
Владимир Попов: кто он Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
"Сармат" может нести в том числе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Когда плазма работает, этот объект на экранах отражается либо слабо, либо вообще не захватывается.
Чтобы увидеть "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, точнее сказать — инфракрасного облучения.
Тогда, возможно, им удастся "Сармат" где-то заметить.
— Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России. Ранее мы предупредили Запад, что отправка их контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО. В каком случае мы пойдем на применение ядерного оружия?
— У нас записано в государственной доктрине оборонных инициатив, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. Кстати, их сейчас больше по единицам, чем у Америки.
Ранее у нас была "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". У нее примерно те же свойства, что и у МБР шахтного базирования.
У нас еще есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Есть стратегическая дальняя авиация, которая задействована в дежурных российских силах и средствах. Это ракеты Х-155, Х-555 в ядерном варианте, крылатые ракеты с ядерными боеприпасами.
Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Могут использоваться даже модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики типа Ту-22М3М — они тоже с ядерным оружием.
То есть наш ядерный компонент, как верно сказал Владимир Путин, мы держим в готовности. Порох надо держать сухим в любом случае.
Президент России предупреждает: относитесь к нам по-серьезному, с нами нужно разговаривать, а не принуждать нас. Силовые элементы воздействия как по линии дипломатии, так и по линии Минобороны нам — как одному месту припарки. Задумайтесь, говорит Путин.
Игорь Кимаковский интервью - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 13:00
Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справитсяПрезидент Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, он заявил, что страна готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, однако мы имеем дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия и голословно обвиняют Россию, чтобы втянуть в переговоры на своих условиях
— Наш президент заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою. В строю находятся комплексы "Кинжал" и "Циркон". На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и другие новинки оборонно-промышленный комплекса. Где именно в рамках СВО мы применяем данные вооружения?
— Это гиперзвуковое оружие, которое мы применяли и применяем частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать с обычными средствами — ракетами и даже крылатыми ракетами.
Поэтому мы его используем по острой необходимости и когда точно знаем, где находится скопление войск или техники ВСУ. И по ним работаем. Или же бьем по промышленным предприятиям, производственным цехам противника, которые выпускают или ремонтируют бронетехнику, системы ПВО, обеспечивают авиацию для ВСУ.
То есть работаем по самые угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести нам ощутимое поражение. В остальном же мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию, минометы и прочее — это уже в рабочем порядке.
Чем гиперзвук опасен для противника?
— Если мы говорим о "Цирконах" и "Кинжалах" – Х-47 ракеты, это очень опасное и грозное оружие против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по отношению ко всему остальному боевому потенциалу, который мы имеем.
К сожалению, их немного пока. Но наш Военно-промышленный комплекс старается. За последние полгода наша промышленность освоила их выпуск в достаточном количестве.
Мы раз в полмесяца-месяц пользуемся против ВСУ этими ракетами. Пока в основном цели одиночные, небольшие. В январе было пусков пять. За ноябрь и декабрь 2023 — конечно, побольше. Тогда не только одиночные, но и залповые удары проводились.
Нам бы надо массированно бить по противнику, чего мы пока не делаем по разным причинам. В том числе ВПК дорабатывает. Как только это все придет к нам, будем, скорее всего, использовать в этом году.
Думаю, с весны и лета мы вынужденно начнем наносить массированные удары по скоплению войск ВСУ, по зонам промышленности и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отодвинуть противника подальше.
— Какие возможности противостоять нашему гиперзвуковому оружию есть у ПВО противника?
— Эффективность ПВО противника против нашего гиперзвукового оружия составляет 8–10%. Максимум по противодействию, который они могут сделать, — 25%. Они и сами об этом говорят.
Евгений Ющук интервью
28 февраля, 12:55
Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с РоссиейТретья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?
Кроме того, систем ПВО на сегодняшний день у сопредельного государства Украины катастрофически не хватает. Несмотря на то что немцы и французы им защиту поставляют. Вроде бы Великобритания дала ПВО, но мы их еще не видели.
Американские Patriot работают. У них ограниченное количество батарей. Мы пока справляемся.
Однако, если говорить о современных средствах ПВО, в том числе Patriot— это опасное оружие. Кто бы и как бы ни говорил, что ВСУ получают старые образцы — все равно они большой ущерб нам могут наносить.
Мы потеряли много авиации за последние два месяца — примерно столько, сколько за половину прошлого года. Не хочется вспоминать, но последние случаи со сбитыми российскими самолетами и вертолетами, которые в этом году произошли — это дело рук американцев. Их инструктора сидят на Patriot.
Ни для кого не секрет, что украинцы занимаются лишь охраной обороны и передвижения — остальное делают граждане США.
Но мы учимся на этих ошибках. Почему и говорят многие: уже идет не просто СВО, а настоящая война с Западом началась. Поставки иностранной техники на Украину огромные.
 
ИнтервьюракетыЯдерное оружиеВладимир ПутинВСУПВОоборонаСарматУкраинаРоссияЗападЦирконСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния