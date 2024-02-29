https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль

Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль - 29.02.2024 Украина.ру

Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль

Российский ракетный комплекс "Сармат" — грозная ядерная триада для сдерживания Европы и США в случае глобальной войны

2024-02-29T16:40

2024-02-29T16:40

2024-02-29T18:07

интервью

ракеты

ядерное оружие

владимир путин

всу

пво

оборона

сармат

украина

россия

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Чтобы увидеть межконтинентальные баллистические ракеты России, Украине придется переделывать всю систему ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Владимир Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, президент сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ, а также отметил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю, а ракетные комплексы "Сармат" скоро будут продемонстрированы в районах на боевом дежурстве.— Владимир Александрович, комплекс "Сармат" может быть поставлен в войска. Владимир Путин сказал, что скоро оружие продемонстрируют. Расскажите, что это за оружие? В чем его эффективность и польза для нас?— "Сармат" — ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Это наш элемент сдерживания коллективного Запада.Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. Они в основном шахтного базирования. Но сейчас мы — в процессе разработки ракет "в подвижном варианте".Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем еще могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления). Соответственно, [противнику] достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом.Это значит, что система противоракетной обороны (ПВО) будет вынуждена работать практически по каждому объекту. Отсюда — расход ракет наземного базирования у противника увеличивается."Сармат" может нести в том числе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Когда плазма работает, этот объект на экранах отражается либо слабо, либо вообще не захватывается.Чтобы увидеть "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, точнее сказать — инфракрасного облучения. Тогда, возможно, им удастся "Сармат" где-то заметить.— Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России. Ранее мы предупредили Запад, что отправка их контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО. В каком случае мы пойдем на применение ядерного оружия?— У нас записано в государственной доктрине оборонных инициатив, что мы только на встречном ядерном ударе применяем всю триаду ядерной силы: ракеты с наших атомных подводных крейсеров. Кстати, их сейчас больше по единицам, чем у Америки.Ранее у нас была "Синева", теперь уже стоит новая стратегическая ракета морского базирования — "Булава". У нее примерно те же свойства, что и у МБР шахтного базирования.У нас еще есть подвижные комплексы наземного базирования типа "Ярс". Есть стратегическая дальняя авиация, которая задействована в дежурных российских силах и средствах. Это ракеты Х-155, Х-555 в ядерном варианте, крылатые ракеты с ядерными боеприпасами.Под это заряжены стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, "морской разведчик" М-2, самолет Ту-95. Могут использоваться даже модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики типа Ту-22М3М — они тоже с ядерным оружием.То есть наш ядерный компонент, как верно сказал Владимир Путин, мы держим в готовности. Порох надо держать сухим в любом случае.Президент России предупреждает: относитесь к нам по-серьезному, с нами нужно разговаривать, а не принуждать нас. Силовые элементы воздействия как по линии дипломатии, так и по линии Минобороны нам — как одному месту припарки. Задумайтесь, говорит Путин.— Наш президент заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою. В строю находятся комплексы "Кинжал" и "Циркон". На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и другие новинки оборонно-промышленный комплекса. Где именно в рамках СВО мы применяем данные вооружения?— Это гиперзвуковое оружие, которое мы применяли и применяем частично на Украине. Однако это новые и дорогие вооружения, если сравнивать с обычными средствами — ракетами и даже крылатыми ракетами.Поэтому мы его используем по острой необходимости и когда точно знаем, где находится скопление войск или техники ВСУ. И по ним работаем. Или же бьем по промышленным предприятиям, производственным цехам противника, которые выпускают или ремонтируют бронетехнику, системы ПВО, обеспечивают авиацию для ВСУ.То есть работаем по самые угрожаемым силам и средствам украинской армии, которые могут нанести нам ощутимое поражение. В остальном же мы применяем как РСЗО, крупнокалиберную артиллерию, минометы и прочее — это уже в рабочем порядке.— Чем гиперзвук опасен для противника?— Если мы говорим о "Цирконах" и "Кинжалах" – Х-47 ракеты, это очень опасное и грозное оружие против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по отношению ко всему остальному боевому потенциалу, который мы имеем.К сожалению, их немного пока. Но наш Военно-промышленный комплекс старается. За последние полгода наша промышленность освоила их выпуск в достаточном количестве.Мы раз в полмесяца-месяц пользуемся против ВСУ этими ракетами. Пока в основном цели одиночные, небольшие. В январе было пусков пять. За ноябрь и декабрь 2023 — конечно, побольше. Тогда не только одиночные, но и залповые удары проводились.Нам бы надо массированно бить по противнику, чего мы пока не делаем по разным причинам. В том числе ВПК дорабатывает. Как только это все придет к нам, будем, скорее всего, использовать в этом году.Думаю, с весны и лета мы вынужденно начнем наносить массированные удары по скоплению войск ВСУ, по зонам промышленности и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отодвинуть противника подальше.— Какие возможности противостоять нашему гиперзвуковому оружию есть у ПВО противника?— Эффективность ПВО противника против нашего гиперзвукового оружия составляет 8–10%. Максимум по противодействию, который они могут сделать, — 25%. Они и сами об этом говорят.Кроме того, систем ПВО на сегодняшний день у сопредельного государства Украины катастрофически не хватает. Несмотря на то что немцы и французы им защиту поставляют. Вроде бы Великобритания дала ПВО, но мы их еще не видели.Американские Patriot работают. У них ограниченное количество батарей. Мы пока справляемся.Однако, если говорить о современных средствах ПВО, в том числе Patriot— это опасное оружие. Кто бы и как бы ни говорил, что ВСУ получают старые образцы — все равно они большой ущерб нам могут наносить. Мы потеряли много авиации за последние два месяца — примерно столько, сколько за половину прошлого года. Не хочется вспоминать, но последние случаи со сбитыми российскими самолетами и вертолетами, которые в этом году произошли — это дело рук американцев. Их инструктора сидят на Patriot. Ни для кого не секрет, что украинцы занимаются лишь охраной обороны и передвижения — остальное делают граждане США.Но мы учимся на этих ошибках. Почему и говорят многие: уже идет не просто СВО, а настоящая война с Западом началась. Поставки иностранной техники на Украину огромные.

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

https://ukraina.ru/20240229/1053617308.html

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ракеты, ядерное оружие, владимир путин, всу, пво, оборона, сармат, украина, россия, запад, циркон, сво