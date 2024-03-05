Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы" - 05.03.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы" - 05.03.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
ВС РФ нужно продвигаться в районе Победы и Новомихайловки, чтобы срезать группировку ВСУ под Угледаром. ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть еще на 20-30 километров, чтобы не страдали жители Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T04:00
2024-03-05T04:00
новости
вс рф
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работино
угледар
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ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Под Авдеевкой ВС РФ должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, рассказал редактор.В районе Победы и Новомихайловки ВС РФ тоже надо продвигаться, потому что необходимо срезать тыл группировки ВСУ под Угледаром, которая стоит как крепость в степях. При этом наступление на Работино вызывает у меня большие вопросы, добавил эксперт.Мне казалось, что ВС РФ с флангов легче начать наступление и отрезать эту территорию под угрозой окружения. Я не имею права критиковать российское командование. Может быть, там сейчас минные поля. А пока нет нужного количества техники, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053672826.html
авдеевка
работино
угледар
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новости, вс рф, авдеевка, работино, угледар, всу, наступление, донецк, донбасс
Новости, ВС РФ, Авдеевка, Работино, Угледар, ВСУ, наступление, Донецк, Донбасс

Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"

04:00 05.03.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости
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ВС РФ нужно продвигаться в районе Победы и Новомихайловки, чтобы срезать группировку ВСУ под Угледаром. ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть еще на 20-30 километров, чтобы не страдали жители Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Под Авдеевкой ВС РФ должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, рассказал редактор.
В районе Победы и Новомихайловки ВС РФ тоже надо продвигаться, потому что необходимо срезать тыл группировки ВСУ под Угледаром, которая стоит как крепость в степях. При этом наступление на Работино вызывает у меня большие вопросы, добавил эксперт.
"От поселка [Работино] там остались одни развалины школы. Там никто не живет. Но мы видим кадры, где наши танки Т-55 без дополнительной защиты в лоб атакуют это село. Мы несколько раз входили в центр, но ВСУ подбрасывали туда резервы, мы несли потери и отходили обратно", - отметил Мощанский.
Мне казалось, что ВС РФ с флангов легче начать наступление и отрезать эту территорию под угрозой окружения. Я не имею права критиковать российское командование. Может быть, там сейчас минные поля. А пока нет нужного количества техники, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Александр Рыжков интервью
3 марта, 08:58
Александр Рыжков: Мне бы хотелось воздвигнуть памятник донбасскому духуО приключениях на посту замминистра связи ДНР, Мотороле, а также о длинном пути к творчеству, написании книги без рук, литературе, кино, комиксах и собирательном образе донбасского парня изданию Украина.ру рассказал соратник Александра Захарченко, экс-замминистра связи ДНР, писатель и доброволец Александр Рыжков
 
НовостиВС РФАвдеевкаРаботиноУгледарВСУнаступлениеДонецкДонбасс
 
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