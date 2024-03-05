https://ukraina.ru/20240305/1053695798.html

Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"

Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы" - 05.03.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"

ВС РФ нужно продвигаться в районе Победы и Новомихайловки, чтобы срезать группировку ВСУ под Угледаром. ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть еще на 20-30 километров, чтобы не страдали жители Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T04:00

2024-03-05T04:00

2024-03-05T04:00

новости

вс рф

авдеевка

работино

угледар

всу

наступление

донецк

донбасс

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ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Под Авдеевкой ВС РФ должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, рассказал редактор.В районе Победы и Новомихайловки ВС РФ тоже надо продвигаться, потому что необходимо срезать тыл группировки ВСУ под Угледаром, которая стоит как крепость в степях. При этом наступление на Работино вызывает у меня большие вопросы, добавил эксперт.Мне казалось, что ВС РФ с флангов легче начать наступление и отрезать эту территорию под угрозой окружения. Я не имею права критиковать российское командование. Может быть, там сейчас минные поля. А пока нет нужного количества техники, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053672826.html

авдеевка

работино

угледар

донецк

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новости, вс рф, авдеевка, работино, угледар, всу, наступление, донецк, донбасс