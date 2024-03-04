"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу - 04.03.2024 Украина.ру
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"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу
"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу - 04.03.2024 Украина.ру
"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу
Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T03:50
2024-03-04T03:50
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В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, рассказал эксперт.Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. При этом судьба Детройта – это наглядный пример того, к чему могут привести различные протесты и "Black Lives Matter", добавил военный.Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, европа, война, экономика, промышленность, сельское хозяйство, ес, элита
Новости, Россия, США, Европа, война, экономика, промышленность, Сельское хозяйство, ЕС, элита

"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу

03:50 04.03.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP / Jacquelyn Martin
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Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, рассказал эксперт.
Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. При этом судьба Детройта – это наглядный пример того, к чему могут привести различные протесты и "Black Lives Matter", добавил военный.
"С сельским хозяйством в США тоже все в порядке. В 2023 году американцы выдали своим большим агрохолдингам 900 миллиардов долларов. В этом году цифра приблизится к триллиону. Так что выбора у Европы нет. Хотите кушать – делайте, что вам хозяин говорит", - подчеркнул Крапивник.
Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
1 марта, 04:29
Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную ценуПрезидент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"
 
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