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"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу

"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу - 04.03.2024 Украина.ру

"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу

Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T03:50

2024-03-04T03:50

2024-03-04T03:50

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В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, рассказал эксперт.Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. При этом судьба Детройта – это наглядный пример того, к чему могут привести различные протесты и "Black Lives Matter", добавил военный.Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, европа, война, экономика, промышленность, сельское хозяйство, ес, элита