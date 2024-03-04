"Дело идет к большой войне": эксперт рассказал, зачем США хотят снова стравить Россию и Европу
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, рассказал эксперт.
Власти США полагают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность. При этом судьба Детройта – это наглядный пример того, к чему могут привести различные протесты и "Black Lives Matter", добавил военный.
"С сельским хозяйством в США тоже все в порядке. В 2023 году американцы выдали своим большим агрохолдингам 900 миллиардов долларов. В этом году цифра приблизится к триллиону. Так что выбора у Европы нет. Хотите кушать – делайте, что вам хозяин говорит", - подчеркнул Крапивник.
Главная цель США – окончательно стравить Европу и Россию. И пока они двигаются этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь остаться у власти. Поэтому сейчас дело идет к большой войне, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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