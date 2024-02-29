https://ukraina.ru/20240229/1053592376.html

Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню

Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню - 29.02.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню

Планы США по войне с Россией всегда были конкретными. Просто они варьировались в зависимости от политической обстановки.

2024-02-29T05:09

2024-02-29T05:09

2024-02-29T12:43

интервью

россия

запад

сша

европа

всу

днепр

польша

франция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048708398_74:31:844:464_1920x0_80_0_0_8deb26a4a351988295a2f28ef38c7f6d.jpg

Сейчас эта конкретика состоит в том, чтобы создать "вторую хорошую войну", когда Европа будет разрушена, а Америка заработает на ее восстановлении, считает офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сухопутные войска США опубликовали подробный 280-страничный доклад о Вооруженных силах РФ, их организации и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта. Они распространили его в социальных сетях под лозунгом "Ты должен знать врага в лицо".- Станислав, вы постоянно говорили, что у США всегда были планы с Россией на все случаи жизни. Исходя из этого доклада, появилась ли у этих планов конкретика?- Планы США по войне с Россией всегда были конкретными. Просто они варьировались в зависимости от политической обстановки. Сейчас эта конкретика состоит в том, чтобы создать "вторую хорошую войну".Первой такой "хорошей войной" американцы считают Вторую мировую. Но не потому, что они героически победили Гитлера, а потому что подняли свою экономику после Великой Депрессии. Поэтому в США еще в конце 1990х годов стали писать статьи о том, что было бы неплохо поджечь Европу, чтобы она была разрушена, а потом слить европейцам свои долги, стать кредиторами и подзаработать на ее восстановлении. Вот США и пытаются стравить Европу и Россию.Может быть, в этом случае каким-то американским войскам тоже придется повоевать. Но это не главное. Америка будет главным промышленным двигателем войны для европейцев. Кроме того, США будет поставлять в Европу сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что европейские аграрии умирают почти с такой же скоростью, как и промышленники.А голодных людей, потерявших всякую надежду на достойную жизнь, всегда легче подтолкнуть к войне.- США не боятся, что если они станут кузницей и житницей для всей Европы, то они надорвутся? Я не знаю, насколько корректен пример со "ржавым поясом" и Детройтом, но, может быть, американская промышленность сейчас не в лучшем состоянии.- В США как раз считают, что война в Европе поможет им возродить свою промышленность.Что касается Детройта, то он умер по другой причине. В 1960х годах там начались большие бунты черного населения. Оттуда начали бежать белые, а потом вслед за ними побежали образованные черные. В городе осталась только бездарная беднота без всякого образования.Кроме того, в руководстве Детройта появились радикальные социалисты (а по сути негры-расисты), которые считали, что им все должны.Однажды крупный бизнесмен (белый мужик) в Детройте захотел открыть завод. Когда он пришел поговорить об этом в городскую мэрию, над ним просто издевались. От него стали требовать какие-то невероятные условия. Бизнесмен плюнул на все и уехал.Так что судьба Детройта – это наглядный пример того, к чему могут привести всякие BlackLives Matter. В городе останется 5% очень богатых людей, а остальные 95% будут жить в абсолютной нищете. Похожая ситуация складывается и во многих городах Европы.Так что лучший способ скрыть все эти противоречия – война.С сельским хозяйством в США тоже все в порядке. В 2023 году американцы выдали своим большим агрохолдингам 900 миллиардов долларов. В этом году цифра приблизится к триллиону. Так что выбора у Европы нет. Хотите кушать – делайте, что вам хозяин говорит.Повторюсь, цель США – стравить Европу и Россию. И пока они двигаются к этой цели очень быстро. Для европейской элиты, которая паразитирует на своем обществе, но никуда уходить не собирается – это тоже единственный путь сохранить власть. Так что дело идет к большой войне.Да, когда Макрон проговорился об отправке войск западных стран на Украину, все от него сразу стали отрекаться. Но я больше верю Макрону. Даже если большинство стран ЕС и НАТО не хотят большой войны, то это не предотвратит большую войну. Для войны достаточно одного крупного игрока в союзе с поляками и прибалтами. Если Франция станет таким игроком, начнется кровавая баня.Запад себя уговаривает на это следующим образом: "Если мы ворвемся на Украину и дойдем до Днепра, Россия испугается и станет на колени. Мы принудим Москву к миру на наших условиях, а потом будем диктовать русскому народу форму геноцида (культурного или национального)". Отчасти, они себя в этом убедили.А если Франция в союзе с поляками и прибалтами устроят эту кровавую баню, в нее втянутся все остальные страны. Потому что у них не будет выбора.У НАТО есть право проводить боевые действия два месяца, а только потом давать об этом отчет национальным правительствам. А если столкновения продлятся два месяца, войну автоматически не погасишь. Дипломатия уйдет на самое последнее место.Американцы рассчитывают именно на такой сценарий.- Как вы оцениваете состояние французской армии? У них вроде бы не хватает мощностей для производства артиллерийских снарядов, но тот же "Иностранный легион" нельзя сбрасывать со счетов. Он как раз подходит для таких операций.- "Иностранный легион", 82-дивизия ВДВ США, 101-я вертолетная дивизия США, которые находятся на месте, подходят для операций на Украине. Но их недостаточно.Сейчас под зонтом учений НАТО "Стойкий защитник-2024" проводятся много мелких маневров. В частности, в рамках учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч немцев. Я не знаю, сколько там французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Она подходит на роль экспедиционного корпуса. И она уже на месте.Кстати, Великобритания напрямую не опровергла слова Макрона. Британцы уже в начале февраля обсуждали идею послать к Днепру экспедиционный корпус НАТО к 24 марта, пока фронт ВСУ не рухнул. А "Стойкий защитник" заканчивается 31 марта. У Запада достаточно времени на подготовку к такой операции.Если они заедут на Украину, начнется прямое боестолкновение между Россией и Западом. Говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. Следовательно, будет большая война. Это идеальный сценарий для США, потому что они далеко.Да, у Франции есть проблемы с производством 155-мм снарядов. Они могут выпускать 30 тысяч таких боеприпасов в месяц. В реалиях СВО этого запаса хватит на три дня. США могут выпускать 60 тысяч снарядов в месяц. Но это не значит, что они не смогут нарастить это производство. Просто это займет время. Такая война не закончится даже за год. Запустить ВПК они успеют.Так что это большой план теневой американской финансовой элиты. Надеюсь, что его все-таки не смогут реализовать.- Можно ли посчитать, сколько всего сил отдельные страны НАТО могут выставить против нас?- Численность польской армии составляет 250 тысяч человек. Они хотят увеличить ее до 300+. У ее подразделений разная степень боеготовности. Но какая-то часть польских военнослужащих прошла войну на Украине под видом наемников. Определенный опыт у них есть. Хотя минимум 3000 человек за этот опыт заплатили. Они сейчас в земле.Каждый из прибалтийских карликов вырастил у себя по одной бригаде. Это еще 12 тысяч войск. Еще там есть 5 тысяч немцев и американская кавалерийская дивизия.На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у НАТО сейчас примерно 300-350 тысяч войск. Уже сейчас. В случае войны там будет тотальная мобилизация, и войск станет еще больше. Боеприпасов у них хватит на месяц войны. Но, повторюсь, их производство могут нарастить США.Александр Лукашенко ранее говорил, что сейчас возможна провокация под ложным флагом, когда Запад поубивает тех же польских фермеров на украинской границе, обвинят в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград.Понятно, что Калининград им будет захватить сложно. Наши "Искандеры" могут ударить по всем логистическим путям северной Европы. Чтобы уничтожить этот наш крупный опорный пункт, Западу нужна очень большая группировка. Иначе мы оттуда нанесем удар, который можно сравнить с ножевым ранением в почки.А вот Приднестровье долго продержаться не сможет. ПМР им нужен как логистический шаг вперед, потому что там полно запасов 152-мм снарядов для ВСУ. Но даже если приднестровская армия не сможет уничтожить эти склады, наши "Кинжалы" устроят там такой взрыв, что его услышат в Берлине. В любом случае, после Приднестровья та же самая 101-я американская дивизия ВДВ (она сейчас в Румынии) может двигаться через Одесскую область к фронту.Понятно, что армия разных стран НАТО находится в разной степени боеспособности. У Франции самые качественные войска – это "Иностранный легион", а остальные – так себе. У Германии армия серьезно деградировала. Когда я в 2001 году служил в Бундесвере по обмену, у немцев была классная пехотная школа. Сейчас этого нет. Так что мне кажется, что немцы будут самым слабым элементом в этой группировке, потому что у них мало профессиональной армии.- Но какой бы слабой ни была армия, она все равно умеет стрелять.- Да. Немцы будут учиться на своей собственной крови. Даже если войны не будет, Германия уже потратила 100 миллиардов евро на военные нужды.У Британии есть 200 тысячная армия. Это хорошие ребята, просто у Англии никогда не было крупных сухопутных войск. Плюс, качество их вооруженных сил резко упало из-за политкорректности. То же самое отчасти касается США.Но это не значит, что нас ждет легкая прогулка. Нас все равно ждет тяжелая битва.- Сколько всего сил мы сейчас можем выставить против этой группировки, учитывая, что мы воссоздаем военные округа?- У нас есть войска в Псковской и Калининградской областях. Вообще в зоне СВО у нас задействовано лишь 20-25% вооруженных сил. Остальные подразделения строятся и ротируются. Почти все наши летчики прошли Сирию. Еще это был очень хороший полигон, чтобы наш спецназ набрался опыта.Войска у нас есть. Но в случае большой войны нам придется проводить тотальную мобилизацию.Я не хочу никого пугать. Но если европейцы пойдут на эту авантюру, то, мальчики и девочки, нас ждет 1941 год.Кстати, в Великую Отечественную войну СССР не шел на тотальную мобилизацию вплоть до разгрома под Смоленском. Именно после Смоленска все поняли, что все гораздо серьезнее, чем мы думали. Возможно, нам придется повторить подвиг наших прадедов. Так сложилось исторически, что каждые 30-40 лет европейцы хотят похоронить себя в русской земле.В этот раз мы продержались без большой войны 80 лет. Слава богу. Но цикличность в истории никуда не исчезла.- Какие успехи в зоне СВО (где мы задействуем 25% нашей армии) приведут к тому, чтобы Запад этот сценарий более предметно стал обсуждать?- Запад уже предметнее некуда обсуждает этот сценарий. К этому привел провал ВСУ в Авдеевке. За Авдеевкой у них нет серьезных оборонительных линий. Да, Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если мы возьмем Красный Лиман, мы обойдем эту агломерацию с севера и ВСУ там будут под большой угрозой.Давайте вспомним, как советские войска освобождали территории. Они двигались с севера на юг. От высшей точки к низшей. А если мы будем двигаться на Славянск с востока и с севера, ВСУ будет крайне тяжело, потому что у них будет затруднена логистика.Мы пробиваемся то тут, то там. У противника кончаются резервы. Хватание людей на улицах Киев не спасет. Если ты бросишь много людей под гусеницы танка, танк это не остановит. Так что самая серьезная линия обороны для ВСУ сейчас – это Днепр.- Я все же не думаю, что мы прямо сейчас можем стремительно прорваться к Днепру. Может быть, полгода ВСУ продержатся.- ВСУ продержатся, если мы будем двигаться до Днепра от нынешних позиций. А если мы начнем двигаться к востоку от Днепра, полгода они точно не продержатся.Наше продвижение с каждым днем ускоряется. Мы не даем ВСУ передышки даже без крупных наступлений. Мы пока только проводим локальные операции на шести направлениях длинной в 30 километров.Есть еще один момент. На Украине вовсю началась распутица. Одна из причин оставления Авдеевки заключается в том, что когда мы перерезали дорогу жизни, противник не смог наладить снабжение по полям. И технику ВСУ побросали, потому что по грязи далеко не уедешь. Можно только пешком выбраться.Это тоже поможет нам взять ключевые точки врага в том же Донбассе.- Вы сказали, что мы можем ударить к востоку от Днепра. Когда Украина говорит о подготовке нашего удара на Купянск и Харьков, она искренне этого боится?- Из Купянска уже началась эвакуация чиновников и документов. Как только падет Купянск, перед нами откроется дорога на юг в сторону Харькова. В Великую Отечественную войну Харьков брали с севера и с юга. С севера сейчас нам подойти сложнее, потому что мы входим в зону поражения их артиллерии. ВСУ будут стрелять, прикрываясь гражданскими, а мы по гражданским стрелять не будем, потому что это наши люди. А при одновременном ударе с севера и с юга Харьков удержать тяжело.Теперь насчет Днепра. Если они выстроят оборону по Днепру, нам будет тяжело. Но у нас есть Курская область, откуда эту оборону мы можем обойти.Сейчас мы выбиваем противника из крупных агломераций Донбасса. Этих агломераций остается все меньше. Начинаются поля. А держать оборону в полях, учитывая наше превосходство в авиации, всегда тяжело. Диаметр воронки от ФАБа составляет 150 метров. Если ты сидишь в необорудованном окопе, этот взрыв может закопать всех, кто находится рядом с тобой. Более того, взрыв от ФАБа поднимает большую волну грязи.Кстати, был один эпизод во время битвы при Вердене, когда французская армия потеряла две роты. Они просто исчезли. Только спустя какое-то время после боя местный фермер пошел по полю и увидел штыки, которые торчали из земли. Оказалось, что немцы устроили такой сильный артиллерийский обстрел по мокрому полю, что пошла огромная волна грязи и затопила две роты в траншее. Солдаты не смоги оттуда выбраться и утонули.А теперь представьте, что будет, если мы в полях сбросим на ВСУ бомбы весом в тонну. Это вообще будет маленькое землетрясение.В маленьких городах противник тоже не сможет долго держаться, потому что у него нет стабильной линии фронта. Их можно обойти и окружить.А боевой дух украинской армии упал. Им нужно время на передышку, чтобы восстановить силы. Но мы этого им не даем. Мораль падает, мы продвигаемся.- Исходя из чего мы можем надеяться на самый благоприятный сценарий, когда мы возьмем под контроль всю Украину, а войны с НАТО не будет?- А зачем нам вся Украина?Понятно, что в западных областях тоже есть сторонники России. Понятно, что это когда-то было одно из древних русских княжеств. Но там давным-давно царит галичанская культура. Большинство населения там нас не хотят. Я вообще считаю, что Сталин ошибся, когда включил эти земли в состав СССР.США рассчитывали, что в начале СВО мы быстро дойдем до Львова, а они развяжут нам партизанскую войну на десятилетия вперед, которая будет выжимать из нас все соки.А если западная Украина войдет в состав Польши, это будет большая проблема для всего Евросоюза. Эти люди ненавидят всех. Они любят только себя. Там будет царить криминал и коррупция. Пусть лучше Галиция станет раковой опухолью для Запада, а не головной болью для нас.Нам нужны только коренные русские территории: Одесса, Николаев, Киев и все по Днепру.

https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

https://ukraina.ru/20240228/1053555580.html

https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

россия

запад

сша

европа

днепр

польша

франция

германия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, запад, сша, европа, всу, днепр, польша, франция, германия, великобритания, сво, великая отечественная война