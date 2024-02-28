https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией

Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией - 28.02.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Пока ВСУ "теряют Харьков", НАТО разрабатывает три плана войны с Россией

Третья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?

2024-02-28T12:55

2024-02-28T12:55

2024-02-28T15:57

интервью

россия

украина

нато

фронт

всу

сво

харьков

авдеевка

наступление

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Какие могут быть сценарии ввода армии НАТО на Украину и что произойдет, если войска России и Запада окажутся лицом к лицу, в интервью изданию Украина.ру объяснил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Такое заявление 26 февраля сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи партнеров из ЕС и НАТО в Париже.— Евгений Леонидович, как выглядит ситуация на фронте на российской стороне с учетом того, что наши бойцы продвигаются потихоньку вперёд?— Есть ощущение, что развивается активное наступление. Враг бежит, и всё у нас хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под наш контроль.При этом ВСУ впервые за время конфликта потеряли Abrams. А также – практически одновременно – зенитку и самоходную артиллерийскую установку, которые получили от Запада.Все это, повторюсь, хорошо и соответствует реальности. Однако немаловажно, что населенные пункты после Авдеевки — это маленькие деревни, которые не имеют серьёзного стратегически меняющего ситуацию значения. А упомянутые потери техники ВСУ — пока что единичные потери.— Понятно, что это небольшие тактические победы, но говорить легко, а воевать сложно… Россия смогла взять Авдеевку с использования ФАБов, хотя многие сетовали, что мы слабы в дистанционной войне. Нельзя же говорить о том, что именно крупные операции оказываются решающими?— Несомненно, мы идем вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для нас и большая психологическая проблема для противника.Вопрос в другом, и это становится понятно, если посмотреть на всю ситуацию целиком. Пока что это маленькие масштабы, которые никаким образом не меняют военную ситуацию в целом.Взятие Авдеевки и последующие тактические успехи важны в психологическом плане. Украина 10 лет укрепляла Авдеевку. Ее утрату солдаты ВСУ воспринимают тяжело. Кроме того, достаточно большое пространство за Авдеевкой никак не укреплено. Это украинская армия тоже ставит в вину своему руководству.Чтобы прояснить вопрос важности масштаба, вспомните начало спецоперации. Мы вошли на территорию сопредельного государства. Наши войска в нескольких направлениях двигались. И даже писали в прессе, что продвижение нашей армии в СВО идёт быстрее, чем было во Вторую мировую войну.То есть линия фронта постоянно менялась — не успевали перерисовывать границы новой линии соприкосновения. Сейчас эта линия практически неподвижна, если не разглядывать её на карте совсем вблизи.А стратегические детали, в отличие от тактических, разглядывают как раз издалека. То, что несомненно важно (порой жизненно важно) для отдельного бойца на передовой, оказывается зачастую незаметным из кабинета стратегов в Москве, Вашингтоне или Киеве. Это нормально.Но не надо забывать, что решения, определяющие действия армий и стран, принимаются именно стратегами.Что касается дистанционной войны, в начале СВО говорили, что для безопасности Донецка нам необходимо взять Марьинку и Авдеевку, откуда стреляла ствольная артиллерия. Однако сегодня дальнобойность ВСУ выросла за счёт западных вооружений. И в этом плане актуальность взятия Авдеевки, при всех ее плюсах, изменилась. Необходимо ставить новые цели.Кстати, если обратиться к опыту Великой Отечественной войны, в плане наступления действия нашей армии, которые в итоге обеспечили стратегическую победу, сводились именно к нескольким крупным операциям. В промежутках между ними были периоды относительного затишья.— Что происходит на стороне ВСУ?— Украинские военкоры кричат, что Киев недееспособен. После Авдеевки они не выстроили никаких полевых укреплений. Солдаты ВСУ просто напросто пытаются зарыться в землю, а наши их оттуда выбивают бомбами и артиллерией.У Украины и снарядов мало. Поэтому ее войска отступают. Во всяком случае, это утверждают их военкоры. Кроме того, большую роль играет то, что популярного среди украинских военных и в народе Залужного заменили на Сырского, чья компетенция под вопросом.— Но украинские СМИ говорят, что всё идет по плану, линия фронта выравнивается и так далее...— Да. Украинское население, большинство его, в соцсетях и интернет-пространстве по-прежнему верит в победу Украины. Правда, параллельно они пугают друг друга возможной потерей Харькова.— Есть мнения, что к апрелю 2024 года российская армия возьмет под контроль Одессу и Харьков. Какие у нас перспективы на этом направлении? Какие условия помогут нам осуществить такой прорыв?— Весь конфликт на территории Украины, с точки зрения вероятности военного успеха сторон, сегодня сводится к 2–3 элементам — крайне важным, от соотношения которых зависит весь результат СВО.Во-первых, в начале операции было понятно, каким арсеналом располагает Украина: столько-то пушек, столько-то танков и самолётов. Наши силы эти вооружения уничтожали. Если бы Украина не получала подпитки извне, всё бы давно закончилось.Но видимо, мы не просчитали, выстраивая прогнозы, что ВСУ могут получить военную помощь с Запада. В итоге Украина получила возмещение всех разбитых нами ресурсов — и даже с лихвой по качеству. Соответственно, баланс сил изменился не в лучшую для нас сторону. И мы столкнулись с проблемами.Далее последовало отступление из Херсона, прежде всего с целью сохранить людской ресурс. Речь там шла о сохранении жизней примерно 30 тысяч наших кадровых военных, причем десантников. Это происходило до проведения частичной мобилизации, поэтому без преувеличения было критически важным для судьбы всей России — не только с гуманистической, но и с чисто военной точки зрения.Далее была построена линия Суровикина, которая привела, по сути, к провалу контрнаступа ВСУ.Так или иначе украинское наступление завершилось, и баланс начал меняться в сторону России. Сейчас мы видим, что наши оппоненты думают, как этот баланс вернуть обратно.— В Европе сейчас разгораются бурные дискуссии на тему отправить или нет войска стран Евросоюза и НАТО на Украину или нет. Премьер-министр и президент Франции не исключают такого сценария. Польский лидер заявил, что многие страны чуть ли не готовы или готовятся к подобной операции. Что в итоге делать будут? Введут войска на Украину?— Там ведется широкая дискуссия о том, что делать. От "надо заканчивать, для этого пора вести переговоры с участием Путина" до "давайте дадим Украине сильно дальнобойное оружие". И даже — "давайте отправим войска стран НАТО на Украину и остановим Россию; у НАТО потенциал и по финансам, и по людям намного больше российского".Кроме того, как и на Украине, европейцы пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с агрессивно-оборонительным уклоном, а не чисто капитулянтская.— Какое мнение у Вашингтона?— Американцы заняты своими выборами и понемногу начинают "мочить" Зеленского в информационном поле.Если США не решат, что им выгодна заморозка конфликта, то, скорее всего, он продолжится. Но может сложиться так, как было в Корейской войне: заморозка наступит сама по себе. Потому что, у обеих сторон окажется потенциал для обороны, но не будет сил для наступления. Корейская война в таком состоянии 2 года находилась.— Какие могут быть сценарии ввода армии НАТО на Украину?— Я бы лучше назвал это "войска западных стран", а не "армия НАТО". Это могут быть, например, силы одной только Польши или какой-то другой страны или стран Запада.Поэтому, когда руководитель блока Столтенберг говорит, что НАТО не собирается вводить войска на Украину, он может и не кривит душой, подразумевая, что силы против России направит какая-то отдельная европейская страна.Сейчас идет "парад докладов", где западные страны говорят, что не будут вводить войска на Украину. Среди них немцы и поляки.То, что от планов ввода войск на Украину открещиваются поляки, особенно важно. Ведь именно Польша наиболее близка к тому, чтобы направить свою свежую, нетронутую военными действиями армию на Украину. У Польши для этого есть и армия, и мотивация.На мой взгляд, польская армия — самая реальная и большая угроза для нас. Они реально способны зайти на Украину в своих интересах и переломить баланс сильно в сторону ВСУ.Кстати, Дмитрий Медведев сказал важную вещь. Он напомнил, что если говорить о возможностях НАТО, то у них население под миллиард человек. И поэтому, по его словам, мы не способны воевать с ними без применения ядерного оружия.А Дмитрий Песков заявил: если европейские армии окажутся на территории Украины, это будет неизбежное столкновение с НАТО.Все заявления западников "мы не хотим и не будем вводить свои армии на Украину" — это здорово. Но мне бросилось в глаза, что рассказал миру об этом руководитель Словакии Фицо, который нормально относится к России. То есть по факту там действительно какие-то страны обсуждали ввод своих войск на Украину.Похоже, словацкий руководитель, по сути, слил то, что пока не предназначалось для выноса в публичное поле. Но это реальное обсуждение.Другой вопрос — зачем они это делали и как собираются осуществить задуманное. Допустим, они могут зайти на Западную Украину — подменить ВСУ вдали от линии фронта, а последние отправятся на восточный фронт. А заодно сменщики ВСУ возьмут западную Украину под свой контроль.Второй теоретически возможный сценарий — колонны войск европейских стран заходят на территорию Украины, выходят к линии боевого соприкосновения и там встают — на "третьей линии" обороны ВСУ. И оказывается: по всему фронту перед нами западная армия, которая не стреляет, но и не уходит.И столкнемся мы при таком сценарии с дилеммой: то ли начать воевать с этой западной армией (причем инициативно с нашей стороны), то ли думать, как быть дальше в целом с конфликтом.В своё время, ещё при Ельцине, российские десантники перед похожей дилеммой поставили американцев и англичан, когда поехали в Югославии на аэродром Приштины. Просто поехали (почти сутки ехали, кстати) — и там встали. Руководитель "миротворческих" сил НАТО тогда отказался в них стрелять, чтобы не спровоцировать Третью мировую.Третий сценарий — поговорить о вводе войск на Украину для того, чтобы все, кто населяет западные страны, согласились на то, что необходимо раскошелиться. А войска никуда вводить не будут — "деньгами возьмут".На все это наслаивается внутриевропейская политика. Если внимательно посмотреть, то не только Макрон сделал заявление на указанную тему. Его поддержал премьер-министр Франции.У последнего, по словам русских, живущих во Франции, сейчас своя головная боль. Он перелетел из одного департамента страны в другой на самолете за 7 минут, вместо того, чтобы доехать за 30 минут на машине.И теперь экологи кричат, что чиновник зря гонял самолёт, вместо того чтобы на 23 минуты дольше проехать на автомобиле. Дескать, он нанёс экологии ущерб.Так вот премьер-министр, чтобы переключить внимание с себя и своих проблем, начал подпевать Макрону, перебивая неприятную для себя внутреннюю повестку неприятной для населения внешней.То есть в Европе и такие вещи существуют. Они тоже могут оказаться важными.— Что произойдет, если мы окажемся лицом к лицу, грубо говоря, с официальной армией НАТО на Украине? (Без учета того факта, что наемники из Европы и США уже воюют в рядах ВСУ).— Хочу напомнить, что есть такая страна, в которой мы с натовцами оказались друг напротив друга. Эта страна называется Сирия. Там наша армия напрямую контактирует с армиями сразу двух стран НАТО – американской и турецкой.Причем "контакты" армий в Сирии носят совершенно не дружественный характер: сирийское руководство туда ни турок, ни американцев не приглашало. А те, кого эти армии защищают, порой оцениваются сирийским, да и нашим руководством как негативные персонажи.Третья мировая, несмотря на это, не началась. Пока что "расходимся бортами" уже много лет.Был даже очень показательный в контексте нашей беседы эпизод, когда тот же Суровикин умудрился несмотря на современные методы разведки НАТО внезапно появиться там, где его никто не ждал. Он обошел американцев, вставших "заслоном" между нашими войсками и американскими союзниками, к которым наши силы имели претензии — и зашел американцам с тыла, чтобы разбираться с противником, не задев при этом "заслон" американских военных.То есть какое-то решение нашлось: где-то мы их не трогаем, где-то они не лезут к нам.Поэтому по поводу войны НАТО против нас на Украине все достаточно неоднозначно. Чем это закончится — непонятно и неизвестно.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, нато, фронт, всу, сво, харьков, авдеевка, наступление, польша, армия