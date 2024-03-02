Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ
Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете
Западное издание Bild сообщает, что Шольц озаботился этим вопросом, будучи в отъезде. Журналисты также называют факт появления аудиозаписи "драматичным инцидентом".
"Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование. Инцидент настолько драматичен, что Шольц вмешался из-за границы. В кулуарах своего визита Папы Римского в Ватикане канцлер говорил об „очень серьёзном деле“, – сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
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