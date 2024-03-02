Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ - 02.03.2024 Украина.ру
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Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ
Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ - 02.03.2024 Украина.ру
Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ
Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете
2024-03-02T16:00
2024-03-02T16:00
новости
олаф шольц
германия
аудиозапись
бундесвер
сво
крымский мост
расследование
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Западное издание Bild сообщает, что Шольц озаботился этим вопросом, будучи в отъезде. Журналисты также называют факт появления аудиозаписи "драматичным инцидентом". Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
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германия
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новости, олаф шольц, германия, аудиозапись, бундесвер, сво, крымский мост, расследование
Новости, Олаф Шольц, Германия, аудиозапись, Бундесвер, СВО, Крымский мост, Расследование

Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ

16:00 02.03.2024
 
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Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете
Западное издание Bild сообщает, что Шольц озаботился этим вопросом, будучи в отъезде. Журналисты также называют факт появления аудиозаписи "драматичным инцидентом".

"Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование. Инцидент настолько драматичен, что Шольц вмешался из-за границы. В кулуарах своего визита Папы Римского в Ватикане канцлер говорил об „очень серьёзном деле“, – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
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