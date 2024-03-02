https://ukraina.ru/20240302/1053668444.html

Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ

Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ - 02.03.2024 Украина.ру

Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ

Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете

2024-03-02T16:00

2024-03-02T16:00

2024-03-02T16:00

новости

олаф шольц

германия

аудиозапись

бундесвер

сво

крымский мост

расследование

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Западное издание Bild сообщает, что Шольц озаботился этим вопросом, будучи в отъезде. Журналисты также называют факт появления аудиозаписи "драматичным инцидентом". Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.

https://ukraina.ru/20240302/1053668245.html

германия

крымский мост

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, германия, аудиозапись, бундесвер, сво, крымский мост, расследование