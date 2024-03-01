https://ukraina.ru/20240301/1053656484.html

Макрон открыл ящик Пандоры. Эксперты о переговорах офицеров бундесвера и их последствиях

Макрон открыл ящик Пандоры. Эксперты о переговорах офицеров бундесвера и их последствиях - 01.03.2024 Украина.ру

Макрон открыл ящик Пандоры. Эксперты о переговорах офицеров бундесвера и их последствиях

В пятницу, 1 марта, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора начальника отдела операций и учений командования ВВС Германии Франка Грефе и инспектора ВВС Инго Герхартца

2024-03-01T18:20

2024-03-01T18:20

2024-03-01T18:20

эксклюзив

"taurus"

германия

украина

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военная техника

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В беседе 19 февраля 2024 года офицеры бундесвера обсудили поставку дальнобойных ракет Taurus на Украину и использование этих ракет в ударах по Крымскому мосту.В Минобороны Германии отказались комментировать запись.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов считает, что перехваченный разговор – очередное подтверждение и без того очевидного факта непосредственного участия европейских государств в конфликте."Но это накладывается на заявление [Олафа] Шольца о том, что Германия не будет ни в каком виде участвовать в войне против России на территории Украины, и мы видим, как его слова опровергаются этим разговором.Недавно глава Генштаба Великобритании генерал [Тони] Радакин подтвердил, что он лично участвовал в осуществлении терактов против российского Черноморского флота, мы слышали заявление [Эммануэля] Макрона о теоретическом участии французских военных в войне на Украине, свеженькое заявление министра обороны США [Ллойда] Остина о том, что НАТО придется воевать с Россией после ее победы на Украине, так что эти новости вполне органично вклиниваются в эту цепочку заявлений.Мало того, опубликованные записи совпали с обвинениями в адрес Шольца о том, что он якобы сдал французских и британских спецназовцев, которые, по его словам, давно участвуют в этом конфликте.В этой связи особенно забавно, что именно сейчас всплыли эти разговоры, состоявшиеся несколько недель назад", - объяснил эксперт.Эксперты сходятся во мнении, что именно вызвавшие широкий резонанс слова Макрона, от которых накануне поспешили откреститься все остальные участники встречи в Париже, включая министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, спровоцировали ужесточение антироссийской риторики европейских военных и политических лидеров."Эммануэль Макрон открыл ящик Пандоры, потому что всем стало очевидно то, что раньше все знали, но обходили стороной. Сразу же появилось громадное количество свидетельств, в том числе и о прямом участии западных военных в планировании и подготовке операций с их оружием.Секрет Полишинеля оказался раскрыт, и это, с одной стороны, стало неприятным обстоятельством для западных стран, потому что все их заявления в духе "моя хата с краю" оказались ложью, что, безусловно, отразится на их репутации.Но с другой стороны, в психологии есть такой факт: долго скрываемая ложь очень сильно тяготит человека, у него на этом фоне даже возникают некоторые неврозы. Так вот их, вероятно, так уже тяготила эта ложь, что Макрон не выдержал и вскрыл этот информационный нарыв", - рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.Эксперт сослался на слова президента РФ Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля: последствия таких заявлений могут быть трагическими для их авторов."Сейчас мы подошли к определенному Рубикону, зайдя за который, мы либо значительно повысим уровень конфликта с угрозой применения ядерного оружия, либо отступим назад и вступим в формат переговорного процесса.Я думаю, что пока мы движемся к конфликту. Ракеты Taurus я думаю, поставят, решается только вопрос, когда и где это произойдет. Последствия будут катастрофическими", - сказал Мухин.Идея ударов не по "международно признанной" российской территории, а по Крыму или соединению полуострова с большой российской землей очень распространена в немецкой прессе и экспертной среде, рассказал журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич."В Германии есть традиционные русофобы, ястребы, они все известны. Обычно это – "зеленые", несколько фигур из социал-демократической партии, например, бывший министр иностранных дел Хайко Маас, с которым Россия связывала в свое время много надежд.Шольц занимает центристскую позицию, движется по течению. Его позиция по Украине менялась неоднократно, он осторожно, постепенно сдвигается к ястребу: сначала он говорил, что они вообще не будут отправлять смертоносное оружие на Украину, потом постепенно стал посылать танки Leopard, потом сказал, что пусть американцы пошлют свои F-16, и Германия тогда тоже отправит свои самолеты, и теперь отправка Taurus или других немецких ракет для ударов по Крымскому мосту выглядит вполне вероятной....У нас долгие годы была неправильная постановка вопроса, при Игоре Иванове, бывшем министре иностранных дел проводилась такая линия: мы противостоим расширению НАТО, а расширению ЕС не противостоим, и хотели бы, чтобы оно заменило расширение НАТО.Мне кажется, это рудимент советских представлений тех лет, когда в Европе были Вилли Брандт, очень хорошо относившийся к России, Шарль де Голль, и другие. Но де Голль умер 50 лет назад, Бранд – 20, а у нас все еще работают эти старые советские догмы....И в военном, и в экономическом смысле Германия сейчас – наш противник. У меня только один вопрос: почему мы так долго считали ее чуть ли не самой пророссийской страной?" - задался вопросом БабичРоссии нужно прекращать играть в поддавки. Так прокомментировал переговоры немецких офицеров политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин."Как сказал бы Владимир Вольфович [Жириновский], долбануть по ведомству федерального канцлера, это будет самый оптимальный вариант. Нужно максимально прекращать играть в поддавки. То есть это уничтожение объектов транспортной инфраструктуры. Например, приехала госпожа [Анналена] Бербок (глава МИД ФРГ – ред.) в Киев. А почему она уехала оттуда своим ходом? Вот это вопрос", - заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20240301/1053651926.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, "taurus", германия, украина, бундесвер, ракеты, военная помощь, военная техника