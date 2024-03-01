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"Мерседес" уходит от погони": рейд советских разведчиков, ставший кинобоевиком

"Мерседес" уходит от погони": рейд советских разведчиков, ставший кинобоевиком - 01.03.2024 Украина.ру

"Мерседес" уходит от погони": рейд советских разведчиков, ставший кинобоевиком

1 марта 1981 года на экраны советских кинотеатров вышел, пожалуй, единственный снятый во времена СССР фильм, где в названии упоминается западная торговая марка. Сняли его в довольно редком и популярном жанре боевика, поэтому старшим поколениям он запомнился не только благодаря названию, но и сюжету

2024-03-01T16:00

2024-03-01T16:00

2024-03-01T16:00

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Этот фильм не состоялся бы, если бы не Андрей Владимирович Локотош. Уроженец Крыма, 1912 года рождения, в августе 42-го он оказался южнее Сталинграда в калмыцких степях в звании старшего техник-лейтенанта на должности уполномоченного по сбору трофейного и негодного имущества авто-бронетанкового отдела 51-й армии.Андрей знал немецкий язык, как родной. В августовских боях 1942 года это его умения пригодилось. Сплошной линии фронта на этом участке ещё не было, и, пользуясь этим, Локотош и несколько солдат из его группы отправлялись во вражеский тыл и эвакуировали оттуда нашу подбитую бронетехнику. И это при том, что техника находилась в 140-150 километрах за вражескими порядками.Однажды ремонтникам-разведчикам старлея удалось захватить вражеский бронетранспортёр. И Локотош предложил своему командованию, заехать на нём в тыл врага, присоединиться к атакующим, и затем расстрелять их. Командира дивизиона зениток, который готовился отражать атаку, он предупредил, что его бронетранспортер будет крайним слева.На рассвете бронетранспортёр с переодетыми в немецкое солдатами и самим Локотошем в мундире подполковника вермахта, просочился на нейтральную территорию и укрылся там в низинке. Локотош "ходил в атаку" на свои же зенитки 4 раза, его люди успели истребить около 80 врагов, прежде чем немцы поняли, в чем тут дело. В борт вражеская противотанковая пушка влепила снаряд – из брони посыпались болты. К счастью, никто не пострадал, и бронетранспортёр остался на ходу. Механик-водитель не растерялся, дал по газам, и, прикрываясь складками местности, ушёл из поля видимости врагов. В ночь с 21-го на 22 августа, используя надувные камеры, бойцы вместе с их командиром, переплыли солёное озеро, по которому проходила линия фронта, и вскоре оказались у своих.24 августа, вновь оседлав трофейный бронетранспортер, группа отправилась в глубокий рейд по вражеским тылам. Первым в списке населенных пунктов, которые они намеревались посетить, числилось село Заветное Калмыцкой АССР.Вместе с Локотошем в рейд отправился переодетый немцем капитан Головченко, командир разведгруппы, состоявшей из пяти автоматчиков. Кроме него, все остальные, кто отправился в рейд, были в советском обмундировании.Местные сообщили, что в селе квартируются 50-60 румын и немного немцев. Техники у них не было, одни подводы. Локотош обратился к одной из жительниц села: "Где живет староста Иван Иванович". Она объяснила, что старосту в Заветном зовут не Иван Иванович, а Александр Николаевич. У следующего жителя, старика, Локотош стал выяснять, где живет Александр Николаевич Петров. Тот объяснил, что не Петров, а Забытов, и тоже указал дорогу. Этот староста был пришлым – партийным работником, эвакуированным из Винницкой области. До войны он успел поработать на режимных стройках НКВД, а теперь быстро перекрасился в немецкого холуя.В райисполкоме староста как раз инструктировал 15 человек местных полицейских. Локотош зашел внутрь и по-русски объявил, что все присутствующие арестованы. В это время с другой стороны, разбив стекло, в комнату с автоматом наперевес ввалился капитан Головченко.Когда всех арестованных вывели на улицу, к райисполкому приблизился грузовик, в котором сидели семеро человек, в том числе обер-лейтенант и переводчик из военнопленных. Разведчики открыли шквальный огонь и всех перебили. В машине оказалась спаренная зенитная установка из двух станковых пулеметов "Маузер" и 15 тысяч патронов к ней.Воспользовавшись суматохой, староста Забытов выхватил из кармана браунинг, да вот только в нем не оказалось патронов. Разведчики застрелили и его, и 15 предателей-полицаев, после чего взялись за уничтожение румынского гарнизона села, но тот предусмотрительно разбежался.Отъехав километров 10 за село, группа переоделась, и уже абсолютными "немцами" покатила дальше к селу Ягульта (Кегульта).На новом месте, входя в роль, разведчики постреляли по гусям, переодетый ефрейтором шофер отобрал вязанку лука. В результате все уверовали, что прибыли настоящие немцы. В селе оказались два пленных советских солдата. Локотош, тыча полицаям в живот "парабеллумом", заставил их усадить этих двоих к нему в грузовик. Каково же было удивление оборванных бойцов, когда они узнали, что теперь свободны.Далее группа рванула в Элисту, после чего вернулась в расположение своей части.Следующий рейд совершался с целью уничтожения подразделения перешедших на сторону врага калмыков. Они в конном строю совершали на наши тылы диверсионные налеты, и державшая здесь оборону 115-я кавалерийская дивизия никак не могла их отловить.Разведке удалось выяснить, где располагаются калмыки. К ним поехала целая колонна трофейных машин с нашими разведчиками, возглавил которых переодетый немецким гауптманом (капитаном) Локотош. Для рейда двадцать одного бойца собирали со всей кавалерийской дивизии, отбирали только рыжих, походивших на немцев. Чтобы вызывать меньше подозрений, к калмыкам заехали со стороны вражеского тыла, дали условленный сигнал – две белые ракеты.Локотош сначала пошёл в расположение к предателям один. Его приветствовал их командир из бывших советских командиров с медалью "XX лет РККА" на груди. У Локотоша на носу было пенсне, он полностью производил впечатление немецкого офицера. Только позже один из пленных его просветил, что некоторые ошибки в его маскараде все же были допущены. Во-первых, Локотош вёл себя слишком рьяно, забывая, что немцам боле свойственна сдержанная, "нордическая" манера поведения. Кроме того, немецкие офицеры носили кобуру не с правой стороны, а с левой.Но калмыки маскарад не раскусили. Локотош приказал собрать весь отряд для проведения инструктажа по использованию гранат. Наши разведчики открыли шквальный огонь. В считанные секунды вражеские диверсанты были перебиты, и кавалькада трофейных машин отправилась в новый рейд по немецким тылам на 100 километров. Это нужно было и чтобы сбить противника с толку, и чтобы нанести ему новый урон. По дороге разведчики уничтожили 18 человек и ещё 7 взяли в плен. Среди пленных оказался тенор немецкой государственной оперы Иоганн Шмидт. Он, в отличие от остальных, вращался в высоких кругах, общался с офицерами высокого ранга, и поэтому знал много ценной информации. Вскоре и пленные, и захваченная техника, были доставлены в штаб.В дальнейшем Локотош, который к концу войны стал подполковником, в такие рискованные разведрейды уже не отправлялся, однако в боях он участие принимал. По должности рисковать собой ему было не положено. Тем не менее, при освобождении родного Крыма в село Укромное (тогда оно называлось Ново-Сарабуз) майор Локотош 13 апреля 1944 года ворвался на своём танке первым.После войны и демобилизации Андрей Владимирович осел в Киеве. По мотивам своих приключений он написал повесть, которую и назвал "Мерседес" уходит от погони". Только действие он перенёс в родной Крым, и "убил", для большего драматизма, одного из героев. Повесть заметили и решили экранизировать, что и было поручено сделать Киевской киностудии Довженко. Над сценарием привлекли работать и автора повести, и талантливого московского сценариста Игоря Шевцова. До этого он отметился работой над детским фильмом "Расмус-бродяга", а затем приложил руку к таким шедеврам, как "Трест, который лопнул", "Зелёный фургон", "Визит дамы", "Сукины дети", "Ребенок к ноябрю" и пр.Режиссуру доверили уроженцу поселка Хацепе́товка (современный Углегорск) Сталинской (Донецкой) области режиссеру-постановщику Юрию Ляшенко. Выпускник театральной студии при Киевском академическом драматическом театре им. И. Франко, Ляшенко долгое время работал режиссёром в киевском ТЮЗе (сейчас Театр на Липках). На киностудию он пришёл работать в 1966 году."Мерседес" снимали в Крыму под Севастополем. На главную роль после проб выбрали актера московского Центрального театра Советской Армии Германа Юшко. Когда его гримировали, использовали фотографии Локотоша военных лет, стараясь, чтобы герой максимально был схож с прототипом. Сам Андрей Владимирович позже писал, что по фильму можно представить его молодость и внешний вид.На вторую главную роль – рвавшегося "за ленточку" штабного переводчика Саши Ермоленко, назначили родившегося в Киеве, отучившегося в Ленинграде, но работавшего в Ростове-на-Дону молодого актера Игоря Ливанова.Это была его вторая роль в кино, и первая главная. Возможно, на выбор режиссера повлияло то, что его отец, Евгений Аристархович, был широко известен в Киевских театральных кругах. Родом из Саратова, сын расстрелянного священника, он во время войны закончил школу подготовки диверсантов при Украинском штабе партизанского движения, после чего его назначили бойцом в отряд особого назначения. В октябре 1943 года на одном из захваченных на правом берегу Днепра плацдармов он был тяжело контужен близким разрывом бомбы. Пошел снег, и его засыпало. Медсестра Нина вместе со своей подругой Лелей нашли дышащий сугроб, откопали еще живого бойца и отвезли в тыл.После выздоровления отец Игоря Ливанова разыскал эту медсестру и женился на ней. Вместе они осели в Киеве и работали в Киевском кукольном театре, прожив в счастливом браке почти 70 лет. Одновременно они руководили кукольным кружком в Доме пионеров Октябрьского района, дружили с патриархом отечественного кукольного театрального искусства Сергеем Образцовым, и с известным московским актёром Кириллом Лавровым. Знал их и весь киевский театральный бомонд, поэтому, вполне возможно, Игорь Ливанов получил свою роль не просто так. С другой стороны, он только два года как вернулся с Тихоокеанского флота, где отслужил 3-летнюю срочную в дивизии морской пехоты.Роль "Мерседеса" сыграл настоящий трофейный "Мерседес" 290D. Кроме того в фильме можно увидеть трофейный БМВ 326, ленд-лизовский "Виллис" МБ и советскую "Эмку" (ГАЗ М-1) тех времен. Остальные машины были более современными. Так, в качестве немецких грузовиков в фильме фигурируют Урал-375, МАЗ-200, ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, автобус АС-38, делавшийся на базе ГАЗ-66. Советские послевоенные мотоциклы К-750 и К-650, м бронетранспортеры БТР-152 изображают немецкую боевую технику.Историческим киноляпом является то, что в фильме главные герои используют немецкую форму, закрашенную в советский камуфляж "Серебряный лист" образца 1957 года. В реальной жизни далеко бы они в таком чудно́м наряде не уехали бы.Никаких проблем со съемками и приемкой фильма всеми комиссиями не было. Его посмотрели по СССР более 13 миллионов человек, что было очень неплохим для того времени показателем, хоть и не выдающимся. Тем не менее, когда "Мерседес" уходит от погони" показывали по телевизору, у голубых экранов собиралась значительная аудитория… Ну просто потому что отечественный кинематограф советского зрителя боевиками, даже военными, особо не баловал, а доступа к западной кинопродукции тогда еще у массового зрителя почти не было.Сегодня фильм не пользуется особой популярностью, но, благодаря запоминающемуся названию, довольно широко известен. Многие видеоблогеры до сих пор, не видев сам фильм, активно используют его в названиях своих роликов, как правило связанных с погонями. Но, на самом деле, этот фильм стоит посмотреть, особенно, если знать, что основан он на более чем реальных событиях.

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Алексей Стаценко

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