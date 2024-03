https://ukraina.ru/20240301/1053648458.html

Запад боится ядерного оружия России. Реакция мира на послание Путина

Запад боится ядерного оружия России. Реакция мира на послание Путина - 01.03.2024 Украина.ру

Запад боится ядерного оружия России. Реакция мира на послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля ряд западных СМИ называл угрозой и предупреждением. С другой стороны, арабский телеканал Al Jazeera услышал в нем ответ России на предложение французского лидера Эммануэля Макрона отправить солдат НАТО на Украину

2024-03-01T14:48

2024-03-01T14:48

2024-03-01T16:25

эксклюзив

владимир путин

федеральное собрание

послание президента россии федеральному собранию

эммануэль макрон

сво

ядерное оружие

российская экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615783_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_1fae7af2562f1369d7614584c343e895.jpg

Хотя российский лидер в своей речи меньше всего времени посвятил войне, именно эта тема больше всего интересовала иностранных журналистов.Ядерное оружиеБританский The Telegraph в словах Путина о последствиях возможной переброски войск НАТО на Украину услышал "ядерную угрозу".После того как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает введения войск НАТО на Украину, президент России заявил, что переброска натовских солдат в Киев может спровоцировать ядерную войну и уничтожение цивилизации, напомнило издание.Издание считает, что российский лидер воспользовался своей речью, произнесенной всего за несколько недель до президентских выборов в России, чтобы напомнить союзникам Киева о российских стратегических ядерных силах, которые находятся в состоянии полной готовности.The Telegraph цитирует мнение члена комитета по обороне британского парламента Тобиаса Эллвуда, который полагает, что "бряцание ядерным оружием Путина является попыткой использовать видимые разногласия внутри Запада по поводу поддержки Украины"."Мы не должны бояться Москвы, и мы должны оставаться приверженными идее вытеснения российских войск с Украины", – заявил газете британский парламентарий.Тем временем эксперт по глобальной ядерной политике Эндрю Футтер считает, что Владимир Путин таким образом отослал сигнал об определенных красных линиях для России."Однако Путин и его окружение прекрасно понимает, что Запад также обладает ядерным оружием, и любое применение этого оружия Россией вряд ли останется безнаказанным", – заявил он.Американский Newsweek также обращает внимание на слова Владимира Путина о том, что российские стратегические ядерные силы находятся в полной готовности. Однако издание обвиняет российского лидера в том, что он "уже давно позиционирует нападение на Украину как превентивную войну против коллективного Запада". Российский президент 29 февраля вернулся к этим тезисам, говорится в статье издания."Лидеры НАТО, особенно на протяженной границе альянса с Россией, все чаще предупреждают, что прямой конфликт с Москвой представляет собой реальную опасность, предполагая, что у Запада есть от 3 до 10 лет, чтобы подготовиться к войне", – пишет издание, отмечая, что Владимир Путин такие предупреждения назвал чушью.Тем временем арабский телеканал Al Jazeera упоминание ядерного оружия со стороны российского лидера понимает не как угрозу, а как ответ Владимира Путина на идею Эммануэля Макрона отправить войска на Украину."Российский лидер предупредил Запад о "суровых последствиях" для любой страны, которая осмелится ввести войска на Украину. По всей видимости, это был ответ Владимира Путина на заявление Эммануэля Макрона", – отмечает телеканал.Специальная военная операция и народ РоссииТелеканал CNBS обратил внимание на то, что Владимир Путин отметил единство российского народа и армии в защите Родины.Он похвалил российских граждан, промышленность и бизнес, а также войска страны на Украине за их усилия и почтил минутой молчания российские вооруженные силы, а затем превозносил "колоссальный" боевой опыт, который они приобрели за два года боевых действий на Украине", отметил телеканал.Внутренняя политика и экономикаБританский The Guardian также ставит акцент на внешнеполитическую составляющую выступления российского лидера, но при этом отмечает, что значительную часть своего выступления Путин посветил обсуждению внутриполитических вопросов, таких как сокращение населения страны."Путин предложил ряд финансовых мер по поддержке многодетных семей, одновременно критикуя "западные ценности" за разрушение "семейных уз", – пишет издание.При этом The Guardian обращает внимание на тот факт, что президент России ни разу в своем выступлении не прокомментировал смерть "своего самого грозного противника" Алексея Навального*.Французский Le Figaro отметил слова Путина о том, что Россия в ближайшее время может оказаться в четверке крупнейших экономик мира."Несмотря на жесткий режим санкций, Россия продолжает превосходить негативные прогнозы. По данным МВФ, в 2024 году, как ожидается, ее экономика вырастет на 2,6%", – говорится в публикации издания.Социальную составляющую выступления российского лидера выделил немецкий Der Spiegel."За две недели до запланированного переизбрания Путин также дал народу большие социальные обещания. В своем выступлении перед более чем 1000 представителями политики, бизнеса, культуры и религии он объявил о новой национальной программе поддержки семей. В то же время 71-летний политик пообещал выделить один триллион рублей (около 10 миллиардов евро) новых бюджетных средств на модернизацию системы здравоохранения", – пишет издание.Китайская газета Global Times назвала обращение Путина посланием уверенности. По словам китайских журналистов, речь российского лидера "продемонстрировала тот вызов, который Россия бросает однополярной системе, в которой доминируют США".Эксперты издания отметили, что экономические показатели России оказались лучше, чем ожидалось и что Российская Федерация смогла противостоять западным санкциям. * Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240229/1053641161.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, владимир путин, федеральное собрание, послание президента россии федеральному собранию, эммануэль макрон, сво, ядерное оружие, российская экономика