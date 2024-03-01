"Не в состоянии достойно огрызаться": Балицкий рассказал о преимуществе ВС РФ над ВСУ
10:21 01.03.2024 (обновлено: 12:29 01.03.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Преимущество российских войск, в особенности артиллерии, очевидно, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости
Глава Запорожской области прокомментировал обстановку на линии фронта, в частности, в районе Вербового и Работино.
"Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", - сказал Балицкий.
По словам губернатора Запорожской области, трудно сказать, как поведёт себя противник в условиях "наката" российских войск. "Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места", - добавил он.
Накануне, 29 февраля, Минобороны России сообщило, что штурмовики Южного военного округа закрепились в одном из ключевых зданий Работино. Для штурма позиций ВСУ в районе Работино непрерывно работает воздушная и наземная разведка, проводится мощная артиллерийская подготовка, добавили в ведомстве.
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