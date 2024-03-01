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"Не в состоянии достойно огрызаться": Балицкий рассказал о преимуществе ВС РФ над ВСУ

"Не в состоянии достойно огрызаться": Балицкий рассказал о преимуществе ВС РФ над ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру

"Не в состоянии достойно огрызаться": Балицкий рассказал о преимуществе ВС РФ над ВСУ

Преимущество российских войск, в особенности артиллерии, очевидно, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости

2024-03-01T10:21

2024-03-01T10:21

2024-03-01T12:29

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запорожское направление

евгений балицкий

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всу

минобороны рф

артиллерия

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Глава Запорожской области прокомментировал обстановку на линии фронта, в частности, в районе Вербового и Работино.По словам губернатора Запорожской области, трудно сказать, как поведёт себя противник в условиях "наката" российских войск. "Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места", - добавил он.Накануне, 29 февраля, Минобороны России сообщило, что штурмовики Южного военного округа закрепились в одном из ключевых зданий Работино. Для штурма позиций ВСУ в районе Работино непрерывно работает воздушная и наземная разведка, проводится мощная артиллерийская подготовка, добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20240227/1053546665.html

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запорожская область

запорожское направление

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новости, россия, запорожская область, запорожское направление, евгений балицкий, работино, всу, минобороны рф, артиллерия