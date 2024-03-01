https://ukraina.ru/20240301/1053640207.html

"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы

"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы - 01.03.2024 Украина.ру

"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы

В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"

2024-03-01T04:40

2024-03-01T04:40

2024-03-01T04:40

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Как командир я работаю по разным направлениям, но в основном это работа с людьми. У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, рассказал военный.В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню, следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам, добавил командир.Ну а в процессе отдыха между боевыми задачами ведется работа с людьми. Боевая подготовка занимает примерно девяносто процентов свободного времени личного состава, указал он.За последнее время мы выполнили четыре или пять боевых задач. Без дела наши ребята не сидят никогда. Они постоянно делают свою мужскую работу с честью и достоинством, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

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новости, всу, сво, штурм, штурмовик, вс рф, россия, бои, спецоперация