https://ukraina.ru/20240301/1053637001.html

Откроется дорога: офицер ВС США в отставке рассказал, куда российские войска двинутся дальше

Откроется дорога: офицер ВС США в отставке рассказал, куда российские войска двинутся дальше - 01.03.2024 Украина.ру

Откроется дорога: офицер ВС США в отставке рассказал, куда российские войска двинутся дальше

Продвижение российских войск с каждым днем ускоряется, ВС РФ не дает ВСУ передышки, атакуя их на шести направлениях длиной в 30 километров. Это открывает для российских военных стратегический простор. В том числе на пути к Харькову. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-01T07:00

2024-03-01T07:00

2024-03-01T07:00

новости

станислав крапивник

офицеры

сша

россия

войска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_cedce6ccd1266319eca60747ecef990a.jpg.webp

В перспективе, добавил Крапивник, есть и продвижение до Днепра. Это направление, считает эксперт, будет сложным, однако у России есть свои варианты."ВСУ продержатся [полгода], если мы будем двигаться до Днепра от нынешних позиций. Но у нас есть Курская область, откуда оборону [ВСУ] мы можем обойти. И если мы начнем двигаться к востоку от Днепра, полгода они точно не продержатся", - отметил Крапивник.Эксперт резюмировал, что сейчас ВС РФ выбивают противника из крупных агломераций Донбасса, а дальше начнутся поля, где у России очевидное превосходство в авиации.Днем 29 февраля ряд телеграм-каналов сообщил о переходе под контроль российской армии села Бердычи на Авдеевском направлении. Военкор Евгений Лисицын отметил, что сейчас ВСУ покидают также Семеновку."По поводу Семеновки, исходя из информации нашей разведки и радиоперехватов, сообщается что ВСУ уже собирают свои манатки, завязывают шнурки и готовятся к марафону на выбивание. Кто успел - тот добежал, а бежать до первых населенных пунктов, таких как Новопокровское и Уманское, далековато. Уверен наши FPV - дроны быстрее чем эти скороходы", - написал военкор, отметив, что новые успехи ВС РФ открывают возможность дальнейшего продвижения - на Новопокровское и Уманское.Ранее Минобороны подтвердило освобождение населенного пункта Петровское на Авдеевском направлении.Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отметил, что русские войска берут один населенный пункт за другим, что "открывает стратегический простор". Однако он оговорился, что расслабляться не стоит, впереди много работы и делать ее нужно продуманно и без лишней спешки.К слову, ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что освобождение Авдеевки российскими силами приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.

https://ukraina.ru/20240229/1053620265.html

https://ukraina.ru/20240229/1053598996.html

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, станислав крапивник, офицеры, сша, россия, войска