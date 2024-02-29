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Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину

Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину - 29.02.2024 Украина.ру

Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину

Все союзники Евросоюза и НАТО должны оказывать Украине военную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП каждый год. К этому призывают депутаты Европарламента, информирует пресс-служба парламента

2024-02-29T16:23

2024-02-29T16:23

2024-02-29T16:48

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антироссийские санкции

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В пресс-релизе Европарламента сказано, что депутаты также побуждают страны ЕС к "немедленному диалогу с оборонными компаниями" для того, чтобы увеличить производство оружия для киевского режима. Украина, по их словам, должна быть приоритетом перед третьими странами в вопросе снабжения боеприпасами, снарядами и ракетами. В Европарламенте также вновь требуют решения в части конфискации замороженных российских активов на Западе, которые хотят направить якобы на "восстановление Украины и выплаты компенсаций жертвам войны". Депутаты потребовали также ужесточить антироссийские санкции. Предлагается включить запрет на импорт урана и металлургической продукции РФ в ЕС, прекратить ядерное сотрудничество с Россией и ввести полное эмбарго на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемого морем по трубопроводам. Уточняется, что за такие решения проголосовали 451 депутат, 46 – высказались против и 49 – воздержались. Ранее в Эстонии заявили о намерении оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от своего ВВП в течение следующих четырёх лет будет.

https://ukraina.ru/20231010/1050045459.html

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новости, украина, нато, европа, евросоюз, сво, финансирование, ввп, замороженные активы, антироссийские санкции