Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину - 29.02.2024 Украина.ру
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Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину
Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину - 29.02.2024 Украина.ру
Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину
Все союзники Евросоюза и НАТО должны оказывать Украине военную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП каждый год. К этому призывают депутаты Европарламента, информирует пресс-служба парламента
2024-02-29T16:23
2024-02-29T16:48
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замороженные активы
антироссийские санкции
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В пресс-релизе Европарламента сказано, что депутаты также побуждают страны ЕС к "немедленному диалогу с оборонными компаниями" для того, чтобы увеличить производство оружия для киевского режима. Украина, по их словам, должна быть приоритетом перед третьими странами в вопросе снабжения боеприпасами, снарядами и ракетами. В Европарламенте также вновь требуют решения в части конфискации замороженных российских активов на Западе, которые хотят направить якобы на "восстановление Украины и выплаты компенсаций жертвам войны". Депутаты потребовали также ужесточить антироссийские санкции. Предлагается включить запрет на импорт урана и металлургической продукции РФ в ЕС, прекратить ядерное сотрудничество с Россией и ввести полное эмбарго на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемого морем по трубопроводам. Уточняется, что за такие решения проголосовали 451 депутат, 46 – высказались против и 49 – воздержались. Ранее в Эстонии заявили о намерении оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от своего ВВП в течение следующих четырёх лет будет.
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новости, украина, нато, европа, евросоюз, сво, финансирование, ввп, замороженные активы, антироссийские санкции
Новости, Украина, НАТО, Европа, Евросоюз, СВО, финансирование, ВВП, замороженные активы, антироссийские санкции

Европарламент призвал страны ЕС и НАТО "скинуться" по 0,25% ВВП на Украину

16:23 29.02.2024 (обновлено: 16:48 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Все союзники Евросоюза и НАТО должны оказывать Украине военную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП каждый год. К этому призывают депутаты Европарламента, информирует пресс-служба парламента
В пресс-релизе Европарламента сказано, что депутаты также побуждают страны ЕС к "немедленному диалогу с оборонными компаниями" для того, чтобы увеличить производство оружия для киевского режима. Украина, по их словам, должна быть приоритетом перед третьими странами в вопросе снабжения боеприпасами, снарядами и ракетами.

"Кроме того, они (депутаты Европарламента. - Ред.) призывают Палату представителей США принять свой пакет военной помощи Украине, который долгое время находится в тупике, без каких-либо дальнейших задержек", – подчеркнули в ведомстве.

В Европарламенте также вновь требуют решения в части конфискации замороженных российских активов на Западе, которые хотят направить якобы на "восстановление Украины и выплаты компенсаций жертвам войны".
Депутаты потребовали также ужесточить антироссийские санкции. Предлагается включить запрет на импорт урана и металлургической продукции РФ в ЕС, прекратить ядерное сотрудничество с Россией и ввести полное эмбарго на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемого морем по трубопроводам.
Уточняется, что за такие решения проголосовали 451 депутат, 46 – высказались против и 49 – воздержались.
Ранее в Эстонии заявили о намерении оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от своего ВВП в течение следующих четырёх лет будет.
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