https://ukraina.ru/20240109/1052585435.html
Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП - Каллас
Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП - Каллас - 09.01.2024 Украина.ру
Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП - Каллас
Эстония в течение следующих четырёх лет будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от своего ВВП, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Её слова приводит гостелерадиокомпания Эстонии ERR
2024-01-09T10:48
2024-01-09T10:48
2024-01-09T10:48
новости
эстония
зарубежье
украина
военная помощь
помощь
ввп
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С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, заявила Кая Каллас на пресс-конференции после очередного заседания Совета по государственной обороне. По словам Каллас, предоставление Украине военной помощи необходимо для обеспечения безопасности Эстонии.Также она призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие страны.В последующие годы Эстония будет также выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения, добавила премьер страны.По мнению Каллас, что многие люди привыкли к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Однако, считает премьер-министр Эстонии, в разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине.
https://ukraina.ru/20240108/1052575360.html
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новости, эстония, зарубежье, украина, военная помощь, помощь, ввп
Новости, Эстония, Зарубежье, Украина, военная помощь, помощь, ВВП
Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП - Каллас
Эстония в течение следующих четырёх лет будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от своего ВВП, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Её слова приводит гостелерадиокомпания Эстонии ERR
С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, заявила Кая Каллас на пресс-конференции после очередного заседания Совета по государственной обороне. По словам Каллас, предоставление Украине военной помощи необходимо для обеспечения безопасности Эстонии.
"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", - сказала Каллас.
Также она призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие страны.
В последующие годы Эстония будет также выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения, добавила премьер страны.
По мнению Каллас, что многие люди привыкли к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Однако, считает премьер-министр Эстонии, в разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине.