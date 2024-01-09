Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП - Каллас

"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать

Самым популярным словом на Украине в 2023 году стало слово "мобилизация". Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал этот термин в качестве "слова года"