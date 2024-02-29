https://ukraina.ru/20240229/1053629400.html

Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ

Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ - 29.02.2024 Украина.ру

Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов в ходе спецоперации зависит выполнение обозначенных планов развития России

2024-02-29T14:54

2024-02-29T14:54

2024-02-29T14:54

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"Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята", - сказал Путин.Российский лидер также поблагодарил россиян за солидарность и надежность.

https://ukraina.ru/20240229/1053628402.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, новости, россия, страна, развитие