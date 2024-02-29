https://ukraina.ru/20240229/1053629400.html
Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ
Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов в ходе спецоперации зависит выполнение обозначенных планов развития России
2024-02-29T14:54
2024-02-29T14:54
2024-02-29T14:54
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"Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята", - сказал Путин.Российский лидер также поблагодарил россиян за солидарность и надежность.
https://ukraina.ru/20240229/1053628402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, россия, страна, развитие
Путин объяснил, от кого на самом деле зависит выполнение планов развития РФ
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов в ходе спецоперации зависит выполнение обозначенных планов развития России