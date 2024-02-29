https://ukraina.ru/20240229/1053625634.html

Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник

Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник - 29.02.2024 Украина.ру

Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы,... Украина.ру, 29.02.2024

2024-02-29T13:31

2024-02-29T13:31

2024-02-29T13:31

видео

фронт

россия

харьков

купянск

нато

франция

эммануэль макрон

польша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053625515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f82e1a24c7b2fdd6fc793966c3de12e1.jpg.webp

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы, будет ли введён на Украину военный контингент с Запада, оценил состояние вооружённых сил в странах Европы и НАТО, проанализировал перспективы ВСУ на ближайшие полгода и выразил своё мнение относительно того, нужна ли России вся Украина:00:25 – Какие планы вынашивают США в отношении Европы и России и какую роль они отводят для себя?04:34 – Хватит ли у США сил на реализацию запланированного?07:15 – Кто или что может заставить Европу ввести военный контингент на Украину?08:43 – В каком состоянии сейчас вооружённые силы Франции? Готовы ли силы Запада к вступлению в конфликт?11:50 – Какие силы и на каких направлениях отдельные страны НАТО могут выставить против России?17:50 – Как Россия может противостоять планам Запада? Какие средства для этого есть уже сейчас?19:48 – Какие успехи России на фронте могут привести к активизации западных стран?22:22 – Чего ожидать на фронте в ближайшие полгода? Какие перспективы у ВСУ?28:50 – Нужна ли России вся Украина?

россия

харьков

купянск

франция

польша

сша

днепр

днепропетровск

прибалтика

германия

армия

украина

испания

португалия

италия

работино

молдавия

румыния

калининград

ссср

авдеевка

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, фронт, россия, харьков, купянск, нато, франция, эммануэль макрон, польша, сша, война, сво, спецоперация, днепр, днепропетровск, прибалтика, германия, армия, украина, испания, португалия, италия, работино, молдавия, румыния, калининград, танки, ссср, авдеевка, красный лиман, оборона, мобилизация, видео