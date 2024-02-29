Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы, будет ли введён на Украину военный контингент с Запада, оценил состояние вооружённых сил в странах Европы и НАТО, проанализировал перспективы ВСУ на ближайшие полгода и выразил своё мнение относительно того, нужна ли России вся Украина:
00:25 – Какие планы вынашивают США в отношении Европы и России и какую роль они отводят для себя?
04:34 – Хватит ли у США сил на реализацию запланированного?
07:15 – Кто или что может заставить Европу ввести военный контингент на Украину?
08:43 – В каком состоянии сейчас вооружённые силы Франции? Готовы ли силы Запада к вступлению в конфликт?
11:50 – Какие силы и на каких направлениях отдельные страны НАТО могут выставить против России?
17:50 – Как Россия может противостоять планам Запада? Какие средства для этого есть уже сейчас?
19:48 – Какие успехи России на фронте могут привести к активизации западных стран?
22:22 – Чего ожидать на фронте в ближайшие полгода? Какие перспективы у ВСУ?
28:50 – Нужна ли России вся Украина?
00:25 – Какие планы вынашивают США в отношении Европы и России и какую роль они отводят для себя?
04:34 – Хватит ли у США сил на реализацию запланированного?
07:15 – Кто или что может заставить Европу ввести военный контингент на Украину?
08:43 – В каком состоянии сейчас вооружённые силы Франции? Готовы ли силы Запада к вступлению в конфликт?
11:50 – Какие силы и на каких направлениях отдельные страны НАТО могут выставить против России?
17:50 – Как Россия может противостоять планам Запада? Какие средства для этого есть уже сейчас?
19:48 – Какие успехи России на фронте могут привести к активизации западных стран?
22:22 – Чего ожидать на фронте в ближайшие полгода? Какие перспективы у ВСУ?
28:50 – Нужна ли России вся Украина?