Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053625634.html
Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник - 29.02.2024 Украина.ру
Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы,... Украина.ру, 29.02.2024
2024-02-29T13:31
2024-02-29T13:31
видео
фронт
россия
харьков
купянск
нато
франция
эммануэль макрон
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053625515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f82e1a24c7b2fdd6fc793966c3de12e1.jpg.webp
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы, будет ли введён на Украину военный контингент с Запада, оценил состояние вооружённых сил в странах Европы и НАТО, проанализировал перспективы ВСУ на ближайшие полгода и выразил своё мнение относительно того, нужна ли России вся Украина:00:25 – Какие планы вынашивают США в отношении Европы и России и какую роль они отводят для себя?04:34 – Хватит ли у США сил на реализацию запланированного?07:15 – Кто или что может заставить Европу ввести военный контингент на Украину?08:43 – В каком состоянии сейчас вооружённые силы Франции? Готовы ли силы Запада к вступлению в конфликт?11:50 – Какие силы и на каких направлениях отдельные страны НАТО могут выставить против России?17:50 – Как Россия может противостоять планам Запада? Какие средства для этого есть уже сейчас?19:48 – Какие успехи России на фронте могут привести к активизации западных стран?22:22 – Чего ожидать на фронте в ближайшие полгода? Какие перспективы у ВСУ?28:50 – Нужна ли России вся Украина?
россия
харьков
купянск
франция
польша
сша
днепр
днепропетровск
прибалтика
германия
армия
украина
испания
португалия
италия
работино
молдавия
румыния
калининград
ссср
авдеевка
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053625515_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71dada3be09681b4f298c3126a75207f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, фронт, россия, харьков, купянск, нато, франция, эммануэль макрон, польша, сша, война, сво, спецоперация, днепр, днепропетровск, прибалтика, германия, армия, украина, испания, португалия, италия, работино, молдавия, румыния, калининград, танки, ссср, авдеевка, красный лиман, оборона, мобилизация, видео
Видео, фронт, Россия, Харьков, Купянск, НАТО, Франция, Эммануэль Макрон, Польша, США, война, СВО, Спецоперация, Днепр, Днепропетровск, Прибалтика, Германия, Армия, Украина, Испания, Португалия, Италия, Работино, Молдавия, Румыния, Калининград, танки, СССР, Авдеевка, Красный Лиман, оборона, мобилизация

Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник

13:31 29.02.2024
 
Читать в
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, какие планы у США в отношении России и Европы, будет ли введён на Украину военный контингент с Запада, оценил состояние вооружённых сил в странах Европы и НАТО, проанализировал перспективы ВСУ на ближайшие полгода и выразил своё мнение относительно того, нужна ли России вся Украина:

00:25 – Какие планы вынашивают США в отношении Европы и России и какую роль они отводят для себя?
04:34 – Хватит ли у США сил на реализацию запланированного?
07:15 – Кто или что может заставить Европу ввести военный контингент на Украину?
08:43 – В каком состоянии сейчас вооружённые силы Франции? Готовы ли силы Запада к вступлению в конфликт?
11:50 – Какие силы и на каких направлениях отдельные страны НАТО могут выставить против России?
17:50 – Как Россия может противостоять планам Запада? Какие средства для этого есть уже сейчас?
19:48 – Какие успехи России на фронте могут привести к активизации западных стран?
22:22 – Чего ожидать на фронте в ближайшие полгода? Какие перспективы у ВСУ?
28:50 – Нужна ли России вся Украина?
 
ВидеофронтРоссияХарьковКупянскНАТОФранцияЭммануэль МакронПольшаСШАвойнаСВОСпецоперацияДнепрДнепропетровскПрибалтикаГерманияАрмияУкраинаИспанияПортугалияИталияРаботиноМолдавияРумынияКалининградтанкиСССРАвдеевкаКрасный Лиманоборонамобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу
13:46Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов
13:36Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться
13:31Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
13:27Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
13:25Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку
13:18Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
13:18Русофобия ослепляет и лишает разума - Путин
13:02Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
13:02Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
13:00Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля
13:00Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится
12:58"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
12:52Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
12:48Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
12:40Станислав Крапивник: кто он?
12:35Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
12:29Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
12:28Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
12:03Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Лента новостейМолния