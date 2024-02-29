Киев может остаться без помощи США из-за ухода сенатора Макконнелла - Politico - 29.02.2024 Украина.ру
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Киев может остаться без помощи США из-за ухода сенатора Макконнелла - Politico
Киев может остаться без помощи США из-за ухода сенатора Макконнелла - Politico - 29.02.2024 Украина.ру
Киев может остаться без помощи США из-за ухода сенатора Макконнелла - Politico
Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico
2024-02-29T08:35
2024-02-29T08:35
украина
сша
сенат
новости
зарубежье
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"Внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины", - отмечает издание.Оно указало, что Макконнелл в последние годы выступал за выделение финансирования и поставки вооружения Киеву. Он тесно сотрудничал с лидерами партии демократов, чтобы сенат США мог принять новый пакет помощи Украины.Со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Огайо Джей Ди Вэнса издание указало, что поддержка финансирования Украины республиканцами сената "несколько изменится" с уходом Макконнелла.В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года. Он заявил, что дольше всех в американской истории занимал пост фракционного лидера в сенате. Разговоры о его отставке начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике.В ответ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер поспешил сообщить, что пожилой президент США Джо Байден не последует примеру Макконнелла.Бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джим Гилмор полагает, что решение Макконнелла навряд ли окажет большое влияние на внешнюю политику страны. Гилмор указал, что возраст и состояние здоровья лидера республиканцев в сенате дают о себе знать, из-за чего он, вероятно, и считает должным оставить пост.
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украина, сша, сенат, новости, зарубежье
Украина, США, сенат, Новости, Зарубежье

Киев может остаться без помощи США из-за ухода сенатора Макконнелла - Politico

08:35 29.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico
"Внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины", - отмечает издание.
Оно указало, что Макконнелл в последние годы выступал за выделение финансирования и поставки вооружения Киеву. Он тесно сотрудничал с лидерами партии демократов, чтобы сенат США мог принять новый пакет помощи Украины.
Со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Огайо Джей Ди Вэнса издание указало, что поддержка финансирования Украины республиканцами сената "несколько изменится" с уходом Макконнелла.

"По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что, независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", - указал сенатор.

В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года. Он заявил, что дольше всех в американской истории занимал пост фракционного лидера в сенате.
Разговоры о его отставке начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике.
В ответ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер поспешил сообщить, что пожилой президент США Джо Байден не последует примеру Макконнелла.
Бывший председатель национального комитета Республиканской партии Джим Гилмор полагает, что решение Макконнелла навряд ли окажет большое влияние на внешнюю политику страны. Гилмор указал, что возраст и состояние здоровья лидера республиканцев в сенате дают о себе знать, из-за чего он, вероятно, и считает должным оставить пост.
Макконнел
Вчера, 21:39
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев Митч Макконнелл, дольше всех занимавший пост лидера Сената США в истории, покинет свой пост в ноябре 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило западное издание Associated Press
 
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