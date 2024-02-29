Главное за ночь 29 февраля
08:08 29.02.2024 (обновлено: 10:40 29.02.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны России.
Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, заявила Мария Захарова.
"Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили гарантиями безопасности, хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу", — сказала она.
Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico. В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года.
Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.
"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — заявил Фэйнтуш.
Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
Вчера, 17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву В среду, 28 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить противовоздушную оборону страны зенитными ракетами, поскольку их расход, по мере пополнения арсенала Киева, будет возрастать