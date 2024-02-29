Главное за ночь 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 29 февраля
Главное за ночь 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
2024-02-29T08:08
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пво
новости
мария захарова
украина
сша
помощь
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Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны России.Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, заявила Мария Захарова.Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico. В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года.Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek."Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — заявил Фэйнтуш.Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
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пво, новости, мария захарова, украина, сша, помощь
ПВО, Новости, Мария Захарова, Украина, США, помощь

Главное за ночь 29 февраля

08:08 29.02.2024 (обновлено: 10:40 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны России.
Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, заявила Мария Захарова.

"Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили гарантиями безопасности, хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу", — сказала она.

Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico. В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года.
Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek.
"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — заявил Фэйнтуш.
Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
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