https://ukraina.ru/20240229/1053609544.html

Главное за ночь 29 февраля

Главное за ночь 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 29 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи

2024-02-29T08:08

2024-02-29T08:08

2024-02-29T10:40

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Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны России.Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, заявила Мария Захарова.Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico. В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года.Россия продолжит освобождать территории под Донецком, а ВСУ столкнутся с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому журналу Newsweek."Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — заявил Фэйнтуш.Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.

https://ukraina.ru/20240228/1053599359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, новости, мария захарова, украина, сша, помощь