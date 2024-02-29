https://ukraina.ru/20240229/1053605602.html

Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ

Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ - 29.02.2024 Украина.ру

Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ

Киевские власти превратили позор ВСУ в Дебальцево в "героическое сражение". Но Авдеевке для них повторилось то же самое. ВСУ бежали из укрепрайона по грунтовым дорогам, а сверху непрерывно падали снаряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-02-29T05:20

2024-02-29T05:20

2024-02-29T05:20

новости

авдеевка

днр

всу

дебальцево

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отступление

освобождение

победа

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В Авдеевке бойцы нашли слабое место, одним ударом разделили город на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили для ВСУ Дебальцево, рассказал политолог.Кстати, на Украине даже была медаль за оборону Дебальцево. Киевские власти превратили этот позор в героическое сражение. В Авдеевке было все то же самое. ВСУ бежали по грунтовым дорогам, а на них сверху все падало и падало, добавил эксперт.Посмотрим, смогут ли российские военные превратить тактический успех в Авдеевке в стратегический. Тем более что ВС РФ продолжают двигаться в сторону Орловки и Курахово, а под Артемовском бойцы продвигаются к Часову Яру, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053587170.html

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новости, авдеевка, днр, всу, дебальцево, украина, россия, отступление, освобождение, победа, сво