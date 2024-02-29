Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ - 29.02.2024 Украина.ру
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Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ
Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ
Киевские власти превратили позор ВСУ в Дебальцево в "героическое сражение". Но Авдеевке для них повторилось то же самое. ВСУ бежали из укрепрайона по грунтовым дорогам, а сверху непрерывно падали снаряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-02-29T05:20
2024-02-29T05:20
новости
авдеевка
днр
всу
дебальцево
украина
россия
отступление
освобождение
победа
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В Авдеевке бойцы нашли слабое место, одним ударом разделили город на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили для ВСУ Дебальцево, рассказал политолог.Кстати, на Украине даже была медаль за оборону Дебальцево. Киевские власти превратили этот позор в героическое сражение. В Авдеевке было все то же самое. ВСУ бежали по грунтовым дорогам, а на них сверху все падало и падало, добавил эксперт.Посмотрим, смогут ли российские военные превратить тактический успех в Авдеевке в стратегический. Тем более что ВС РФ продолжают двигаться в сторону Орловки и Курахово, а под Артемовском бойцы продвигаются к Часову Яру, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, авдеевка, днр, всу, дебальцево, украина, россия, отступление, освобождение, победа, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, ВСУ, Дебальцево, Украина, Россия, отступление, освобождение, победа, СВО

Орловка, Курахово и Часов Яр: эксперт сообщил, как брали Авдеевку и куда теперь продвигается армия РФ

05:20 29.02.2024
 
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© РИА Новости . Виктор Толочко
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Киевские власти превратили позор ВСУ в Дебальцево в "героическое сражение". Но Авдеевке для них повторилось то же самое. ВСУ бежали из укрепрайона по грунтовым дорогам, а сверху непрерывно падали снаряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В Авдеевке бойцы нашли слабое место, одним ударом разделили город на несколько частей, быстро перерезали транспортную магистраль и повторили для ВСУ Дебальцево, рассказал политолог.
Кстати, на Украине даже была медаль за оборону Дебальцево. Киевские власти превратили этот позор в героическое сражение. В Авдеевке было все то же самое. ВСУ бежали по грунтовым дорогам, а на них сверху все падало и падало, добавил эксперт.
"Так что противник ослаб. У него беда с резервами и со снабжением. А мы идем по восходящей. Западные источники пишут, что у нас за линией фронта севернее и южнее Запорожья стоят две ударные армии", - отметил Казаков.
Посмотрим, смогут ли российские военные превратить тактический успех в Авдеевке в стратегический. Тем более что ВС РФ продолжают двигаться в сторону Орловки и Курахово, а под Артемовском бойцы продвигаются к Часову Яру, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
Сулейман Анта Ндьяй интервью
Вчера, 16:11
Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"Нельзя сказать, что Россия стоит за Африкой. Но африканцы знают и верят, что если будет вторжение извне в их страну, то Москва поможет. Многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь
 
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