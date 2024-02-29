Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку"
© AP / Ramez Mahmoud
© AP / Ramez Mahmoud
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасение, что скоро может начаться Третья мировая война. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с силовиками заявил, что на границе РФ и РБ сосредоточена 32-тысячная группировка НАТО, а также выразил опасение, что может начаться Третья мировая война.
В данном случае Лукашенко акцентирует внимание даже не на наличии натовской группировки у его границ. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации: Карабах, Афганистан, Украина, Палестина, Йемен, рассказал политолог.
"Идем дальше. Индия и Пакистан. Это две ядерные державы, у которых серьезные территориальные претензии друг к другу. Постоянно что-то в Мьянме происходит. Чуть выше – Корейский полуостров. А [лидер КНДР] Ким Чен Ын попер не по-детски", - отметил Казаков.
А там еще и назревающий глобальный конфликт между США и Китаем. Сейчас потрескивает евразийская дуга. На Украине эта дуга уже лопнула. "Чайник кипит, скоро крышку снесет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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