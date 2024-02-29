Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку" - 29.02.2024 Украина.ру
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Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку"
Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку" - 29.02.2024 Украина.ру
Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасение, что скоро может начаться Третья мировая война. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-02-29T04:10
2024-02-29T04:10
новости
украина
белоруссия
ким чен ын
мьянма
палестина
кндр
сша
конфликт
лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с силовиками заявил, что на границе РФ и РБ сосредоточена 32-тысячная группировка НАТО, а также выразил опасение, что может начаться Третья мировая война.В данном случае Лукашенко акцентирует внимание даже не на наличии натовской группировки у его границ. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации: Карабах, Афганистан, Украина, Палестина, Йемен, рассказал политолог.А там еще и назревающий глобальный конфликт между США и Китаем. Сейчас потрескивает евразийская дуга. На Украине эта дуга уже лопнула. "Чайник кипит, скоро крышку снесет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053596088.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, белоруссия, ким чен ын, мьянма, палестина, кндр, сша, конфликт, лукашенко, третья мировая война
Новости, Украина, Белоруссия, Ким Чен Ын, Мьянма, Палестина, КНДР, США, конфликт, Лукашенко, третья мировая война

Ким Чен Ын "попер", Мьянма беспокоит: политолог рассказал, у какой горячей точки скоро "снесет крышку"

04:10 29.02.2024
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Ramez Mahmoud
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасение, что скоро может начаться Третья мировая война. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с силовиками заявил, что на границе РФ и РБ сосредоточена 32-тысячная группировка НАТО, а также выразил опасение, что может начаться Третья мировая война.
В данном случае Лукашенко акцентирует внимание даже не на наличии натовской группировки у его границ. Он имеет ввиду, что в большом количестве "горячих" точек начинает повышаться градус эскалации: Карабах, Афганистан, Украина, Палестина, Йемен, рассказал политолог.
"Идем дальше. Индия и Пакистан. Это две ядерные державы, у которых серьезные территориальные претензии друг к другу. Постоянно что-то в Мьянме происходит. Чуть выше – Корейский полуостров. А [лидер КНДР] Ким Чен Ын попер не по-детски", - отметил Казаков.
А там еще и назревающий глобальный конфликт между США и Китаем. Сейчас потрескивает евразийская дуга. На Украине эта дуга уже лопнула. "Чайник кипит, скоро крышку снесет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаБелоруссияКим Чен ЫнМьянмаПалестинаКНДРСШАконфликтЛукашенкотретья мировая война
 
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