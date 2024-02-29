Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья - 29.02.2024 Украина.ру
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Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья
Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья - 29.02.2024 Украина.ру
Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья
Когда ВСУ побегут с фронта, страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года, делегации стран ЕС выступят с предложением о перемирии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-02-29T04:50
2024-02-29T04:50
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Если Украина будет терпеть поражение, то Запад "включит" там грузинский вариант. Там появится огромное количество делегаций, послов, спецпредставителей, которые будут предлагать России остановить боевые действия и пойти на перемирие, рассказал эксперт.Сверхзадача Запада — сохранить левобережную Украину и черноморские порты. При этом России тогда необходимо подумать о том, как не проиграть мир. Ведь можно выиграть войну, но проиграть мир, добавил он.Тогда видимо страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года. Тогда в Москве появятся делегации стран ЕС с предложением остановить военные действия, зафиксировать границу по линии фронта и создать демилитаризованную зону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ес, нато, перемирие, россия, украина, грузия, всу, запорожье, херсон
Новости, ЕС, НАТО, перемирие, Россия, Украина, Грузия, ВСУ, Запорожье, Херсон

Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья

04:50 29.02.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Когда ВСУ побегут с фронта, страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года, делегации стран ЕС выступят с предложением о перемирии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Если Украина будет терпеть поражение, то Запад "включит" там грузинский вариант. Там появится огромное количество делегаций, послов, спецпредставителей, которые будут предлагать России остановить боевые действия и пойти на перемирие, рассказал эксперт.
Сверхзадача Запада — сохранить левобережную Украину и черноморские порты. При этом России тогда необходимо подумать о том, как не проиграть мир. Ведь можно выиграть войну, но проиграть мир, добавил он.

"Как только их [украинская] армия реально побежит с фронта, он будет прорван, падет Запорожье или мы вернемся в Херсон — мы сразу увидим спецпредставителей из Евросоюза — как минимум из Турции. Они будут предлагать заморозить военные действия и подписать очередное перемирие", - отметил Фененко.

Тогда видимо страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года. Тогда в Москве появятся делегации стран ЕС с предложением остановить военные действия, зафиксировать границу по линии фронта и создать демилитаризованную зону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
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