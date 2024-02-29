https://ukraina.ru/20240229/1053585774.html

Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья

Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья - 29.02.2024 Украина.ру

Грузинский вариант. Эксперт раскрыл, что сделает Запад, когда ВСУ массово побегут из Херсона и Запорожья

Когда ВСУ побегут с фронта, страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года, делегации стран ЕС выступят с предложением о перемирии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-02-29T04:50

2024-02-29T04:50

2024-02-29T04:50

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Если Украина будет терпеть поражение, то Запад "включит" там грузинский вариант. Там появится огромное количество делегаций, послов, спецпредставителей, которые будут предлагать России остановить боевые действия и пойти на перемирие, рассказал эксперт.Сверхзадача Запада — сохранить левобережную Украину и черноморские порты. При этом России тогда необходимо подумать о том, как не проиграть мир. Ведь можно выиграть войну, но проиграть мир, добавил он.Тогда видимо страны НАТО включат "грузинский вариант" и будут действовать по образцу 2008 года. Тогда в Москве появятся делегации стран ЕС с предложением остановить военные действия, зафиксировать границу по линии фронта и создать демилитаризованную зону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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новости, ес, нато, перемирие, россия, украина, грузия, всу, запорожье, херсон