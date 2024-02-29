"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке - 29.02.2024 Украина.ру
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"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке
"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке - 29.02.2024 Украина.ру
"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке
Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда они освободят Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-02-29T05:00
2024-02-29T05:00
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Победа под Авдеевкой, бесспорно, была крупным успехом российских сил. Но очень настораживает появившаяся атмосфера, что это едва ли не решающий успех и ВС РФ пора готовиться наступать чуть ли не на Киев, рассказал профессор.Очень правильно, что бойцы в Авдеевке массово использовали ФАБы, но это не означает крушение фронта противника. У ВСУ осталось еще много сил для сопротивления, добавил эксперт.Российским военным не стоит повторять ошибку стран НАТО. В ноябре 2022 года они полагали, что с армией РФ почти покончено и это "новая Цусима" (Цусимское морское сражение 1905 года. - Ред.) для России, указал политолог.Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда российские войска возьмут Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Результат, полученный в Авдеевке, необходимо обязательно закрепить, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053570024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, авдеевка, вс рф, харьков, нато, запорожье, херсон, победа
Новости, Украина, Россия, Авдеевка, ВС РФ, Харьков, НАТО, Запорожье, Херсон, победа

"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке

05:00 29.02.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда они освободят Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Победа под Авдеевкой, бесспорно, была крупным успехом российских сил. Но очень настораживает появившаяся атмосфера, что это едва ли не решающий успех и ВС РФ пора готовиться наступать чуть ли не на Киев, рассказал профессор.
Очень правильно, что бойцы в Авдеевке массово использовали ФАБы, но это не означает крушение фронта противника. У ВСУ осталось еще много сил для сопротивления, добавил эксперт.
"Пока что мы одержали хорошую тактическую победу [в Авдеевке], но наши достижения стратегического уровня, которые лишат Украину способности к сопротивлению, еще впереди", - отметил Фененко.
Российским военным не стоит повторять ошибку стран НАТО. В ноябре 2022 года они полагали, что с армией РФ почти покончено и это "новая Цусима" (Цусимское морское сражение 1905 года. - Ред.) для России, указал политолог.
Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда российские войска возьмут Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Результат, полученный в Авдеевке, необходимо обязательно закрепить, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Араб Джиникашвили интервью
Вчера, 06:23
Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собойВраг, с которым столкнулась Россия в ходе СВО, самый сильный в нашей истории. Это та же выучка, та же сила духа, те же боевые традиции, считает руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб")
 
НовостиУкраинаРоссияАвдеевкаВС РФХарьковНАТОЗапорожьеХерсонпобеда
 
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