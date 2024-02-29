https://ukraina.ru/20240229/1053579228.html

"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке

"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке - 29.02.2024 Украина.ру

"Возьмем Запорожье и вернем Херсон": эксперт Фененко о том, как ВС РФ нужно закрепить успех в Авдеевке

Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда они освободят Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-02-29T05:00

2024-02-29T05:00

2024-02-29T05:00

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Победа под Авдеевкой, бесспорно, была крупным успехом российских сил. Но очень настораживает появившаяся атмосфера, что это едва ли не решающий успех и ВС РФ пора готовиться наступать чуть ли не на Киев, рассказал профессор.Очень правильно, что бойцы в Авдеевке массово использовали ФАБы, но это не означает крушение фронта противника. У ВСУ осталось еще много сил для сопротивления, добавил эксперт.Российским военным не стоит повторять ошибку стран НАТО. В ноябре 2022 года они полагали, что с армией РФ почти покончено и это "новая Цусима" (Цусимское морское сражение 1905 года. - Ред.) для России, указал политолог.Когда ВС РФ будут брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда российские войска возьмут Запорожье и вернут Херсон — тогда можно будет говорить о настоящей стратегической победе. Результат, полученный в Авдеевке, необходимо обязательно закрепить, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.

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