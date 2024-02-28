Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала - 28.02.2024 Украина.ру
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Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала
Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала - 28.02.2024 Украина.ру
Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала
На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Все действия Европы и США по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T05:10
2024-02-28T05:10
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Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, рассказал политолог.Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше, даже ракеты на 500-550 км – это уже понятно, что они будут бить не по складам, а по городам, добавил обозреватель.На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Эта помощь будет сокращаться, но опять-таки, не потому, что они не хотят чего-то дать, а потому что у них нету. И они действительно рассматривают варианты дальнейшей борьбы против России после того, как Украина кончится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053552395.html
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новости, украина, россия, ес, сша, нато, война, вооружение, помощь
Новости, Украина, Россия, ЕС, США, НАТО, война, вооружение, помощь

Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала

05:10 28.02.2024
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Все действия Европы и США по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, рассказал политолог.
Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше, даже ракеты на 500-550 км – это уже понятно, что они будут бить не по складам, а по городам, добавил обозреватель.
"Да, ее (Украину. - Ред.) не собираются принимать в ЕС, ее не собираются принимать в НАТО. Да, с ней подпишут любую бумажку, которая ничего не будет значить, для того, чтобы оказать моральную поддержку, могут даже приехать и похлопать по плечу, могут в макушку поцеловать [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы воевал дальше", - отметил Ищенко.
На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Эта помощь будет сокращаться, но опять-таки, не потому, что они не хотят чего-то дать, а потому что у них нету. И они действительно рассматривают варианты дальнейшей борьбы против России после того, как Украина кончится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
Вальдемар Гердт интервью
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