https://ukraina.ru/20240228/1053572909.html

Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала

Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала - 28.02.2024 Украина.ру

Когда кончится Украина. Ростислав Ищенко о том, почему Запад будет пичкать Киев оружием до самого финала

На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Все действия Европы и США по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T05:10

2024-02-28T05:10

2024-02-28T05:10

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Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, рассказал политолог.Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше, даже ракеты на 500-550 км – это уже понятно, что они будут бить не по складам, а по городам, добавил обозреватель.На Западе действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не падет. Эта помощь будет сокращаться, но опять-таки, не потому, что они не хотят чего-то дать, а потому что у них нету. И они действительно рассматривают варианты дальнейшей борьбы против России после того, как Украина кончится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053552395.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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