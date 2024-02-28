https://ukraina.ru/20240228/1053568088.html

"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России

"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России - 28.02.2024 Украина.ру

"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России

Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Если эти ракеты получит Украина, они могут полететь по мирным городам РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:40

2024-02-28T04:40

2024-02-28T04:40

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Американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже радиусом не 200-300 км, которые есть у Киева, а дальностью 550 км. То есть, также как и немецкие "Таурусы", эти ракеты способны долететь от Чернигова до Москвы, рассказал политолог.Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, добавил обозреватель.Это чисто террористическая месть и попытка реально вывести военные действия на новый виток. Я не думаю, что США еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на Победу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html

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новости, ракеты, "taurus", atacms, россия, украина, поставки, вооружение, сша, ес