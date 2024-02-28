"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России - 28.02.2024 Украина.ру
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"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России
"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России - 28.02.2024 Украина.ру
"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Если эти ракеты получит Украина, они могут полететь по мирным городам РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:40
2024-02-28T04:40
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Американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже радиусом не 200-300 км, которые есть у Киева, а дальностью 550 км. То есть, также как и немецкие "Таурусы", эти ракеты способны долететь от Чернигова до Москвы, рассказал политолог.Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, добавил обозреватель.Это чисто террористическая месть и попытка реально вывести военные действия на новый виток. Я не думаю, что США еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на Победу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
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новости, ракеты, "taurus", atacms, россия, украина, поставки, вооружение, сша, ес
Новости, ракеты, "Taurus", ATACMS, Россия, Украина, поставки, вооружение, США, ЕС

"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России

04:40 28.02.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Если эти ракеты получит Украина, они могут полететь по мирным городам РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже радиусом не 200-300 км, которые есть у Киева, а дальностью 550 км. То есть, также как и немецкие "Таурусы", эти ракеты способны долететь от Чернигова до Москвы, рассказал политолог.
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, добавил обозреватель.
"Опыт использования всех предыдущих партий ракет уже есть, и всем абсолютно понятно, что это будут удары в основном по мирным городам. Может быть, пара-тройка ракет пролетит по военным объектам, но в основном это перенос ситуации с Белгородом вглубь России", - отметил Ищенко.
Это чисто террористическая месть и попытка реально вывести военные действия на новый виток. Я не думаю, что США еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на Победу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 15:53
Грег Вайнер: Зеленский блефует в сторону Евросоюза и СШАДжо Байден, только моложе лет на 30, — идеальный кандидат в президенты США для Владимира Зеленского. А вот что будет с Украиной при другом лидере — большой вопрос. При этом никакой отправки войск ЕС на Украину не будет
 
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