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"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России
"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России - 28.02.2024 Украина.ру
"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Если эти ракеты получит Украина, они могут полететь по мирным городам РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:40
2024-02-28T04:40
2024-02-28T04:40
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Американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже радиусом не 200-300 км, которые есть у Киева, а дальностью 550 км. То есть, также как и немецкие "Таурусы", эти ракеты способны долететь от Чернигова до Москвы, рассказал политолог.Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, добавил обозреватель.Это чисто террористическая месть и попытка реально вывести военные действия на новый виток. Я не думаю, что США еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на Победу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html
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Новости, ракеты, "Taurus", ATACMS, Россия, Украина, поставки, вооружение, США, ЕС
"Террористическая месть": Ищенко объяснил, когда ракеты "Таурус" могут полететь по мирным городам России
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Если эти ракеты получит Украина, они могут полететь по мирным городам РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Американцы сказали, что рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, но уже радиусом не 200-300 км, которые есть у Киева, а дальностью 550 км. То есть, также как и немецкие "Таурусы", эти ракеты способны долететь от Чернигова до Москвы, рассказал политолог.
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, добавил обозреватель.
"Опыт использования всех предыдущих партий ракет уже есть, и всем абсолютно понятно, что это будут удары в основном по мирным городам. Может быть, пара-тройка ракет пролетит по военным объектам, но в основном это перенос ситуации с Белгородом вглубь России", - отметил Ищенко.
Это чисто террористическая месть и попытка реально вывести военные действия на новый виток. Я не думаю, что США еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на Победу, заключил собеседник издания.