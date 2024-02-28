https://ukraina.ru/20240228/1053555580.html

Александр Перенджиев: Россия мучает ВСУ новой тактикой и удивляет США, но Франция готовит ей двойной удар

Александр Перенджиев: Россия мучает ВСУ новой тактикой и удивляет США, но Франция готовит ей двойной удар - 28.02.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия мучает ВСУ новой тактикой и удивляет США, но Франция готовит ей двойной удар

Иностранные военнослужащие в зоне СВО уже есть. И речь идет не о том, направлять их на Украину или не направлять, а о том, чтобы их направлять больше.

2024-02-28T05:12

2024-02-28T05:12

2024-02-28T05:22

интервью

россия

всу

сша

экономика

армения

франция

эммануэль макрон

азербайджан

иран

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И чтобы это все аккумулировалось в руках Франции как некоего центра по формированию и подготовки воинских подразделений Запада для их отправки на Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сухопутные войска США опубликовали подробный 280-страничный доклад о Вооруженных силах РФ, их организации и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта. При этом в документе не уделяется внимание СВО поскольку для определения расстановки сил и влияния боевых действий на Украине на военную доктрину потребуется некоторое время.- Александр Николаевич, это планы на все случаи жизни? Или это намеренная провокация?- Я ознакомился с выдержками из этого доклада. Суть этого документа состоит в следующем: "Ого! Оказывается, у России есть все силы и возможность отстаивать свои национальные интересы. Она может противостоять всему коллективному Западу".Если раньше считалось, что Запад в короткие сроки мог задавить Россию, то выяснилось, что впервые в истории появилось государство, которое умеет держать удар. Это признание наших заслуг, хотя и в очернительском виде. То есть США называют нас "агрессивным государством по отношению к НАТО". Но они же все перевернули с ног на голову. Это НАТО – агрессивный блок в отношении России.Более того, хотя они прямо не говорят, что Россия может их разгромить, они это подразумевают. Иначе бы доклад не распространялся в медийном пространстве под лозунгом: "Врага надо знать в лицо". Они столкнулись с сильным врагом и теперь думают, что с ним делать. Потому что Россия не только никуда не исчезнет, но и будет набирать силу как военная и экономическая держава.Особенно США удивило, что Россия может становиться сильнее, не будучи Советским Союзом с его Варшавским договором.Они фактически говорят: "Россия готова отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве". Что это означает? США хотят на постсоветское пространство влезть, задушить нас "петлей Анаконды", превратить все эти республики в Украину, но Россия огрызается и не дает им это сделать.Есть еще один момент. Этот доклад – не только приглашение к дискуссии о политике в отношении России на Западе. США пытаются притянуть к этому страны глобального Юга. Мол, Запад – это что-то миролюбивое, а тут появилась агрессивная Россия, которая хочет всех завоевать.И последнее по содержанию доклада. Когда США влезают в Черное или Белое море, Сирию, Ливаю, Афганистан или Вьетнам, они называют все эти регионы "сферой своих национальных интересов". А в этом докладе они почти прямо признают, что Россия ведет себя так же, как и Вашингтон. В том смысле, что у нее тоже есть сфера своих национальных интересов. "Как же так? Только мы себе присвоили это право. С этим надо или считаться, или этому противостоять".- Ну они вроде бы противодействуют уже давно.- Да. Против нас использовали и санкции, и провокации. Против нас даже развязали гибридную войну на Украине. И в докладе как бы признается, что все эти серьезные попытки раздавить Россию ни к чему не привели. Россия не только отразила все эти удары, но и сама перешла в наступление. Я имею в виду не только продвижение в зоне СВО, а вопросы геополитики и геоэкономики. Расширение БРИКС – это и есть расширение влияния России на мировую политику и экономику. Мы меняем не только политическую, но и экономическую модель мира.США и Запад перестают быть главными. У них исчезают геоэкономические инструменты подчинения этого мира. Хотя раньше иностранные журналисты мне часто говорили: "Как вы сможете сопротивляться? Сейчас вас отключат от SWIFT и вам конец". Ну отключили. И что? Россия выстояла и дальше развивается. Мы показали, что не так страшен Запад, как о нем говорят.Понятно, что есть трудности. Но санкции как раз ударили по тем, кто их ввел. У США тоже. Хотя они думали, что их это не коснется. Бумеранг работает. Все летит к ним. Да, мы получаем болезненные удары. Но это как раз тот случай, когда все, что не убивает – закаляет. У нас есть ресурсы не только для отражения прокси-агрессии США на Украине, но и для развития экономики и социальной сферы.Так что Западу следовало бы без истерик проанализировать и этот аспект нашей жизни, а не только военно-техническую составляющую. Без понимания нашей культуры и экономики они не смогут понять наше место и роль в мировой политике. Пока же, судя по всему, они это делать не собирается.- Вы сказали, что этот доклад – приглашение к дискуссии о том, что делать с Россией. Заявления Макрона об увеличении поставок Киеву дальнобойных ракет и возможной отправке западных войск на Украину нужно рассматривать в этой же плоскости?- Это немного другая история.США прямо сказали, что больше не могут заниматься Украиной из-за проблем на Ближнем Востоке, потому ситуация там будет накручиваться еще сильней. Мол, занимаемся глобальными вопросами, а локальной проблемой Украины пусть занимается Европа. И Макрон решил потянуть одеяло на себя. Он хочет стать лидером всех европейских проектов по снабжению Киева. Но есть один нюанс.Главное в этом заявление Макрона – не помощь Украине (он в этом не признается). Макрон хочет перетянуть на себя все финансовые потоки снабжения Киева и стать распределителем этих денежных и военных ресурсов, чтобы отправлять их по разным направлениям (в том числе по теневым схемам).До недавнего времени на Украине этим занимались США. Они создали из Украины теневую распределительную базу вооружений и техники. Но Россия уничтожила эту систему, и встал вопрос, где же ее формировать. Видимо, на Западе решили, что лучше это делать подальше от границ России. И Франция для этого больше всего подходит.Теперь насчет отправки войск. У Франции есть наработки в содержании "Иностранного легиона", который как раз выполняет военные задачи на коммерческой основе. Наверное, Макрон это имел в виду, когда говорил об использовании военнослужащих НАТО на Украине.Кстати, иностранные военнослужащие в зоне СВО уже есть. И речь идет не о том, направлять их на Украину или не направлять, а о том, чтобы их направлять больше. И чтобы это все аккумулировалось в руках Франции как некоего центра по формированию и подготовки воинских подразделений Запада для их отправки на Украину.- Насколько я понимаю, за роль такого распределительного хаба с Францией конкурируют Польша и Германия.- Конкурируют ли они – это большой вопрос. Может, и конкурируют. Но главное тут – география. Потому что Франция находится подальше от России. Польша рядом, там опасно. Россия может это все раздолбать. И Германия не так далеко от нас. А Франция находится за Польшей и Германией, поэтому она в относительной безопасности.Конечно, Польша и Германия хотели бы, чтобы когда Запад начнет формировать единую систему снабжения Украины военной техникой и пополнения ее натовскими людскими ресурсами, часть финансовых потоков попадали в Варшаву и в Берлин, а не только в Париж. Не думаю, чтобы Польша и Германия хотели бы быть в центре всего и вся.Но тут есть еще один момент, мимо которого нельзя проскочить.Сейчас Франция активно лезет на Южный Кавказ. Она пытается сделать из Армении АнтиРоссию. Понятно, что вторая Украина из нее не получится, потому что у нас нет с ней общей границы. А вот сделать из Армении АнтиИран вполне возможно.Хотя Иран (несмотря на то, что это мусульманская страна), всегда поддерживал Армению даже в пику Азербайджану и Турции.Франция уже накрутила Пашиняна, чтобы он не подписывал мирный договор с Баку. Она поддерживает реваншистские силы в Армении в отношении Азербайджана и подпитывает обиды армян на Москву, что она не стала помогать Еревану в удержании азербайджанских территорий. При этом французы ведут шпионскую работу в самом Азербайджане.Она пытается втянуть в это дело еще и Грузию, которая граничит с Россией и имеет давние обиды на Москву.Так что Париж не только тянет одеяло на себя в вопросе Украины, но и лезет на Кавказ. Франция из главного дипломата Евросоюза пытается стать его главным военным предводителем. Из-за этого может начаться закрученная и опасная игра. Франция решила открыть два фронта: украинский и кавказский.А тут есть сложный момент. Турция – страна НАТО, но ведет себя независимо. И если Армения одновременно выступит против Ирана, Турции и Азербайджана, то Анкара не будет союзником Франции и вообще может отказаться от какой-либо поддержки Украины и пойдет на тесное сближение с Россией.Так что побочные эффекты от этой затеи Франции тоже видны невооруженным глазом.- После Авдеевки началось наше продвижение минимум по трем направлениям (Часов Яр, Угледар, Работино). Эти успехи лишний раз спровоцируют Запад в целом и Францию в частности вести более наглую политику?- Конечно. Именно наше продвижение заставляет Запад выступать с такими провокационными заявлениями. Они видят, что наше продвижение медленное, но необратимое. И имеет тенденцию к ускорению. После Авдеевки у ВСУ больше нет таких мощных опорных населенных пунктов. Противнику с каждым днем все сложнее и сложнее сопротивляться.Кстати, почему в этом докладе не анализируется ход СВО? На Западе понимают, что наша тактика даже в ходе СВО постоянно меняется в зависимости ситуации, времени и места в самом непредсказуемом виде. Ну начнут в США изучать эту тактику, а она еще десять раз поменяется и получится, что они будут анализировать что-то, что не существует в одинаковом виде.Поэтому они решили от этого уйти.

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html

https://ukraina.ru/20240226/1053518001.html

россия

сша

армения

франция

азербайджан

иран

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сша, экономика, армения, франция, эммануэль макрон, азербайджан, иран, турция, сво