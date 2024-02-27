https://ukraina.ru/20240227/1053546665.html

Неукраинская весна: почему в Киеве со страхом ждут май

Неукраинская весна: почему в Киеве со страхом ждут май - 27.02.2024 Украина.ру

Неукраинская весна: почему в Киеве со страхом ждут май

В последние дни на Украине все чаще звучат пессимистичные прогнозы о будущем страны исходя из складывающейся картины боевых действий. Бытует мнение, что апрель-май этого года станут решающими месяцами для этой страны. Угроза потери государственности становится все более очевидной даже для самых твердолобых местных националистов

2024-02-27T11:35

2024-02-27T11:35

2024-02-27T13:17

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"Злые как черти"В последние недели ВСУ продолжают терпеть поражения в Донбассе: оставлена Авдеевка и еще несколько прилегающих сел. Несмотря на перестановки среди командования, отступление украинской армии местами все больше смахивает на бегство.ВС РФ усиливают давление и на других направлениях, идут бои в населенном пункте Работино Запорожской области - единственное значимое территориальное приобретение Украины в ходе провального "контрнаступа" лета - осени прошлого года.На этом фоне видные украинские политики и общественные деятели все чаще ударяются в состояние, близкое к истерике.Так, порцию откровенной "зрады" на днях выдал бывший генпрокурор страны Юрий Луценко, который до июля 2023 года участвовал в боевых действиях в составе ВСУ.По словам политика, разговоры в окопах сильно контрастируют с риторикой властей. Украинские бойцы хотят домой и все время интересуется, когда произойдет ротация, которой пока не предвидится.Новые волны мобилизации на Украине могут быть уже бесполезны, считает он."Все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум — в мае. А солдат же <...> нужно еще научить, <...> провести слаживание. <...> Это минимум три месяца", - заявил экс-генпрокурор."На грани потери государства"Позицию Луценко разделяет адвокат Маси Найем - брат замминистра инфраструктуры и застрельщика Евромайдана Мустафы Найема.Маси Найем вступил добровольцем в ВСУ еще два года назад. В июле 2022-го он подорвался на украинской же мине, получил ранения, лишился глаза. С тех пор бывший юрист регулярно дает интервью, в которых призывает к террору против россиян.В интервью Deutsche Welle* от 26 февраля русофобскую риторику он решил разбавить рассуждениями о будущем Украины. В отличие от бывшего генерального прокурора Луценко, Найем в своих умопостроениях пошел еще дальше и вовсе напророчил Украине потерю государственности. Произойти это может уже весной, полагает он.По его мнению, у украинцев есть только два пути сейчас: идти в ВСУ или же уезжать в Польшу.Почему майО будущем мае как о своеобразной точке бифуркации для Украины заявил чуть ранее и президент Владимир Зеленский. На своей пресс-конференции 25 февраля он рассказал, что ожидает крупного наступления России как раз в конце последнего месяца весны или начале лета."Мы будем готовиться к их бою", - сказал глава украинского государства, не уточнив, что именно в нынешних реалиях может противопоставить Украина натиску российской армии.Согласно оценкам, циркулирующим в украинских СМИ и телеграм-каналах, к концу весны может разрешиться затянувшаяся заминка с американской военной помощью Украине, которая поставлена на паузу с конца прошлого года. В Киеве надеются, что к этому времени конгрессмены устранят свои разногласия и ситуацию на поле боя удастся переломить, однако у российского командования на эту весну явно другие планы.При нынешних темпах наступления под Авдеевкой ВС РФ выйдут на критический для ВСУ рубеж уже к концу марта - началу апреля, спрогнозировал в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Это может случиться чуть раньше или чуть позже, в зависимости от темпов наступления, но такой исход практически предопределен, считает эксперт.Выход россиян на линию Покровск - Селидово - Курахово (ширина фронта 30-35 км, глубина наступления от нынешних позиций 15-40 км) будет означать стратегический прорыв украинского фронта, который Киев вряд ли сможет чем-то заткнуть. Продвинувшиеся на этот рубеж ВС РФ получат свободу манёвра в любом направлении, написал Ищенко.Для того чтобы избежать крупного окружения и разгрома своих основных сил в Донбассе, Киев должен будет срочно отводить войска на линию Запорожье - Павлоград - Харьков, продолжил он.По мнению Ищенко, крайне сомнительно, что Украина сможет организованно и без больших потерь отвести войска на более, чем стокилометровом фронте, на глубину не менее 50-100 км. Такой отход должен превратиться для ВСУ в катастрофу, чреватую полным развалом фронта, вплоть до невозможности стабилизировать его, даже отступив за Днепр.Если ВСУ удастся остановить продвижение российских войск на Авдеевском направлении до достижения ими критического рубежа, прорыв произойдёт под Лиманом, Ореховом, Купянском или сразу на нескольких из этих направлений. Но ни единого шанса предотвратить своё стратегическое поражение и коллапс фронта у ВСУ нет, резюмировал автор.* СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, всу, юрий луценко, сво, владимир зеленский