Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников - 27.02.2024 Украина.ру
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Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников
Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников - 27.02.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников
Сейчас ВСУ строят оборону в 10 километрах западнее Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Линия фронта сейчас либо стабилизируется по деревне Ласточкино, либо ВС РФ продвинутся поближе к району Орловки и Бердычей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-27T04:30
2024-02-27T04:30
новости
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Многие полагают что за Авдеевкой - голая степь, но это не так. Еще бывший главком ВСУ Валери Залужный говорил, что ВСУ строят линию обороны в 10 километрах западнее от Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Там течет река Волчья. Ее западный берег высокий и там очень удобно закопаться, рассказал обозреватель.Из Авдеевки ВСУ убежали, но благодаря сокращению линии фронта и тому, что в районе Орловки у них стояла 47-я бригада, падение укрепрайона не привело к коллапсу на этом участке. Поэтому бои там сейчас затихли, добавил он.Сейчас задача максимум для ВС РФ – дойти до Карловского водохранилища. Если бойцы смогут дойти до Курахово, то весь этот выступ ВСУ от Карловки до Курахово может угодить в точно такой же авдеевский мешок. Его точно также будут утюжить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html
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новости, авдеевка, всу, вс рф, днр, сво, россия, донбасс, бои, марьинка
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, ДНР, СВО, Россия, Донбасс, бои, Марьинка

Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников

04:30 27.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Сейчас ВСУ строят оборону в 10 километрах западнее Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Линия фронта сейчас либо стабилизируется по деревне Ласточкино, либо ВС РФ продвинутся поближе к району Орловки и Бердычей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Многие полагают что за Авдеевкой - голая степь, но это не так. Еще бывший главком ВСУ Валери Залужный говорил, что ВСУ строят линию обороны в 10 километрах западнее от Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Там течет река Волчья. Ее западный берег высокий и там очень удобно закопаться, рассказал обозреватель.
Из Авдеевки ВСУ убежали, но благодаря сокращению линии фронта и тому, что в районе Орловки у них стояла 47-я бригада, падение укрепрайона не привело к коллапсу на этом участке. Поэтому бои там сейчас затихли, добавил он.
"По последней информации мы закрепились на восточной окраине [деревни] Ласточкино. Либо линия фронта стабилизируется по этой деревеньке в паре километров от Авдеевки, либо мы продвинемся поближе к району Орловки и Бердычей", - отметил Полетаев.
Сейчас задача максимум для ВС РФ – дойти до Карловского водохранилища. Если бойцы смогут дойти до Курахово, то весь этот выступ ВСУ от Карловки до Курахово может угодить в точно такой же авдеевский мешок. Его точно также будут утюжить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
Вчера, 13:06
Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылуПри современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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