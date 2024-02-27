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Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников

Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников - 27.02.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев сообщил, в каком месте после Авдеевки армия РФ будет "утюжить" окопавшихся ВСУшников

Сейчас ВСУ строят оборону в 10 километрах западнее Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Линия фронта сейчас либо стабилизируется по деревне Ласточкино, либо ВС РФ продвинутся поближе к району Орловки и Бердычей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-27T04:30

2024-02-27T04:30

2024-02-27T04:30

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Многие полагают что за Авдеевкой - голая степь, но это не так. Еще бывший главком ВСУ Валери Залужный говорил, что ВСУ строят линию обороны в 10 километрах западнее от Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Там течет река Волчья. Ее западный берег высокий и там очень удобно закопаться, рассказал обозреватель.Из Авдеевки ВСУ убежали, но благодаря сокращению линии фронта и тому, что в районе Орловки у них стояла 47-я бригада, падение укрепрайона не привело к коллапсу на этом участке. Поэтому бои там сейчас затихли, добавил он.Сейчас задача максимум для ВС РФ – дойти до Карловского водохранилища. Если бойцы смогут дойти до Курахово, то весь этот выступ ВСУ от Карловки до Курахово может угодить в точно такой же авдеевский мешок. Его точно также будут утюжить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

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