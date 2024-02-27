https://ukraina.ru/20240227/1053524893.html

"Заткнуть все дыры они не смогут": эксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ пропало без вести в Авдеевке

"Заткнуть все дыры они не смогут": эксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ пропало без вести в Авдеевке - 27.02.2024 Украина.ру

"Заткнуть все дыры они не смогут": эксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ пропало без вести в Авдеевке

По разным оценкам, в феврале потери ВСУ убитыми и ранеными составили в среднем 850 человек в сутки. Это около 25 тысяч человек в месяц. В одной только Авдеевке, по данным Украины, до тысячи человек попали в плен или пропали без вести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-27T03:50

2024-02-27T03:50

2024-02-27T03:50

новости

всу

вс рф

потери

авдеевка

бригада

морская пехота

убитые

раненые

резервы

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Самыми боеспособным подразделениями ВСУ точно были эти три бригады морской пехоты, которых перемалывали в боях за плацдармы в Крынках. Если от них еще хоть что-то осталось, то их необходимо уничтожить. Остатки этих подразделений Киев отведет в тыл и попытается восстановить, рассказал эксперт.Но Украина уже снизил требования к набору морской пехоты. И качество украинских морпехов будет с каждым разом падать. То же самое касается и 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоявшей из нацистов, добавил он.По разным оценкам, в феврале потери ВСУ убитыми и ранеными составили в среднем 850 человек в сутки. Это около 25 тысяч человек в месяц. В одной только Авдеевке, по данным Киева, до тысячи человек попали в плен или пропали без вести, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053520840.html

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новости, всу, вс рф, потери, авдеевка, бригада, морская пехота, убитые, раненые, резервы