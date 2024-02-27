"Заткнуть все дыры они не смогут": эксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ пропало без вести в Авдеевке
По разным оценкам, в феврале потери ВСУ убитыми и ранеными составили в среднем 850 человек в сутки. Это около 25 тысяч человек в месяц. В одной только Авдеевке, по данным Украины, до тысячи человек попали в плен или пропали без вести. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Самыми боеспособным подразделениями ВСУ точно были эти три бригады морской пехоты, которых перемалывали в боях за плацдармы в Крынках. Если от них еще хоть что-то осталось, то их необходимо уничтожить. Остатки этих подразделений Киев отведет в тыл и попытается восстановить, рассказал эксперт.
Но Украина уже снизил требования к набору морской пехоты. И качество украинских морпехов будет с каждым разом падать. То же самое касается и 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоявшей из нацистов, добавил он.
"Когда они (3-я штурмовая бригада ВСУ. - Ред.) наступали на флангах под Артемовском, это была серьезная сила. А что мы увидели в Авдеевке? Это совершенно разные подразделения. Потому что навыки и мотивация новых боевиков с каждым разом будет падать", - отметил Евсеев.
По разным оценкам, в феврале потери ВСУ убитыми и ранеными составили в среднем 850 человек в сутки. Это около 25 тысяч человек в месяц. В одной только Авдеевке, по данным Киева, до тысячи человек попали в плен или пропали без вести, заключил собеседник Украина.ру.
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