https://ukraina.ru/20240227/1053519786.html

Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"

Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко" - 27.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"

Сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Возможно, что продолжится давление на Авдеевское направление. Если у ВС РФ там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев

2024-02-27T03:00

2024-02-27T03:00

2024-02-27T03:00

новости

всу

авдеевка

наступление

оборона

резервы

работино

часов яр

запорожское направление

вс рф

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Сейчас ВС РФ продвигают в направлении Часов Яра, Орехова и Купянска. Также идут бои за Работино, Киев делает заявления о крупной группировке российских войск на Запорожье. Какой из этих городов станет следующей точкой на карте, пока сказать сложно, рассказал обозреватель.Потому что сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Когда противник где-то показывает слабину, бойцы перебрасывают туда резервы и наращивают давление, указал эксперт.В украинском тылу находится укрепленная "линия Порошенко", которую построили в 2015–2016 годах. Много лет ВСУ ее не занимали и сейчас Киев спешно приводит ее в порядок. Возможно, российские военные попытаются нарушить эти планы противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240223/1053480247.html

авдеевка

работино

часов яр

запорожское направление

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новости, всу, авдеевка, наступление, оборона, резервы, работино, часов яр, запорожское направление, вс рф