Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко" - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053519786.html
Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"
Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко" - 27.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"
Сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Возможно, что продолжится давление на Авдеевское направление. Если у ВС РФ там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-27T03:00
2024-02-27T03:00
новости
всу
авдеевка
наступление
оборона
резервы
работино
часов яр
запорожское направление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/70/1018537026_0:49:987:604_1920x0_80_0_0_670cc78834156772ed2bd5963d042f1b.jpg
Сейчас ВС РФ продвигают в направлении Часов Яра, Орехова и Купянска. Также идут бои за Работино, Киев делает заявления о крупной группировке российских войск на Запорожье. Какой из этих городов станет следующей точкой на карте, пока сказать сложно, рассказал обозреватель.Потому что сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Когда противник где-то показывает слабину, бойцы перебрасывают туда резервы и наращивают давление, указал эксперт.В украинском тылу находится укрепленная "линия Порошенко", которую построили в 2015–2016 годах. Много лет ВСУ ее не занимали и сейчас Киев спешно приводит ее в порядок. Возможно, российские военные попытаются нарушить эти планы противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240223/1053480247.html
авдеевка
работино
часов яр
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/70/1018537026_57:0:928:653_1920x0_80_0_0_4ab074025b03537802670e63a67e54ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, авдеевка, наступление, оборона, резервы, работино, часов яр, запорожское направление, вс рф
Новости, ВСУ, Авдеевка, наступление, оборона, резервы, Работино, Часов Яр, Запорожское направление, ВС РФ

Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"

03:00 27.02.2024
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
Читать в
Сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Возможно, что продолжится давление на Авдеевское направление. Если у ВС РФ там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Сейчас ВС РФ продвигают в направлении Часов Яра, Орехова и Купянска. Также идут бои за Работино, Киев делает заявления о крупной группировке российских войск на Запорожье. Какой из этих городов станет следующей точкой на карте, пока сказать сложно, рассказал обозреватель.
Потому что сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Когда противник где-то показывает слабину, бойцы перебрасывают туда резервы и наращивают давление, указал эксперт.
"О том, где мы будем наращивать давление, мы узнаем примерно через две недели. Возможно, что это будет то же Авдеевское направление. Если у нас там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте и укрепить свою оборону", - отметил Селезнев.
В украинском тылу находится укрепленная "линия Порошенко", которую построили в 2015–2016 годах. Много лет ВСУ ее не занимали и сейчас Киев спешно приводит ее в порядок. Возможно, российские военные попытаются нарушить эти планы противника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
23 февраля, 05:39
Дмитрий Голубовский: Россия должна добить "Карфаген-Украину", иначе через пять лет начнется новая войнаЕсли отношения России и Китая останутся нормальными, а на Западе сохранится разброд и шатание, то американские деньги для Украины не сыграют значительной роли, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
 
НовостиВСУАвдеевканаступлениеоборонарезервыРаботиноЧасов ЯрЗапорожское направлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния