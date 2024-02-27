Военный эксперт предположил, в какой точке армия РФ ударит по ВСУ и когда размолотит "линию Порошенко"
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
Сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Возможно, что продолжится давление на Авдеевское направление. Если у ВС РФ там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Сейчас ВС РФ продвигают в направлении Часов Яра, Орехова и Купянска. Также идут бои за Работино, Киев делает заявления о крупной группировке российских войск на Запорожье. Какой из этих городов станет следующей точкой на карте, пока сказать сложно, рассказал обозреватель.
Потому что сейчас российские военные завладели инициативой и давят ВСУ на разных направлениях. Когда противник где-то показывает слабину, бойцы перебрасывают туда резервы и наращивают давление, указал эксперт.
"О том, где мы будем наращивать давление, мы узнаем примерно через две недели. Возможно, что это будет то же Авдеевское направление. Если у нас там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте и укрепить свою оборону", - отметил Селезнев.
В украинском тылу находится укрепленная "линия Порошенко", которую построили в 2015–2016 годах. Много лет ВСУ ее не занимали и сейчас Киев спешно приводит ее в порядок. Возможно, российские военные попытаются нарушить эти планы противника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов читайте на сайте Украина.ру.
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