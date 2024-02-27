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Как Слободские казацкие полки в Семилетней войне участвовали

Как Слободские казацкие полки в Семилетней войне участвовали - 27.02.2024 Украина.ру

Как Слободские казацкие полки в Семилетней войне участвовали

Уинстон Черчилль назвал как-то Семилетнюю войну 1756-63 годов первой мировой. Хотя основные боевые действие происходили в Восточной Европе (Третья Силезская война), но они охватили также Северную и Центральную Америку, Филиппины и Индию. Черчилль историком не был, просто в войне принимал участие его предок – сэр Чарльз Спенсер, 3-й герцог Мальборо.

2024-02-27T09:07

2024-02-27T09:07

2024-02-27T09:07

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Семилетняя война закончилась 26 февраля 1763 года. Хотя территорию нынешней Украины она не затронула, однако в этой войне приняли казацкие полки. Правда, не те, которыми сейчас принято пышаться в Киеве.Если спросить патриотического киевского историка об участии украинских казаков в Семилетней войне 1756-1763 годов, то ответ будет отрицательным. Дело в том, что настоящими казаками в нынешней Украине принято считать тех из них, кто либо находился в составе Войска Запорожского низового, то есть нерегулярных формирований, либо реестровых казаков – служивших сначала королю Польши, а потом различным гетманам.Войско Запорожское низовое не принимало непосредственного участия в Семилетней войне в первую очередь потому, что боевые действия велись вдалеке от нынешней Украины, в Пруссии и Саксонии. Кроме того, опыт русско-турецкой войны 1735-1739 годов показал, что любые передвижения запорожцев по территории Речи Посполитой приводят к вооружённым конфликтам с польской шляхтой. Но официальная версия куда патриотичнее – мол, такое поведение запорожцев было вызвано необходимостью защиты южных границ Гетманщины от турок и татар.Готовясь к войне, армия Российской империи планировала набрать в Малороссии 5 тысяч казаков "гетманского уряда", но вместо них взяли 10 тысяч малороссиян для офицерской прислуги. Как отмечал русский военный историк Дмитрий Масловский, казаки-гетманцы к тому времени постепенно деградировали. Ещё во время похода на Крым в 1736 году в журнале боевых действий за 8 мая отмечено: "а гетманских от несостояния их многих не явилось, кои побиты или в полон взяты, или в домы ушли – не известно".Казаков-гетманцев всё чаще использовали как вспомогательную силу. Так, выстраивая войска в три шеренги, командование разворачивало четвертую шеренгу из драгун, "драгунам повелено было спешиватца, а для держания их лошадей в пятую шеренгу из малоросийских казаков приданы были". Однако в составе "нерегулярных войск" российской армии, то есть казачьих подразделений, были шесть полков, базировавшихся в основном на территории нынешней Украины.Слободские казаки к началу войны были разделены на пять полков: Сумской (1300 всадников), Ахтырский (1193), Харьковский (823), Острогожский (775) и Изюмский (740), всего – 5116 человек. Каждый полк имел свою особую форму. Общими для всех полков были синие черкески с откидными рукавами, а чекмень и шаровары в Харьковском полку были жёлтые, в Сумском – светло-синие, в Ахтырском – зелёные, в Изюмском – красные, и в Острогожском – красно-оранжевые.В походы они выступали "одвуконь" (т.е., на двух конях – боевом и запасном). Вооружены были ружьями, саблями и пистолетами. К огнестрельному оружию на каждого полагалось 18 снаряженных патронов, 50 пуль, по 1 фунту пороха и по 10 кремней на 4 человека. На каждые 100 человек в особом ящике был запас по 3 фунта пороха, 80 пуль и 28 картечин.Однако лучшим из казачьих полков на этих землях считался Чугуевский, на треть состоявший из крещеных калмыков, – хотя и не по этой причине, а потому что у него была чёткая структура, и регулярно проводились занятия. Стоит также отметить, что все вышеупомянутые полки уступали и по численности, и по выучке Войску Донскому, которое и в Семилетней войне приняло более активное участие.Возможно, история сложилась бы по-другому, но уже в первой большой битве Семилетней войны, в которой приняли участие Слободские полки, погиб их командующий, бригадир Василий Капнист. После битвы 30 августа 1757 года при Гросс-Егерсдорфе (Восточная Пруссия, ныне Калининградская область) на поле боя была найдена лишь рука Капниста с саблей, подаренной императрицей Елизаветой Петровной. В этом сражении, в котором русская армия победила прусскую, участвовал и Чугуевский полк – в составе дивизии генерала Фермора, в передовом отряде полковника Зорича.Стоит отметить, что немецкие военные боялись казаков, а их историки преувеличивали их численность в десятки раз. "Войска их состоят из 700 000 человек, способных к бою. Это, собственно говоря, пограничная милиция, и назначение ее состоит в том, чтобы защищать южную Россию от нападений татар и других диких народов. Одежда у них польская, но она вечно в клочьях; оружие их составляет изогнутая сабля, винтовка, пара пистолетов и пика длиною от 10 до 12 футов, снабженная острым железным наконечником. Они православные, говорят по-русски и имеют только одно сословие, почему все у них равны. (…) Они (…) торгуют лошадьми, которые очень невелики, но крепки, выдрессированы и отличаются быстротой. (…) У этой нации существует также воинская честь, вследствие чего ни один казак не потерпит палочных ударов, но безропотно выносит, как почетное наказание, удары кнутом" – писал в "Истории Семилетней войны" Иоганн фон Архенгольц.Через год, 25 августа 1758-го, казаки из Слободских и Чугуевского полка приняли участие в одном из самых кровопролитных сражений второй половины XVIII века – битве при Цорндорфе (Восточная Пруссия, ныне Польша). По итогам сражения ни одна из сторон не была разгромлена. Отразив нападение пруссаков, принудив их к отступлению, а также сохранив обороняемую позицию, русский генерал Фермор считал себя победителем.Ожесточённость сражения у Цорндорфа, где была потеряна треть прусской армии, произвела сильное впечатление на короля Пруссии. Если ранее Фридрих II рассматривал как своего наиболее опасного противника австрийскую армию, то после Цорндорфа главной угрозой считал армию России, и в своей корреспонденции с опасением отмечал "свирепость" русских. После этой битвы, в которой Слободские полки понесли большие потери, они были возвращены из Пруссии на родину.А вот Чугуевский полк остался, и сыграл важную роль в Кунерсдорфской битве – одном из наиболее прославленных сражений Семилетней войны, состоявшемся 12 августа 1759 года и завершившемся разгромом прусской армии русско-австрийскими войсками.Стремясь переломить ситуацию в битве в свою пользу, Фридрих II бросил в бой свою конницу, считавшуюся тогда лучшей в Европе. Однако рельеф местности ограничивал её маневренность, и она не смогла должным образом развернуться. Пруссакам пришлось отступить под градом пуль и картечи. Несколько прусских генералов получили ранения, сам король был на волосок от смерти, золотая готовальня, лежавшая у него в кармане, защитила грудь от пули, лошадь под ним убило ядром. Фридрих бросил в бой свой последний резерв – лейб-кирасиров, которых разбили именно чугуевские казаки. Командир лейб-кирасиров также был пленён ими.Были казаки-чугуевцы и в составе российских войск, которые 9-12 октября 1760 года заняли Берлин, хотя в преследовании отступавших из города пруссаков больше отличились донские казаки под командованием бригадира Фёдора Краснощёкова. Граф Пётр Шувалов так высказался по поводу взятия столицы Пруссии: "из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно".Семилетняя война складывалась весьма удачно для России, она утвердилась в Померании. К концу 1761 года положение Пруссии ухудшилось: потеряв половину Силезии, она была отрезана от Польши, где закупала продовольствие. Но Берлин спасли события в Санкт-Петербурге.5 января 1762 года после смерти Елизаветы Петровны на престол взошёл Пётр III – ярый поклонник Фридриха II. Новый император России прекратил войну и вернул Пруссии все занятые русскими войсками территории, а 5 мая 1762 года заключил с Фридрихом II Петербургский мирный договор, избавив Пруссию от поражения.Сменившая Петра III в июле 1762-го императрица Екатерина II первым делом взялась за укрепление армии, но реформу казацкого устройства она начала не с Гетманщины, а со Слобожанщины. Уже в ноябре 1762 года была создана "Комиссия по Слободским полкам" с широкими полномочиями, хотя поводом для её появления был многочисленные жалобы самих казацких старшин. Управление Слободскими полками перешло к Комиссии, которая также стала наводить порядок в финансовой и фискальной системах на этой территории.Комиссия обнаружила множество преступлений: казнокрадство, коррупцию, захват старшиной казацких и полковых земель, присвоение общественных денег, продажу военных и выборных должностей за деньги, нарушение делопроизводства, вымогательство, физические расправы и другие факты. На основе подобных обвинений Комиссия отстранила от командования, а позже арестовала многих старшин.16 декабря 1764 года на основании доклада этой комиссии Сенат Российской империи решил ликвидировать автономное устройство Слободских полков. 18 января 1765 года была создана Слободско-Украинская губерния с центром в Харькове. Через несколько месяцев казацкие полки были превращены в гусарские (только Харьковский стал уланским), а в губернии введено общероссийское административно-территориальное деление.Чугуевский полк формально сохранил статус казачьего дольше, хотя с 1770-го это было регулярное подразделение российской армии, где казацкие старшины получили привычные офицерские звания. Полк принимал участие в подавлении восстания Пугачёва, русско-турецких войнах, из его состава князь Григорий Потёмкин-Таврическийобразовал Чугуевскую придворную команду, исполнявшую обязанности императорского конвоя. Чугуевцам предлагали сохранить привычное военно-территориальное казацкое устройство, переехав на Днестр, на границу с Османской империей. Но те отказались, и в 1808 году полк был преобразован в Чугуевский уланский.

https://ukraina.ru/20231203/1025911515.html

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https://ukraina.ru/20190527/1023662362.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история малороссии, xviii век, екатерина ii, война, казаки, слобожанщина