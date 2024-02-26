https://ukraina.ru/20240226/1053525140.html

Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*

Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова* - 26.02.2024 Украина.ру

Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России

2024-02-26T15:28

2024-02-26T15:28

2024-02-26T18:44

эксклюзив

кирилл буданов

украина

главное управление разведки украины (гур)

крым

теракт

россия

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Что заявил Буданов*Угрозами в адрес крымчан Буданов* разразился в видео, которое было опубликовано вечером в воскресенье, 25 февраля в его телеграм-канале. Ролик был посвящен 10-летию начала Русской весны, которую украинская сторона заклеймила как "оккупацию Крыма". "Десятый год войны" – такая надпись мелькала в графике за спиной Буданова*.Глава ГУР рассказал, что Украина не смирилась с потерей полуострова, упомянул некое проукраинское сопротивление внутри Крыма и отметил, что исходя из задач контрнаступления украинские силы должны "присутствовать" в этом регионе.После вводной части Буданов* вспомнил прошлогодние бессмысленные попытки украинского спецназа высаживаться в Крыму, после чего заявил, что таким образом Главное управление разведки выполнило свое обещание.Буданов* рассказал, что Россию ожидают "новые сюрпризы", и порекомендовал гражданам не пользоваться Крымским мостом.Пиар-диверсииУпомянутые Будановым* вылазки украинских спецназовцев в Крым действительно имели место в прошлом году. В своей речи, однако, глава разведки не стал раскрывать, какой у них был смысл и как они приблизили "деоккупацию" полуострова.Ответить за Буданова* можно одним словом – никак. Все дело в том, что изначальный смысл этих морских десантов лежал в области саморекламы киевского режима.В октябре, например, такая вылазка обернулась для украинцев полным фиаско – по нападавшим был открыт огонь, более десятка представителей ГУР были убиты, один взят в плен. Последний рассказал, что их задача заключалась в успешной высадке на побережье, фотосессии с украинским флагом и флагом ГУР, после чего диверсанты должны были скрыться на катерах и гидроциклах.Ожидаемо Буданов* не упоминает и того, какой ценой обходится украинским вооруженным силам выполнение его крымских "обещаний" — армейская элита, квалифицированные разведчики и спецназовцы, на подготовку которых уходят годы, гибнут ради очередной дозы скоротечного пиара, на который словно наркоманы на иглу давно подсели руководители в Киеве.Крымский опытМаниакальная одержимость Буданова* Крымом имеет, судя по всему, и личные основания. Глава ГУР всячески создает себе имидж боевого, а не кабинетного офицера, который ранее сам не гнушался участвовать в спецоперациях.В этой связи любопытен отрывок из материала американской газеты The New York Times, который вышел в тот же день, что и обращение начальника ГУР.В статье содержится признание, что Буданов* – полностью креатура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое натаскивало украинскую военную разведку по своим лекалам после победы Евромайдана. Будущий глава ГУР тогда вошел в состав так называемого "Отряда 2245", которому ставили задачу захватывать российские беспилотники и средства связи, чтобы в дальнейшем передавать их американцам для изучения.Журналисты привели детали одной из таких операций, в которой якобы участвовал Буданов*. В составе группы диверсантов в российской форме он провел диверсантов на катере через узкий пролив в Крыму, после чего они высадились на берег. Операция пошла не по плану, украинцы попали в засаду, завязалась перестрелка. Часть группы сумела отойти и скрыться. Другая часть – погибла во время задержания.Теперь похоже, что Буданов* намерен взять реванш за личную неудачу и при поддержке старых знакомых из ЦРУ таки провести удачную "спецоперацию" в Крыму.Стоит напомнить, что образ всемогущей организации, который создает Буданов*, зачастую не вяжется с теми фактами, которые всплывают в прессе. Так, в прошлом году стало известно об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой, которая, как ранее признавался ее муж, живет с ним в кабинете в целях безопасности все последнее время. Неспособность разведки защитить своих сотрудников и жену своего руководителя у себя в логове свидетельствует об уязвимости этой организации перед внутренними и внешними вызовами: межвидовой борьбой среди спецслужб Украины или же действий агентов противника.Поэтому потуги главного разведчика Украины нападения и уничтожения Крымского моста выглядят особенно комично на фоне неумения им защитить от врагов даже собственный кабинет. Продолжение терактовНесмотря на все это, относиться к заявлениям Буданова* как к исключительно белому шуму украинской пропаганды не стоит. Не зря обращению начальника ГУР сопутствовали кадры с терактом на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.Еще один террористический акт на Крымском мосту был проведен Украиной в июле прошлого года при помощи морского беспилотника. Повреждения, которые оба раза получил мост, были оперативно устранены, однако жизни людей, погибших в результате этих действий киевского режима, уже не вернуть. Вообще, гибель не только чужих, но и своих, то есть отправка на бессмысленную бойню десятков разведчиков, которые априори погибнут в неравных боях на открытой местности ради пары фотографий и пиара на фоне флага в Крыму, — фирменный стиль и Украины и ее главного разведчика.Буданов* и его кураторы из-за океана не боятся проливать кровь: ни своих подчиненных, ни гражданских лиц, в том числе крымчан, о которых на словах так заботится руководитель ГУР.Поэтому учитывая провал контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года и ставку на оборону к ведомству Буданова* будет приковано особое внимание западных военспецов. При их посредничестве будут делать ставку на неэффективные с военной точки зрения, но эффектные по своей картинке диверсии и теракты, в том числе в Крыму.РеакцияУгрозы в адрес Крыма звучат из уст представителей украинской власти не впервые, а судьба террористов в любом случае будет печальной, так РИА "Новости" прокомментировал заявления Буданова* депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Новая атака на Крымский мост может последовать летом, когда ВСУ могут получить истребители F-16, полагает военный эксперт Василий Дандыкин."Угрозы террориста Буданова* не нужно игнорировать, хотя он всегда задирает планку в силу своего бахвальства. Они попытаются создать запас ракет, беспилотники у них есть, какие-то носители тоже. Они ждут, когда придут F-16. Первые из них Запад обещает поставить летом, и в их воспаленном мозгу зреет план совершить атаку на Крымский мост", – приводит его слова РИА "Новости" Крым.Крымский мост – сакральная цель для Украины, даже если вывести его из строя снабжение полуострова продолжится по сухопутному коридору, отметил специалист.По его словам, сейчас ВСУ и ГУР прощупывают ситуацию, посылают на Крым авиационные ракеты, БПЛА, морские дроны. Все это сопровождается активной разведкой со стороны западных союзников."Но, исходя из опыта, мы готовы и в части подходов морем к Крымскому мосту, и по части воздуха. Крымский мост защищен очень надежно, боевая настороженность присутствует, и хотя заявления из Киева звучат, в успех они и сами верят все меньше", – сказал Дандыкин.Насчет "контролировать Черное море" — теми возможностями, которые есть у ВСУ, они ничего не сделают, резюмировал эксперт.*Внесен в РФ в перечень террористов.

https://ukraina.ru/20240209/1053199370.html

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Павел Котов

эксклюзив, кирилл буданов, украина, главное управление разведки украины (гур), крым, теракт, россия