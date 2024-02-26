Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова* - 26.02.2024 Украина.ру
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Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*
Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова* - 26.02.2024 Украина.ру
Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России
2024-02-26T15:28
2024-02-26T18:44
эксклюзив
кирилл буданов
украина
главное управление разведки украины (гур)
крым
теракт
россия
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Что заявил Буданов*Угрозами в адрес крымчан Буданов* разразился в видео, которое было опубликовано вечером в воскресенье, 25 февраля в его телеграм-канале. Ролик был посвящен 10-летию начала Русской весны, которую украинская сторона заклеймила как "оккупацию Крыма". "Десятый год войны" – такая надпись мелькала в графике за спиной Буданова*.Глава ГУР рассказал, что Украина не смирилась с потерей полуострова, упомянул некое проукраинское сопротивление внутри Крыма и отметил, что исходя из задач контрнаступления украинские силы должны "присутствовать" в этом регионе.После вводной части Буданов* вспомнил прошлогодние бессмысленные попытки украинского спецназа высаживаться в Крыму, после чего заявил, что таким образом Главное управление разведки выполнило свое обещание.Буданов* рассказал, что Россию ожидают "новые сюрпризы", и порекомендовал гражданам не пользоваться Крымским мостом.Пиар-диверсииУпомянутые Будановым* вылазки украинских спецназовцев в Крым действительно имели место в прошлом году. В своей речи, однако, глава разведки не стал раскрывать, какой у них был смысл и как они приблизили "деоккупацию" полуострова.Ответить за Буданова* можно одним словом – никак. Все дело в том, что изначальный смысл этих морских десантов лежал в области саморекламы киевского режима.В октябре, например, такая вылазка обернулась для украинцев полным фиаско – по нападавшим был открыт огонь, более десятка представителей ГУР были убиты, один взят в плен. Последний рассказал, что их задача заключалась в успешной высадке на побережье, фотосессии с украинским флагом и флагом ГУР, после чего диверсанты должны были скрыться на катерах и гидроциклах.Ожидаемо Буданов* не упоминает и того, какой ценой обходится украинским вооруженным силам выполнение его крымских "обещаний" — армейская элита, квалифицированные разведчики и спецназовцы, на подготовку которых уходят годы, гибнут ради очередной дозы скоротечного пиара, на который словно наркоманы на иглу давно подсели руководители в Киеве.Крымский опытМаниакальная одержимость Буданова* Крымом имеет, судя по всему, и личные основания. Глава ГУР всячески создает себе имидж боевого, а не кабинетного офицера, который ранее сам не гнушался участвовать в спецоперациях.В этой связи любопытен отрывок из материала американской газеты The New York Times, который вышел в тот же день, что и обращение начальника ГУР.В статье содержится признание, что Буданов* – полностью креатура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое натаскивало украинскую военную разведку по своим лекалам после победы Евромайдана. Будущий глава ГУР тогда вошел в состав так называемого "Отряда 2245", которому ставили задачу захватывать российские беспилотники и средства связи, чтобы в дальнейшем передавать их американцам для изучения.Журналисты привели детали одной из таких операций, в которой якобы участвовал Буданов*. В составе группы диверсантов в российской форме он провел диверсантов на катере через узкий пролив в Крыму, после чего они высадились на берег. Операция пошла не по плану, украинцы попали в засаду, завязалась перестрелка. Часть группы сумела отойти и скрыться. Другая часть – погибла во время задержания.Теперь похоже, что Буданов* намерен взять реванш за личную неудачу и при поддержке старых знакомых из ЦРУ таки провести удачную "спецоперацию" в Крыму.Стоит напомнить, что образ всемогущей организации, который создает Буданов*, зачастую не вяжется с теми фактами, которые всплывают в прессе. Так, в прошлом году стало известно об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой, которая, как ранее признавался ее муж, живет с ним в кабинете в целях безопасности все последнее время. Неспособность разведки защитить своих сотрудников и жену своего руководителя у себя в логове свидетельствует об уязвимости этой организации перед внутренними и внешними вызовами: межвидовой борьбой среди спецслужб Украины или же действий агентов противника.Поэтому потуги главного разведчика Украины нападения и уничтожения Крымского моста выглядят особенно комично на фоне неумения им защитить от врагов даже собственный кабинет. Продолжение терактовНесмотря на все это, относиться к заявлениям Буданова* как к исключительно белому шуму украинской пропаганды не стоит. Не зря обращению начальника ГУР сопутствовали кадры с терактом на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.Еще один террористический акт на Крымском мосту был проведен Украиной в июле прошлого года при помощи морского беспилотника. Повреждения, которые оба раза получил мост, были оперативно устранены, однако жизни людей, погибших в результате этих действий киевского режима, уже не вернуть. Вообще, гибель не только чужих, но и своих, то есть отправка на бессмысленную бойню десятков разведчиков, которые априори погибнут в неравных боях на открытой местности ради пары фотографий и пиара на фоне флага в Крыму, — фирменный стиль и Украины и ее главного разведчика.Буданов* и его кураторы из-за океана не боятся проливать кровь: ни своих подчиненных, ни гражданских лиц, в том числе крымчан, о которых на словах так заботится руководитель ГУР.Поэтому учитывая провал контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года и ставку на оборону к ведомству Буданова* будет приковано особое внимание западных военспецов. При их посредничестве будут делать ставку на неэффективные с военной точки зрения, но эффектные по своей картинке диверсии и теракты, в том числе в Крыму.РеакцияУгрозы в адрес Крыма звучат из уст представителей украинской власти не впервые, а судьба террористов в любом случае будет печальной, так РИА "Новости" прокомментировал заявления Буданова* депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Новая атака на Крымский мост может последовать летом, когда ВСУ могут получить истребители F-16, полагает военный эксперт Василий Дандыкин."Угрозы террориста Буданова* не нужно игнорировать, хотя он всегда задирает планку в силу своего бахвальства. Они попытаются создать запас ракет, беспилотники у них есть, какие-то носители тоже. Они ждут, когда придут F-16. Первые из них Запад обещает поставить летом, и в их воспаленном мозгу зреет план совершить атаку на Крымский мост", – приводит его слова РИА "Новости" Крым.Крымский мост – сакральная цель для Украины, даже если вывести его из строя снабжение полуострова продолжится по сухопутному коридору, отметил специалист.По его словам, сейчас ВСУ и ГУР прощупывают ситуацию, посылают на Крым авиационные ракеты, БПЛА, морские дроны. Все это сопровождается активной разведкой со стороны западных союзников."Но, исходя из опыта, мы готовы и в части подходов морем к Крымскому мосту, и по части воздуха. Крымский мост защищен очень надежно, боевая настороженность присутствует, и хотя заявления из Киева звучат, в успех они и сами верят все меньше", – сказал Дандыкин.Насчет "контролировать Черное море" — теми возможностями, которые есть у ВСУ, они ничего не сделают, резюмировал эксперт.*Внесен в РФ в перечень террористов.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, кирилл буданов, украина, главное управление разведки украины (гур), крым, теракт, россия
Эксклюзив, Кирилл Буданов, Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР), Крым, теракт, Россия

Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*

15:28 26.02.2024 (обновлено: 18:44 26.02.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России
Что заявил Буданов*
Угрозами в адрес крымчан Буданов* разразился в видео, которое было опубликовано вечером в воскресенье, 25 февраля в его телеграм-канале. Ролик был посвящен 10-летию начала Русской весны, которую украинская сторона заклеймила как "оккупацию Крыма". "Десятый год войны" – такая надпись мелькала в графике за спиной Буданова*.
Глава ГУР рассказал, что Украина не смирилась с потерей полуострова, упомянул некое проукраинское сопротивление внутри Крыма и отметил, что исходя из задач контрнаступления украинские силы должны "присутствовать" в этом регионе.
После вводной части Буданов* вспомнил прошлогодние бессмысленные попытки украинского спецназа высаживаться в Крыму, после чего заявил, что таким образом Главное управление разведки выполнило свое обещание.

"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили", – объявил он.

Буданов* рассказал, что Россию ожидают "новые сюрпризы", и порекомендовал гражданам не пользоваться Крымским мостом.
Пиар-диверсии
Упомянутые Будановым* вылазки украинских спецназовцев в Крым действительно имели место в прошлом году. В своей речи, однако, глава разведки не стал раскрывать, какой у них был смысл и как они приблизили "деоккупацию" полуострова.
Ответить за Буданова* можно одним словом – никак. Все дело в том, что изначальный смысл этих морских десантов лежал в области саморекламы киевского режима.
В октябре, например, такая вылазка обернулась для украинцев полным фиаско – по нападавшим был открыт огонь, более десятка представителей ГУР были убиты, один взят в плен. Последний рассказал, что их задача заключалась в успешной высадке на побережье, фотосессии с украинским флагом и флагом ГУР, после чего диверсанты должны были скрыться на катерах и гидроциклах.
Ожидаемо Буданов* не упоминает и того, какой ценой обходится украинским вооруженным силам выполнение его крымских "обещаний" — армейская элита, квалифицированные разведчики и спецназовцы, на подготовку которых уходят годы, гибнут ради очередной дозы скоротечного пиара, на который словно наркоманы на иглу давно подсели руководители в Киеве.
Крымский опыт
Маниакальная одержимость Буданова* Крымом имеет, судя по всему, и личные основания. Глава ГУР всячески создает себе имидж боевого, а не кабинетного офицера, который ранее сам не гнушался участвовать в спецоперациях.
В этой связи любопытен отрывок из материала американской газеты The New York Times, который вышел в тот же день, что и обращение начальника ГУР.
В статье содержится признание, что Буданов* – полностью креатура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое натаскивало украинскую военную разведку по своим лекалам после победы Евромайдана. Будущий глава ГУР тогда вошел в состав так называемого "Отряда 2245", которому ставили задачу захватывать российские беспилотники и средства связи, чтобы в дальнейшем передавать их американцам для изучения.
9 февраля, 13:36
Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчасЭкс-главкому ВСУ Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Украины (ГУР) Кириллу Буданову* присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский
Журналисты привели детали одной из таких операций, в которой якобы участвовал Буданов*. В составе группы диверсантов в российской форме он провел диверсантов на катере через узкий пролив в Крыму, после чего они высадились на берег. Операция пошла не по плану, украинцы попали в засаду, завязалась перестрелка. Часть группы сумела отойти и скрыться. Другая часть – погибла во время задержания.
Теперь похоже, что Буданов* намерен взять реванш за личную неудачу и при поддержке старых знакомых из ЦРУ таки провести удачную "спецоперацию" в Крыму.
Стоит напомнить, что образ всемогущей организации, который создает Буданов*, зачастую не вяжется с теми фактами, которые всплывают в прессе. Так, в прошлом году стало известно об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой, которая, как ранее признавался ее муж, живет с ним в кабинете в целях безопасности все последнее время.
Неспособность разведки защитить своих сотрудников и жену своего руководителя у себя в логове свидетельствует об уязвимости этой организации перед внутренними и внешними вызовами: межвидовой борьбой среди спецслужб Украины или же действий агентов противника.
Поэтому потуги главного разведчика Украины нападения и уничтожения Крымского моста выглядят особенно комично на фоне неумения им защитить от врагов даже собственный кабинет.
Продолжение терактов
Несмотря на все это, относиться к заявлениям Буданова* как к исключительно белому шуму украинской пропаганды не стоит. Не зря обращению начальника ГУР сопутствовали кадры с терактом на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.
Еще один террористический акт на Крымском мосту был проведен Украиной в июле прошлого года при помощи морского беспилотника. Повреждения, которые оба раза получил мост, были оперативно устранены, однако жизни людей, погибших в результате этих действий киевского режима, уже не вернуть.
Вообще, гибель не только чужих, но и своих, то есть отправка на бессмысленную бойню десятков разведчиков, которые априори погибнут в неравных боях на открытой местности ради пары фотографий и пиара на фоне флага в Крыму, — фирменный стиль и Украины и ее главного разведчика.
Буданов* и его кураторы из-за океана не боятся проливать кровь: ни своих подчиненных, ни гражданских лиц, в том числе крымчан, о которых на словах так заботится руководитель ГУР.
Поэтому учитывая провал контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года и ставку на оборону к ведомству Буданова* будет приковано особое внимание западных военспецов. При их посредничестве будут делать ставку на неэффективные с военной точки зрения, но эффектные по своей картинке диверсии и теракты, в том числе в Крыму.
Реакция
Угрозы в адрес Крыма звучат из уст представителей украинской власти не впервые, а судьба террористов в любом случае будет печальной, так РИА "Новости" прокомментировал заявления Буданова* депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", – сказал он.

Новая атака на Крымский мост может последовать летом, когда ВСУ могут получить истребители F-16, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.
"Угрозы террориста Буданова* не нужно игнорировать, хотя он всегда задирает планку в силу своего бахвальства. Они попытаются создать запас ракет, беспилотники у них есть, какие-то носители тоже. Они ждут, когда придут F-16. Первые из них Запад обещает поставить летом, и в их воспаленном мозгу зреет план совершить атаку на Крымский мост", – приводит его слова РИА "Новости" Крым.
Крымский мост – сакральная цель для Украины, даже если вывести его из строя снабжение полуострова продолжится по сухопутному коридору, отметил специалист.

"Но вот такая у них задумка, в силу того, что они окончательно переходят к террору и диверсиям. Не случайно Буданова* не тронули при замене командования ВСУ. И хотя спецслужбы обычно не любят пиариться, но только не в этом случае. Здесь громкие заявления очень важны и делаются в расчете на помощь Запада, который давно стал пособником киевских террористов", – заявил Дандыкин.

По его словам, сейчас ВСУ и ГУР прощупывают ситуацию, посылают на Крым авиационные ракеты, БПЛА, морские дроны. Все это сопровождается активной разведкой со стороны западных союзников.
"Но, исходя из опыта, мы готовы и в части подходов морем к Крымскому мосту, и по части воздуха. Крымский мост защищен очень надежно, боевая настороженность присутствует, и хотя заявления из Киева звучат, в успех они и сами верят все меньше", – сказал Дандыкин.
Насчет "контролировать Черное море" — теми возможностями, которые есть у ВСУ, они ничего не сделают, резюмировал эксперт.
*Внесен в РФ в перечень террористов.
 
ЭксклюзивКирилл БудановУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)КрымтерактРоссия
 
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