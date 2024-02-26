https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активы

Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активы - 26.02.2024 Украина.ру

Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активы

Министр финансов России Антон Силуанов был спокоен, но решителен. "Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он

2024-02-26T14:37

2024-02-26T14:37

2024-02-26T16:10

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И эти слова, похоже, стали ответом России на попытки коллективного Запада не просто отобрать замороженные у себя российские активы почти на 300 млрд долл., но и пустить их на войну в рамках спецвоенной операции (СВО). Против России, разумеется, на оружие для Украины.Это полностью укладывается в парадигму западных действий последних месяцев, когда СВО начала развиваться по российскому сценарию, а ВС России планомерно и методично расправляются с украинской армией и сгрудившимися под ее прикрытием советниками и инструкторами стран НАТО.С одной стороны, Запад хочет всячески спровоцировать Россию на такие же изуверские ответные действия, однозначно подпадающие под преступления против человечности, которые предпринимают проигрывающая Украины и ее ВСУ. С обстрелами мирных городов и сел, с жертвами среди мирных жителей, разрушением социально-экономической инфраструктуры, не имеющей отношения к войне, и т. д. ВСУ уже не просто отвлекают украинцев от собственных провалов на поле боя обстрелами новых и старых земель России, но и откровенно мстят всем за поражения, стараются запугать и вызвать протесты против властей внутри России.Это однозначный переход ВСУ к военно-политическому террору как главному средству достижения поставленных задач. И Киев хочет, чтобы и ВС РФ действовали так же. Тогда можно будет по всему миру разогнать лживую информацию о "российских зверствах" и оправдать свои такие действия. Все примитивно и банально, но они там, в "саду" для "золотого миллиарда" уверены, что лохи, живущие в окружающих "джунглях", тупые и ничего не понимают. Заблуждение, чреватое концом для этого самого "миллиарда", но они там так думают. И нарываются, задираются, провоцируют.С другой - Запад понял, что Россию ему не переиграть ни на поле боя, ни в самой России, остановив и разрушив ее экономику санкциями. И что война очень дорого стоит. Но если для России речь идет о ее жизни и смерти, и она готова платить, то прижимистые западные "диячи" (деятели. - укр.) начали считать деньги и источники их, которые не находились бы на самом Западе.Российские активы, которые Запад заморозил сразу после начала СВО, и кажутся им таким кушем. Еще в октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для, как они изящно придумали отмазку, "финансирования восстановления Украины". А на самом же деле - на войну с Россией.Буквально на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 президент США Джо Байден вновь активно поднял тему использования замороженных активов России на нужды Украины. За ним вскинулся премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который еще накануне в статье для газеты The Times призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы. "Начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине", - написал он. И по-прежнему выступил за то, чтобы Запад обязательно нашел законные способы арестовать эти активы и также отдать деньги неонацистской Украине. А потом призвал "союзников" продолжать оказывать Киеву военную помощь, включая поставки дальнобойного вооружения и расширение антироссийских санкций.Однако вся проблема, как вы помните, на только в неоднозначном IQ Сунака, но и в том, что Запад пока до сих пор не смог найти юридически безупречное обоснование изъятия российских активов без нарушения краеугольного камня всей западной жизни о неприкосновенности частной собственности. И без серьезного репутационно-делового удара по всей финансово-инвестиционной системе Запада, без подрыва ее основ.Кто, скажите на милость, будет вкладывать в нее деньги, если они (деньги) могут быть конфискованы по прихоти политиканствующих идиотов? Правильно, мало кто. И это однозначно подорвет главные западные валюты - доллар и евро, что понимают все трезвомыслящие персонажи на Западе. Например, агентство Bloomberg поведало, что Лондон и Вашингтон настаивают на полной конфискации российских активов, а Канада по-холуйски готова все поддержать. Однако против выступают Париж и Берлин, не желающие создавать опасный прецедент, который также может повлечь за собой негативные последствия для евро.С февраля 2022 года Запада только тем и занимался, что искал юридическое обоснование для отъема активов. Было поручено даже подготовить некий рамочный и универсальный для всех закон об этом, чтобы он подходил всем странам. Потом заговорили о некоем "международном трибунале", на котором требовалось засудить Россию и отобрать у нее активы. Но ничего не вышло.Однако постановлением Совета Евросоюза от 12 февраля 2024 года официально разрешено использовать доходы от замороженных валютных резервов России для возможного финансирования Украины. Это постановление предписывает европейским центральным депозитариям, которые владеют активами Центробанка России на сумму более 1 млн евро, вести учет полученной прибыли от этих денег и хранить ее отдельно. Им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью. И отдавать ее в спецфонд, откуда деньги пойдут Украине.Ярились и другие евроястребы. Например, председатель комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал конфисковать российские активы, обозвав законы об этом умершего в тюрьме Алексея Навального, из которого сейчас активно мастырят "икону оппозиции". "Западные страны заморозили 300 миллиардов долларов российских государственных активов. Эти деньги должны быть конфискованы, чтобы профинансировать оборону и восстановление Украины. Это сложный вопрос международного права, но это вопрос элементарной справедливости. Я предлагаю назвать законы, разрешающие эту конфискацию, законами Навального", - призвал активный немец.Однако G7 в заявлении по итогам саммита своих лидеров все же пока осторожничает. Одной рукой она продолжает провоцировать Россию, утверждая, что Запад оставляет российские активы замороженными до компенсации - возмещения ущерба Украине, нанесенного СВО. "Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", - сказано в заявлении "Семерки".И слово "компенсация" стало новой западной фишкой-отмазкой для попыток ограбить Россию. При этом G7 заявили, что продолжат искать универсальное юридическое обоснование отъема российских активов, приветствуя принятие правовых актов Евросоюза, касающихся чрезвычайных доходов центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих замороженными российскими активами дальнейшие шаги "по обеспечению их использования в соответствии с применимыми договорными обязательствами и действующим законодательством".Следующий этап, когда Запада попытается либо отчитаться о грабеже, либо окончательно грабануть Россию, станет саммит G7 в итальянской Апулии, намеченный на 13-15 июня 2024 года. Министрам стран G7 к этому событию поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом.Ну чтобы у Киева окончательно не спали штанишки, обнажая исподнее, Запад, в частности ЕС, решил подкармливать неонацистов из тех 50 млрд евро, которые ЕС недавно пообещал выдать Украине на следующие четыре года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, припершись во вторую годовщине СВО в Киев, 24 февраля на своей странице в соцсетях после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщила, что первые 4,5 млрд евро помощи Евросоюз передаст Киеву в марте. Это и будет первым траншем новой программы помощи для Украины, утвержденной 1 февраля сего года. "Первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро поступит в марте. Мы обсудили, как справиться с украинским экспортом и решить проблемы на сухопутной границе", - написала Урсула, даже не скрывая, что со Шмыгалем в ходе встречи обсуждались вопросы совместной работы над оборонной промышленностью.На вооружение Украины для войны с Россией и будут направлены эти евроденьги. Как американский "дядя Сэм" приказал. И несмотря на то что ЕС еще пытается делать хорошую мину при плохой игре. Например, комиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели рассказал, что, когда в Киеве пойдут первые деньги из 50 миллиардов, чтобы и дальше все шло как по маслу, будет начата работа по созданию плана "деньги за реформы", по которому Украина получит оставшиеся 50 млрд евро ежеквартальными платежами.То есть "деньги за реформы" станет такой же отмазкой для помощи Киеву, как до этого были "универсальные законы о наказании России за агрессию", "международный трибунал для изъятия активов" или "компенсация ущерба". Это все информационный шум, ложь в обоснование неправедного спасения, нагромождение фейков и информационных симулякров.Но по ситуации очень похоже на то, что в противостоянии за активы стороны выходят на финишную прямую. И у России есть неплохие шансы как минимум не проиграть, а то и победить. Если верить министру Силуанову, то Россия не проиграет финансово, если в ответ отберет западные активы. Ну а что на полях сражений российские войска собираются сделать с украинскими и их западными прихлебателями, показывает весь ход СВО.

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россия, евросоюз, сво, активы, урсула фон дер ляйен, брюссель, москва, эксклюзив, украина