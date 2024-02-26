"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру
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"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ - 26.02.2024 Украина.ру
"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
Названные президентом Украины Владимиром Зеленским цифры потерь в ВСУ фантастичны и противоестественны, заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в интервью РИА Новости
2024-02-26T10:06
2024-02-26T10:06
новости
украина
россия
владимир зеленский
госдума
потери всу
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.Депутат полагает, что Зеленский обращался к странам НАТО и G7, чтобы получить ещё денег и вооружений. Ивлев считает, что цель Зеленского - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой".
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новости, украина, россия, владимир зеленский, госдума, потери всу
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Госдума, потери ВСУ

"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ

10:06 26.02.2024
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP / Andreea Alexandru
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Названные президентом Украины Владимиром Зеленским цифры потерь в ВСУ фантастичны и противоестественны, заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в интервью РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.
"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - сказал Ивлев.
Депутат полагает, что Зеленский обращался к странам НАТО и G7, чтобы получить ещё денег и вооружений. Ивлев считает, что цель Зеленского - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой".
Вчера, 07:56
Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУПрезидента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи после заверений о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГосдумапотери ВСУ
 
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