"Гоголевская чертовщина": депутат Госдумы прокомментировал слова Зеленского о потерях ВСУ
© AP / Andreea Alexandru
© AP / Andreea Alexandru
Названные президентом Украины Владимиром Зеленским цифры потерь в ВСУ фантастичны и противоестественны, заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в интервью РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время пресс-конференции сообщил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек.
"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - сказал Ивлев.
Депутат полагает, что Зеленский обращался к странам НАТО и G7, чтобы получить ещё денег и вооружений. Ивлев считает, что цель Зеленского - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой".