Манипуляция, которой не верят даже на Украине. Зеленский солгал о потерях ВСУ Президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи после заверений о том, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими