Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВСУ еще сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Хотя у ВС РФ есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но пока нельзя утверждать, что враг даже там перестал сопротивляться, сообщил эксперт.
Где-то ВСУ провалились, но потом подтянули резервы, выстроили оборону и замедлили продвижение российских сил. По Курскому направлению тоже есть информация, что там противник еще не задействовал все резервы, уточнил волонтер.
"Вообще есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации", — подчеркнул Живов.
Во-первых, якобы порядка 20 тысяч украинских военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), не были еще введены в бой, отметил обозреватель. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, добавил он.
"И если сложить эти 20 тысяч и 75 тысяч, мы получим ту самую 100-тысячную армию из теории заговора", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
11 ноября, 19:30Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронтНельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.