Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС - 13.11.2024 Украина.ру
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Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС
Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС - 13.11.2024 Украина.ру
Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС
Есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
2024-11-13T03:45
2024-11-13T03:45
новости
киев
карпаты
алексей живов
вооруженные силы украины
ес
россия
всу
резервы
курская область
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ВСУ еще сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Хотя у ВС РФ есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но пока нельзя утверждать, что враг даже там перестал сопротивляться, сообщил эксперт.Где-то ВСУ провалились, но потом подтянули резервы, выстроили оборону и замедлили продвижение российских сил. По Курскому направлению тоже есть информация, что там противник еще не задействовал все резервы, уточнил волонтер.Во-первых, якобы порядка 20 тысяч украинских военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), не были еще введены в бой, отметил обозреватель. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, добавил он."И если сложить эти 20 тысяч и 75 тысяч, мы получим ту самую 100-тысячную армию из теории заговора", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
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карпаты
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новости, киев, карпаты, алексей живов, вооруженные силы украины, ес, россия, всу, резервы, курская область, евросоюз, детали, сво, спецоперация
Новости, Киев, Карпаты, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины, ЕС, Россия, ВСУ, резервы, Курская область, Евросоюз, детали, СВО, Спецоперация

Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС

03:45 13.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Международные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВСУ еще сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Хотя у ВС РФ есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но пока нельзя утверждать, что враг даже там перестал сопротивляться, сообщил эксперт.
Где-то ВСУ провалились, но потом подтянули резервы, выстроили оборону и замедлили продвижение российских сил. По Курскому направлению тоже есть информация, что там противник еще не задействовал все резервы, уточнил волонтер.
"Вообще есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации", — подчеркнул Живов.
Во-первых, якобы порядка 20 тысяч украинских военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), не были еще введены в бой, отметил обозреватель. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, добавил он.
"И если сложить эти 20 тысяч и 75 тысяч, мы получим ту самую 100-тысячную армию из теории заговора", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
11 ноября, 19:30
Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронтНельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.
 
НовостиКиевКарпатыАлексей ЖивовВооруженные силы УкраиныЕСРоссияВСУрезервыКурская областьЕвросоюздеталиСВОСпецоперация
 
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