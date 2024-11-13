https://ukraina.ru/20241113/1058852932.html

Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС

Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС - 13.11.2024 Украина.ру

Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС

Есть две оценки общей численности украинских войск. Одна — из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая — более реальная, которая основывается на объективной информации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов

2024-11-13T03:45

2024-11-13T03:45

2024-11-13T03:45

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ВСУ еще сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Хотя у ВС РФ есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но пока нельзя утверждать, что враг даже там перестал сопротивляться, сообщил эксперт.Где-то ВСУ провалились, но потом подтянули резервы, выстроили оборону и замедлили продвижение российских сил. По Курскому направлению тоже есть информация, что там противник еще не задействовал все резервы, уточнил волонтер.Во-первых, якобы порядка 20 тысяч украинских военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), не были еще введены в бой, отметил обозреватель. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, добавил он."И если сложить эти 20 тысяч и 75 тысяч, мы получим ту самую 100-тысячную армию из теории заговора", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058811629.html

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карпаты

россия

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новости, киев, карпаты, алексей живов, вооруженные силы украины, ес, россия, всу, резервы, курская область, евросоюз, детали, сво, спецоперация