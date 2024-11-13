Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если неделями будут идти проливные дожди. При этом на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории РЭБом, наличие спутников и самолетов-разведчиков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Обе воюющие стороны за два года СВО адаптировались ко многому. В том числе к раскисшим дорогам. Когда все пишут, что "там пошли дожди, сям пошли дожди", земля в Новороссии основном более-менее сухая, рассказал волонтер.
То есть погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если там неделями будут проливные дожди. Тогда по дорогам действительно можно будет двигаться только на мотоциклах и багги, отметил Живов.
"В основном в зимний период в Новороссии температура колеблется от 0 до +2. Да, аккумулятор работает хуже. Да, могут быть сбои в работе электронных устройств. Но я не думаю, что погода серьезно повлияет на работу дронов", — подчеркнул он.
А на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории средствами РЭБ, наличие спутников и самолетов-разведчиков. При этом дальность ударов беспилотниками постоянно растет, сообщил обозреватель.
Если раньше на расстоянии в 20 километров от ЛБС можно было спокойно сидеть в ресторане, то сейчас дрон на таком же расстоянии может угодить в твой автомобиль. Это серьезная проблема, которую обе стороны пытаются решить в меру своих возможностей, резюмировал собеседник издания.
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