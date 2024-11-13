Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО - 13.11.2024 Украина.ру
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Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО
Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО - 13.11.2024 Украина.ру
Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО
Погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если неделями будут идти проливные дожди. При этом на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории РЭБом, наличие спутников и самолетов-разведчиков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
2024-11-13T03:15
2024-11-13T03:15
новости
донецк
новороссия
россия
алексей живов
бпла
дроны
погода
рэб
техника
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Обе воюющие стороны за два года СВО адаптировались ко многому. В том числе к раскисшим дорогам. Когда все пишут, что "там пошли дожди, сям пошли дожди", земля в Новороссии основном более-менее сухая, рассказал волонтер.То есть погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если там неделями будут проливные дожди. Тогда по дорогам действительно можно будет двигаться только на мотоциклах и багги, отметил Живов.А на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории средствами РЭБ, наличие спутников и самолетов-разведчиков. При этом дальность ударов беспилотниками постоянно растет, сообщил обозреватель.Если раньше на расстоянии в 20 километров от ЛБС можно было спокойно сидеть в ресторане, то сейчас дрон на таком же расстоянии может угодить в твой автомобиль. Это серьезная проблема, которую обе стороны пытаются решить в меру своих возможностей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру
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новости, донецк, новороссия, россия, алексей живов, бпла, дроны, погода, рэб, техника, электроника, сво, спецоперация, детали
Новости, Донецк, Новороссия, Россия, Алексей Живов, БПЛА, дроны, погода, РЭБ, техника, электроника, СВО, Спецоперация, детали

Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО

03:15 13.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если неделями будут идти проливные дожди. При этом на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории РЭБом, наличие спутников и самолетов-разведчиков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Обе воюющие стороны за два года СВО адаптировались ко многому. В том числе к раскисшим дорогам. Когда все пишут, что "там пошли дожди, сям пошли дожди", земля в Новороссии основном более-менее сухая, рассказал волонтер.
То есть погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если там неделями будут проливные дожди. Тогда по дорогам действительно можно будет двигаться только на мотоциклах и багги, отметил Живов.
"В основном в зимний период в Новороссии температура колеблется от 0 до +2. Да, аккумулятор работает хуже. Да, могут быть сбои в работе электронных устройств. Но я не думаю, что погода серьезно повлияет на работу дронов", — подчеркнул он.
А на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории средствами РЭБ, наличие спутников и самолетов-разведчиков. При этом дальность ударов беспилотниками постоянно растет, сообщил обозреватель.
Если раньше на расстоянии в 20 километров от ЛБС можно было спокойно сидеть в ресторане, то сейчас дрон на таком же расстоянии может угодить в твой автомобиль. Это серьезная проблема, которую обе стороны пытаются решить в меру своих возможностей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру
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