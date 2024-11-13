https://ukraina.ru/20241113/1058853882.html

Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО

Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО - 13.11.2024 Украина.ру

Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО

Погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если неделями будут идти проливные дожди. При этом на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории РЭБом, наличие спутников и самолетов-разведчиков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов

2024-11-13T03:15

2024-11-13T03:15

2024-11-13T03:15

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Обе воюющие стороны за два года СВО адаптировались ко многому. В том числе к раскисшим дорогам. Когда все пишут, что "там пошли дожди, сям пошли дожди", земля в Новороссии основном более-менее сухая, рассказал волонтер.То есть погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если там неделями будут проливные дожди. Тогда по дорогам действительно можно будет двигаться только на мотоциклах и багги, отметил Живов.А на работу дронов будут влиять чисто технические факторы: насыщенность территории средствами РЭБ, наличие спутников и самолетов-разведчиков. При этом дальность ударов беспилотниками постоянно растет, сообщил обозреватель.Если раньше на расстоянии в 20 километров от ЛБС можно было спокойно сидеть в ресторане, то сейчас дрон на таком же расстоянии может угодить в твой автомобиль. Это серьезная проблема, которую обе стороны пытаются решить в меру своих возможностей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру

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