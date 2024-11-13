https://ukraina.ru/20241113/1058836736.html

Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт

Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт - 13.11.2024 Украина.ру

Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт

Европа сама не вытягивает этот конфликт. Это может сыграть России на руку, потому что мы можем играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T03:30

2024-11-13T03:30

2024-11-13T03:30

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В первую каденцию Дональда Трампа у него была попытка переложить заботы о Европе на европейцев. Тогда он требовал от всех европейцев 2% из бюджета выделять на военные нужды, сообщил эксперт.Он добавил что при этом Трамп грозился, что США выйдут из систем евроатлантической безопасности, если "зажравшиеся европейцы" не будут сами отвечать за свою безопасность.Это может сыграть нам на руку, потому что мы можем играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины. Европа сама не вытягивает этот конфликт. Военная промышленность Европы так и не раскрутилась за три года, указал специалист.Даже макроэкономическую помощь европейцы вынуждены осуществлять, потому что они де-факто украли российские золотовалютные резервы и используют их сейчас для обеспечения кредита Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, какой "гениальный размен" может предложить России Трамп относительно конфликта на Украине — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

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новости, украина, европа, россия, дональд трамп, алексей анпилогов, всу, вооружения, сво, война, резервы, союзники, детали, сша, президент сша