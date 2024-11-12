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СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа

СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа - 12.11.2024 Украина.ру

СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа

Фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа предъявлено обвинение. Об этом 12 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2024-11-12T18:47

2024-11-12T18:47

2024-11-12T18:47

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По уголовному делу проходят гендиректор АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александр Молодченко, гендиректор ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгений Сундуков, гендиректор ООО "Эльбро" Иван Мальцев и Ольга Павлова. Последней, а также Мальцеву и Молодченко предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа."Следствием установлено, что с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Павлова находится под домашним арестом, а Молодченко и Мальцев - под стражей. Расследование продолжается.Ранее на эту тему: СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа Также сообщалось, что Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области

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новости, россия, леонид мальцев, константин павлов, ск рф, скр, оборона, минобороны рф, мошенничество, уголовное дело, оборонный бюджет