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СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа - 12.11.2024 Украина.ру
СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
Фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа предъявлено обвинение. Об этом 12 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-11-12T18:47
2024-11-12T18:47
2024-11-12T18:47
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мошенничество
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По уголовному делу проходят гендиректор АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александр Молодченко, гендиректор ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгений Сундуков, гендиректор ООО "Эльбро" Иван Мальцев и Ольга Павлова. Последней, а также Мальцеву и Молодченко предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа."Следствием установлено, что с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Павлова находится под домашним арестом, а Молодченко и Мальцев - под стражей. Расследование продолжается.Ранее на эту тему: СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа Также сообщалось, что Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, леонид мальцев, константин павлов, ск рф, скр, оборона, минобороны рф, мошенничество, уголовное дело, оборонный бюджет
Новости, Россия, Леонид Мальцев, Константин Павлов, СК РФ, СКР, оборона, Минобороны РФ, мошенничество, уголовное дело, оборонный бюджет
СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
Фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа предъявлено обвинение. Об этом 12 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ