СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа - 12.11.2024 Украина.ру
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СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа - 12.11.2024 Украина.ру
СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
Фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа предъявлено обвинение. Об этом 12 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-11-12T18:47
2024-11-12T18:47
новости
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леонид мальцев
константин павлов
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оборона
минобороны рф
мошенничество
уголовное дело
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По уголовному делу проходят гендиректор АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александр Молодченко, гендиректор ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгений Сундуков, гендиректор ООО "Эльбро" Иван Мальцев и Ольга Павлова. Последней, а также Мальцеву и Молодченко предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа."Следствием установлено, что с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Павлова находится под домашним арестом, а Молодченко и Мальцев - под стражей. Расследование продолжается.Ранее на эту тему: СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа Также сообщалось, что Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
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новости, россия, леонид мальцев, константин павлов, ск рф, скр, оборона, минобороны рф, мошенничество, уголовное дело, оборонный бюджет
Новости, Россия, Леонид Мальцев, Константин Павлов, СК РФ, СКР, оборона, Минобороны РФ, мошенничество, уголовное дело, оборонный бюджет

СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа

18:47 12.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа предъявлено обвинение. Об этом 12 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
По уголовному делу проходят гендиректор АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александр Молодченко, гендиректор ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгений Сундуков, гендиректор ООО "Эльбро" Иван Мальцев и Ольга Павлова. Последней, а также Мальцеву и Молодченко предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
"Следствием установлено, что с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.
Павлова находится под домашним арестом, а Молодченко и Мальцев - под стражей. Расследование продолжается.
Ранее на эту тему: СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
Также сообщалось, что Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
 
НовостиРоссияЛеонид МальцевКонстантин ПавловСК РФСКРоборонаМинобороны РФмошенничествоуголовное делооборонный бюджет
 
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