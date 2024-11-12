Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих - 12.11.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих - 12.11.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 военнослужащих, а общие потери интервентов на этом направлении превысили 31,7 тыс военнослужащих. Об этом 12 ноября сообщило Минобороны РФ.
2024-11-12T20:39
2024-11-12T20:39
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Согласно сводке по состоянию на 12 ноября, потери ВСУ на Курском направлении помимо живой силы составили также уничтоженными пять танков, четыре БМП, БТР, БРЭМ, три боевые бронемашины и восемь автомобилей. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия, два миномета и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Подразделениями группировки отражены семь контратак противника. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и Нацгвардии Украины в Сумской области."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина", - сказано в официальном сообщении.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Украинские вооружённые формирования и приданные им наёмники совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. При этом используется поставленная на Украину бронетехника государств-членов НАТО.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, нацгвардия, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ, сводка

Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих

20:39 12.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 военнослужащих, а общие потери интервентов на этом направлении превысили 31,7 тыс военнослужащих. Об этом 12 ноября сообщило Минобороны РФ.
Согласно сводке по состоянию на 12 ноября, потери ВСУ на Курском направлении помимо живой силы составили также уничтоженными пять танков, четыре БМП, БТР, БРЭМ, три боевые бронемашины и восемь автомобилей. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия, два миномета и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Подразделениями группировки отражены семь контратак противника. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и Нацгвардии Украины в Сумской области.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина", - сказано в официальном сообщении.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Украинские вооружённые формирования и приданные им наёмники совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. При этом используется поставленная на Украину бронетехника государств-членов НАТО.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
 
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