Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
После прихода к власти Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном. Теперь от США можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Чтобы понять, какое влияние на ситуацию в мире окажет новый президент США Дональд Трамп, нужно исходить из того, что он сделал в свою прошлую каденцию с 2016 по 2020 год, отметил эксперт.
Он указал, что тогда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, и теперь можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке.
"Двусмысленного отношения к ближневосточному конфликту, которое демонстрировали демократы, ожидать не приходится. Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном", — сообщил Анпилогов.
Можно ожидать продолжение антикитайской политики. В этом плане республиканцы и демократы "стоят на одной доске", добавил он.
Трамп не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить. Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, резюмировал собеседник издания.
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