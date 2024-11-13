https://ukraina.ru/20241113/1058834273.html

Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном

Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном - 13.11.2024 Украина.ру

Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном

После прихода к власти Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном. Теперь от США можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T03:00

2024-11-13T03:00

2024-11-13T03:00

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израиль

иран

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дональд трамп

алексей анпилогов

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выборы

ближний восток

ядерное оружие

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Чтобы понять, какое влияние на ситуацию в мире окажет новый президент США Дональд Трамп, нужно исходить из того, что он сделал в свою прошлую каденцию с 2016 по 2020 год, отметил эксперт.Он указал, что тогда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, и теперь можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Можно ожидать продолжение антикитайской политики. В этом плане республиканцы и демократы "стоят на одной доске", добавил он.Трамп не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить. Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241112/1058816836.html

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новости, израиль, иран, сша, дональд трамп, алексей анпилогов, джо байден, выборы, ближний восток, ядерное оружие, ракеты