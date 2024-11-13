Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном - 13.11.2024 Украина.ру
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Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном
Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном - 13.11.2024 Украина.ру
Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном
После прихода к власти Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном. Теперь от США можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-13T03:00
2024-11-13T03:00
новости
израиль
иран
сша
дональд трамп
алексей анпилогов
джо байден
выборы
ближний восток
ядерное оружие
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Чтобы понять, какое влияние на ситуацию в мире окажет новый президент США Дональд Трамп, нужно исходить из того, что он сделал в свою прошлую каденцию с 2016 по 2020 год, отметил эксперт.Он указал, что тогда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, и теперь можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Можно ожидать продолжение антикитайской политики. В этом плане республиканцы и демократы "стоят на одной доске", добавил он.Трамп не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить. Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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новости, израиль, иран, сша, дональд трамп, алексей анпилогов, джо байден, выборы, ближний восток, ядерное оружие, ракеты
Новости, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Алексей Анпилогов, Джо Байден, выборы, Ближний Восток, Ядерное оружие, ракеты

Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном

03:00 13.11.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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После прихода к власти Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном. Теперь от США можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Чтобы понять, какое влияние на ситуацию в мире окажет новый президент США Дональд Трамп, нужно исходить из того, что он сделал в свою прошлую каденцию с 2016 по 2020 год, отметил эксперт.
Он указал, что тогда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, и теперь можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке.
"Двусмысленного отношения к ближневосточному конфликту, которое демонстрировали демократы, ожидать не приходится. Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном", — сообщил Анпилогов.
Можно ожидать продолжение антикитайской политики. В этом плане республиканцы и демократы "стоят на одной доске", добавил он.
Трамп не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить. Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
Александр Зимовский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вчера, 06:30
Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на ГомельКиевский режим занимается пожаротушением на разных участках. К новоформируемым подразделением, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет. Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты
 
НовостиИзраильИранСШАДональд ТрампАлексей АнпилоговДжо БайденвыборыБлижний ВостокЯдерное оружиеракеты
 
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