Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F - 12.11.2024 Украина.ру
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Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F
Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F - 12.11.2024 Украина.ру
Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F
Французские парламентарии обеспокоены решением Эммануэля Макрона передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом 12 ноября сообщило издание Zone Militaire со ссылкой на отчет вице-президента комиссии по обороне Нацсобрания Франции Франка Жилетти.
2024-11-12T19:35
2024-11-12T19:35
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Согласно документу, передача Киеву шести истребителей Mirage 2000-5F в первой партии вместо ранее планировавшихся трёх ставит под угрозу обороноспособность французского государства. Жилетти обратил внимание на сокращение боеспособного авиапарка Франции и годы, которые потребуются для производства новых истребителей."Поставки Rafale должны быть запланированы с учетом этого с целью замены обновленного парка Mirage 2000-5 и Mirage 2000D [вывод в 2035 году]", - констатировал докладчик.Жилетти отметил, что сокращение парка боевой авиации Франции ускоряется незапланированными темпами – в том числе и в связи с формированием передачи боеспособных машин на Украину. В итоге ВВС Франции будут эксплуатировать меньше истребителей Dassault Rafale и Mirage относительно новых модификаций.Издание отметило, что 6 июня президент Эммануэль Макрон нарушил принятый французскими военными принцип, объявив о передаче Украине неопределенного количества Mirage 2000-5F - боевых самолётов, которые должны были оставаться на вооружении французских ВВС до 2029 года. Оно также обратило внимание, что у Украины нет пилотов для уже готовых к поставкам из стран НАТО истребителей американского производства F-16.Ранее сообщалось, что Франция может передать украинской армии до 20 единиц Mirage 2000-5F. При этом Париж брал на себя обучение украинских пилотов и переоборудование истребителей в многоцелевые боевые машины, способные нести мощное вооружение.Ранее об этом вопрос упоминалось в обзоре "Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине Также сообщалось, что Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
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Новости, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, ВВС, НАТО, Rafale, F-16, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, истребитель, ВВС Украины, СВО

Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F

19:35 12.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
Читать в
Французские парламентарии обеспокоены решением Эммануэля Макрона передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом 12 ноября сообщило издание Zone Militaire со ссылкой на отчет вице-президента комиссии по обороне Нацсобрания Франции Франка Жилетти.
Согласно документу, передача Киеву шести истребителей Mirage 2000-5F в первой партии вместо ранее планировавшихся трёх ставит под угрозу обороноспособность французского государства. Жилетти обратил внимание на сокращение боеспособного авиапарка Франции и годы, которые потребуются для производства новых истребителей.
"Поставки Rafale должны быть запланированы с учетом этого с целью замены обновленного парка Mirage 2000-5 и Mirage 2000D [вывод в 2035 году]", - констатировал докладчик.
Жилетти отметил, что сокращение парка боевой авиации Франции ускоряется незапланированными темпами – в том числе и в связи с формированием передачи боеспособных машин на Украину. В итоге ВВС Франции будут эксплуатировать меньше истребителей Dassault Rafale и Mirage относительно новых модификаций.
Издание отметило, что 6 июня президент Эммануэль Макрон нарушил принятый французскими военными принцип, объявив о передаче Украине неопределенного количества Mirage 2000-5F - боевых самолётов, которые должны были оставаться на вооружении французских ВВС до 2029 года. Оно также обратило внимание, что у Украины нет пилотов для уже готовых к поставкам из стран НАТО истребителей американского производства F-16.
Ранее сообщалось, что Франция может передать украинской армии до 20 единиц Mirage 2000-5F. При этом Париж брал на себя обучение украинских пилотов и переоборудование истребителей в многоцелевые боевые машины, способные нести мощное вооружение.
Ранее об этом вопрос упоминалось в обзоре "Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине
Также сообщалось, что Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
 
НовостиФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронВВСНАТОRafaleF-16Украина-НАТОвоенная помощьвоенная техникаистребительВВС УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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