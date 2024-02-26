https://ukraina.ru/20240226/1053514177.html

"Форменный нацизм": депутат Госдумы ответил на угрозы Буданова* в адрес Крыма

"Форменный нацизм": депутат Госдумы ответил на угрозы Буданова* в адрес Крыма - 26.02.2024 Украина.ру

"Форменный нацизм": депутат Госдумы ответил на угрозы Буданова* в адрес Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* в отношении Крыма форменным нацизмом, передает 26 февраля РИА Новости

2024-02-26T09:32

2024-02-26T09:32

2024-02-26T11:34

кирилл буданов

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крым

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всу

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"Подобные угрозы Буданова* - форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", - отметил Шеремет.По его словам, таким, как Буданов*, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну.По его мнению, лишь "свержение режима Зеленского" сможет не только обеспечить безопасность мирных российских граждан, но и будет гарантировать мир для самих украинцев и для жителей всего европейского пространства.Буданов* ранее записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также указал, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления должны контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.*Признан экстремистом и террористом в РФ

https://ukraina.ru/20240216/1053353339.html

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кирилл буданов, новости, крым, угроза, всу