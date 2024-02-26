Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом - 26.02.2024 Украина.ру
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Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом
Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом - 26.02.2024 Украина.ру
Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом
Демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов. Об этом заявила в социальной сети Х конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин
2024-02-26T08:52
2024-02-26T08:52
выборы
дональд трамп
россия
конгресс сша
новости
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Она допустила, что сторонники действующего главы государства Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент.Демократы, по ее словам, уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на парламентское расследование зарубежных деловых связей семейства Байденов и готовы обвинять в поддержке России тех, кто выступает против финансирования конфликта на Украине."Они собираются заявить, что республиканцы, которые отказываются финансировать войну на Украине, убивающую целое поколение украинских мужчин, являются каким-то образом "русскими чем-то там, чем-то там", игнорируя тот факт, что мы просто хотим обезопасить нашу границу и не хотим больше оплачивать войны ЦРУ", - заявила конгрессмен.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.Российское руководство отрицает приписывавшиеся ему в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.
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выборы, дональд трамп, россия, конгресс сша, новости
выборы, Дональд Трамп, Россия, Конгресс США, Новости

Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом

08:52 26.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов. Об этом заявила в социальной сети Х конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин
Она допустила, что сторонники действующего главы государства Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент.
"Все, кто просто печется об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут "русскими бла-бла-бла", потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся отказаться утверждать его избрание, вновь объявить ему импичмент, когда он снова станет президентом", - написала Тэйлор-Грин.
Демократы, по ее словам, уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на парламентское расследование зарубежных деловых связей семейства Байденов и готовы обвинять в поддержке России тех, кто выступает против финансирования конфликта на Украине.
"Они собираются заявить, что республиканцы, которые отказываются финансировать войну на Украине, убивающую целое поколение украинских мужчин, являются каким-то образом "русскими чем-то там, чем-то там", игнорируя тот факт, что мы просто хотим обезопасить нашу границу и не хотим больше оплачивать войны ЦРУ", - заявила конгрессмен.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
Российское руководство отрицает приписывавшиеся ему в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 07:20
В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в СШАПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" в выборы США со стороны России. Об этом 8 ноября написали РИА Новости
 
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