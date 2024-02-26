https://ukraina.ru/20240226/1053513303.html

Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом

Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом - 26.02.2024 Украина.ру

Конгрессмен США рассказала, как демократы попытаются помешать Трампу стать президентом

Демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов. Об этом заявила в социальной сети Х конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин

2024-02-26T08:52

2024-02-26T08:52

2024-02-26T08:52

выборы

дональд трамп

россия

конгресс сша

новости

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Она допустила, что сторонники действующего главы государства Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент.Демократы, по ее словам, уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на парламентское расследование зарубежных деловых связей семейства Байденов и готовы обвинять в поддержке России тех, кто выступает против финансирования конфликта на Украине."Они собираются заявить, что республиканцы, которые отказываются финансировать войну на Украине, убивающую целое поколение украинских мужчин, являются каким-то образом "русскими чем-то там, чем-то там", игнорируя тот факт, что мы просто хотим обезопасить нашу границу и не хотим больше оплачивать войны ЦРУ", - заявила конгрессмен.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.Российское руководство отрицает приписывавшиеся ему в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.

https://ukraina.ru/20221108/1040589046.html

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выборы, дональд трамп, россия, конгресс сша, новости