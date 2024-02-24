Фон дер Ляйен обещала Киеву всестороннюю помощь, но не уточнила когда - 24.02.2024 Украина.ру
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Фон дер Ляйен обещала Киеву всестороннюю помощь, но не уточнила когда
Фон дер Ляйен обещала Киеву всестороннюю помощь, но не уточнила когда - 24.02.2024 Украина.ру
Фон дер Ляйен обещала Киеву всестороннюю помощь, но не уточнила когда
Евросоюз продолжит финансово поддерживать Украину, а также поставлять ей оружие, боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля в ходе визита в Киев
2024-02-24T15:24
2024-02-24T15:24
новости
урсула фон дер ляйен
украина
евросоюз
поддержка
боеприпасы
пво
финансовая помощь
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При этом она не назвала сроки поставок военной помощи."Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины",— сказала глава Еврокомиссии на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".Как сообщало издание Украина.ру, вместе с главой Европейской комиссии, в Киев 24 февраля приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелоны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. На вторую годовщину начала специальной военной операции они прибыли с визитом на Украину для того, чтобы выразить с ней солидарность.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, поддержка, боеприпасы, пво, финансовая помощь
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Евросоюз, поддержка, боеприпасы, ПВО, финансовая помощь

Фон дер Ляйен обещала Киеву всестороннюю помощь, но не уточнила когда

15:24 24.02.2024
 
© X / Ursula von der LeyenУрсула фон дер Ляйен в Киеве
Урсула фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© X / Ursula von der Leyen
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Евросоюз продолжит финансово поддерживать Украину, а также поставлять ей оружие, боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля в ходе визита в Киев
При этом она не назвала сроки поставок военной помощи.
"Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины",— сказала глава Еврокомиссии на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".
Как сообщало издание Украина.ру, вместе с главой Европейской комиссии, в Киев 24 февраля приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелоны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. На вторую годовщину начала специальной военной операции они прибыли с визитом на Украину для того, чтобы выразить с ней солидарность.
14:57
Споры об оказании помощи Украине могут навсегда расколоть Европу - BloombergСпоры об оказании военной помощи Украине усиливают напряжение между Западной и Восточной Европой. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 февраля в издании Bloomberg
 
НовостиУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвросоюзподдержкабоеприпасыПВОфинансовая помощь
 
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