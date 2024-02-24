https://ukraina.ru/20240224/1053499099.html

Споры об оказании помощи Украине могут навсегда расколоть Европу - Bloomberg

Споры об оказании помощи Украине могут навсегда расколоть Европу - Bloomberg - 24.02.2024 Украина.ру

Споры об оказании помощи Украине могут навсегда расколоть Европу - Bloomberg

Споры об оказании военной помощи Украине усиливают напряжение между Западной и Восточной Европой. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 февраля в издании Bloomberg

2024-02-24T14:57

2024-02-24T14:57

2024-02-24T14:57

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евросоюз

украина

раскол

военная помощь

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“Cпор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине — и где эти поставки должны быть закуплены — превращается в более глубокий раскол в Европе, где Восток обвиняет Запад в том, что он не прислушивается к ним”, - отмечается.По словам авторов издания, настроения в дипломатических кругах таковы, что если Россия в конечном итоге выиграет войну на Украине, Западная Европа не будет прощена. Этот раскол станет несмываемым шрамом и весь европейский интеграционный проект может оказаться под угрозой, полагают они.Правительства на Западе не понимают, что многие на Востоке Европы больше никогда не будут им доверять, подчеркивает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, который отказался назвать свое имя при обсуждении политики и безопасности.Пока президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна наращивать свои внутренние возможности и сдерживать некоторые поставки для собственной обороны, восточные лидеры говорят, что они тоже хотят стимулировать европейскую промышленность, но не в ущерб Украине, отмечает издание.

https://ukraina.ru/20240224/1053498565.html

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новости, евросоюз, украина, раскол, военная помощь